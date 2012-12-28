Общество
1879
сегодня, 09:09
22

До Пасхи липчане будут с отоплением

из-за резкого похолодания на этой неделе.

Как стало известно GOROD48, мэрия Липецка решила не отключать отопление в многоквартирных домах на этой неделе. Причина — резкое похолодание. По прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью будет падать до нуля, а днем  среднем составлять 6-7 градусов.

«Понимаю, что у всех разное ощущение температуры, особенно в межсезонье. Но есть установленный порядок: отопление отключается, когда среднесуточная температура держится выше +8 °C не менее пяти дней подряд. Пока таких условий нет, поэтому подача тепла продолжается», — сообщила и.о. главы Липецка Светлана Бедрова.
Липецк
16 минут назад
Спасибо! Это самое правильное решение!
Липчане
51 минуту назад
В квартирах жара. Отключайте !
И это правильно !
сегодня, 10:54
Решение очевидное и правильное !
Горожанка
сегодня, 10:51
Спасибо за правильное решение! А платить будем все равно, если не хотите за отопление так за электричество, будем обогреватели включать и греться. И хватит причитать, где приборы установлены оплатить по факту, а где нет приборов всё равно начислят за целый месяц, так лучш в тепле жить.
Гражданин
сегодня, 10:45
Это правильное решение.
Липчанин
сегодня, 10:37
Опять готовь деньги. Платежки за отопление по марту пришли почти такие же, что и феврале. Хотя температура была выше среднестатических, а во второй половине месяца до +19
Гость
сегодня, 10:28
Если не отключили до 1 числа, то топите тогда до 30 апреля. Все равно придется платить полностью месяц. Кому жарко откройте окна, вешайте на батареи ткань, тем самым снизите нагрев квартиры. Тем-более на нижних этажах люди замерзают.
Липа
сегодня, 10:06
Непонятно почему подают тепло также как зимой,можно же регулировать ,пусть батареи будут тёплыми,а не горячими,они такими не были в феврале
Сантехник
сегодня, 10:32
У вас и вода тогда будет как парное молоко. Просто можно днем убавлять теплоноситель а в 16:00 его повышать и до 07:00. И так пока полностью не выключат отопление. Днем то всё равно теплее.
Гость
сегодня, 10:03
Уже были такие условия по температуре, даже дольше недели
Гость
сегодня, 10:01
Не надо принимать решений оплата за весь месяц вот и оказывайте услугу в полном объеме
