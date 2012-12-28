До Пасхи липчане будут с отоплением

Как стало известно GOROD48, мэрия Липецка решила не отключать отопление в многоквартирных домах на этой неделе. Причина — резкое похолодание. По прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью будет падать до нуля, а днем среднем составлять 6-7 градусов.«Понимаю, что у всех разное ощущение температуры, особенно в межсезонье. Но есть установленный порядок: отопление отключается, когда среднесуточная температура держится выше +8 °C не менее пяти дней подряд. Пока таких условий нет, поэтому подача тепла продолжается», — сообщила и.о. главы Липецка Светлана Бедрова.