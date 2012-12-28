Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Алексея Крапивина нашли убитым рядом с машиной
Общество
Артем Крапивин задержан: его допрашивают
Происшествия
Следком опубликовал видео с места обнаружения тела Алексея Крапивина
Происшествия
С 1 июня проезд в Липецке подорожает на четыре рубля
Общество
«Давала ему как человеку, а не как начальнику»
Происшествия
Александр Бастрыкин требует разобраться в смерти пассажирки поезда Волгоград – Москва
Происшествия
«Рено Дастер» опрокинулся на улице Папина
Происшествия
Алексея Крапивина могли убить из-за крупной суммы денег
Происшествия
Липчанин задержан по подозрению в убийстве женщины и покушении на жизнь двоих детей
Происшествия
За пьяное смертельное ДТП — шесть лет колонии-поселения
Происшествия
Читать все
Алексея Крапивина могли убить из-за крупной суммы денег
Происшествия
Артёма Крапивина и Дмитрия Шишкина искали полицейские и сотрудники ФСБ
Происшествия
Лес у Заречья завален шинами
Общество
В Липецке в двойном столкновении пострадал водитель «Лады Весты»
Происшествия
В Ельце выявили нелегального кредитора
Экономика
Какой пляж в Липецке или области ваш самый любимый?
Говорит Липецк
В Липецке горела главная сталинка
Происшествия
Последний звонок сегодня прозвенел для 17,5 тысячи выпускников школ области
Общество
Липчанина обманули при покупке квадрокоптера
Происшествия
Мэрии удалось сэкономить на содержании липецких пляжей четверть выделенных на это средств
Общество
Читать все
Происшествия
2592
52 минуты назад
5

Артёма Крапивина и Дмитрия Шишкина искали полицейские и сотрудники ФСБ

Областное управление МВД рассказало о поиске 18-летних Артёма Крапивина и Дмитрия Шишкина — подозреваемых в убийстве 42-летнего Алексея Крапивина.

«23 мая в дежурную часть МО МВД России «Данковский» поступило сообщение о безвестном исчезновении двух местных жителей 1983 и 2007 годов рождения.

В течение суток сотрудниками полиции в лесном массиве на территории Лебедянского округа найден автомобиль и тело его владельца с признаками насильственной смерти, а также развернута поисковая операция по установлению местонахождения второго лица.

В поисковых мероприятиях принимали участие представители силовых структур,  волонтеры и местные жители.

В ходе отработки различных версий оперативниками уголовного розыска при взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ России были установлены лица, причастные к совершению преступления, один из которых ранее числился пропавшим без вести.  Двое местных жителей 2007 года рождения оперативными сотрудниками полиции переданы в следственные органы следственного комитета», — говорится в сообщении УМВД РФ по Липецкой области.

Напомним, сына убитого Алексея Крапивина Артёма нашли в съемной квартире его лучшего друга Дмитрия Шишкина на улице Терешковой. Оба подозреваются в убийстве отца Артёма — на его теле найдено огнестрельное ранение. 

убийство
пропавшие без вести
1
6
6
0
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Арест
15 минут назад
Как они жить после этого собирались ???Неужели непонятно , что сын - первый подозреваемый. Мозги совсем не мыслят .Вырастил отец убийцу .
Ответить
Эркюль Пуаро
19 минут назад
Не ясен мотив , чушь какая то получается , деньги так бы ему достались , что то за этим кроется другое ...
Ответить
Интересно
25 минут назад
Как эти товарищи ночью вернулись в Липецк? На чем? Портрет сынка везде был распространён.
Ответить
Житель
14 минут назад
А то прям все в новостях сидят круглые сутки
Ответить
Шапито банк
36 минут назад
Что я и писал вчера , сынок все замутил
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить