Артёма Крапивина и Дмитрия Шишкина искали полицейские и сотрудники ФСБ
«23 мая в дежурную часть МО МВД России «Данковский» поступило сообщение о безвестном исчезновении двух местных жителей 1983 и 2007 годов рождения.
В течение суток сотрудниками полиции в лесном массиве на территории Лебедянского округа найден автомобиль и тело его владельца с признаками насильственной смерти, а также развернута поисковая операция по установлению местонахождения второго лица.
В поисковых мероприятиях принимали участие представители силовых структур, волонтеры и местные жители.
В ходе отработки различных версий оперативниками уголовного розыска при взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ России были установлены лица, причастные к совершению преступления, один из которых ранее числился пропавшим без вести. Двое местных жителей 2007 года рождения оперативными сотрудниками полиции переданы в следственные органы следственного комитета», — говорится в сообщении УМВД РФ по Липецкой области.
Напомним, сына убитого Алексея Крапивина Артёма нашли в съемной квартире его лучшего друга Дмитрия Шишкина на улице Терешковой. Оба подозреваются в убийстве отца Артёма — на его теле найдено огнестрельное ранение.
