474
48 минут назад

Под завалами в «Речном» найдено тело ребенка

Поисковые работы продолжаются.

В 0:11 под завалами частного дома в СНТ «Речное» спасатели нашли тело ребенка. Ранее было найдено тело женщины.

Под завалами, вероятно, остается еще один человек: как рассказали жители СНТ, в доме могли находится 43-летняя женщина, ее 20-летняя дочь и годовалая внучка.

Завалы в «Речном» разбирают более 100 человек помощи 31 единицы техники. 

«Спасатели при помощи тяжелой техники разбирают разрушенные конструкции , поднимают плиты, вывозят строительный мусор», — рассказали в областном управлении МЧС. 

Напомним, частный дом, хозяйственная постройка и пять автомобилей в СНТ «Речное» на улице Садовый Тупик загорелись вечером 25 мая после взрыва — предположительно, бытового газа.

В 19:25 пожарные локализовали возгорание на площади в 600 кв.м, а в 20:29 ликвидировали открытое горение. В 21:01 под завалами было найдено тело женщины.

СУ СК РФ по Липецкой области возбудил по факту пожара уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.


