В Ульяновске осудили строителя спортивного города на Зеленом острове
Тем временем управление строительства Липецка пытается заставить ООО «ДСК Стандарт» исправить недостатки, мешающие передать спортивный городок на содержание мэрии.
Сейчас городское управление строительства пытается понудить исполнителя работ за счет его гарантийных обязательств устранить недоделки (Счетная палата Липецка выяснила, например, что подрядчик использовал при отсыпке спортивных площадок песок не того качества, который предполагался по проекту). Они мешают ввести спортивное ядро острова в эксплуатацию, и передать его на баланс МАУК «Культурные пространства Липецка».
По ходу этой стройки ульяновский суд признал заместителя директора ООО «ДСК Стандарт» Айка Агекяна виновным в даче взяток областной чиновнице Елене Чупахиной. Суд установил, что Агекян «неоднократно незаконно передавал заместителю регионального министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Чупахиной денежные средства за оказание содействия в беспрепятственном принятии выполненных работ» по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Ульяновске и Димитровграде. Из приговора суда следует, что он в 2021-2023 годах передал Чупахиной взяток на более чем 2,1 млн рублей. Активно сотрудничавшего со следствием Агекяна суд приговорил к штрафу в 3 млн рублей, а не признавшую вины Чупахину — к 8,5 года лишения свободы и 10 миллионам рублей штрафу (по иску прокурора у нее также конфискован дорогостоящий автомобиль, купленный на деньги, полученные преступным путем).
Кстати, компания «ДСК Стандарт» известна в Ульяновске срывом благоустройства Театральной площади: она должна была завершить ее благоустройство к 1 августа 2023 года, но в феврале 2025-го мэрия расторгла с ней контракта «по соглашению сторон». Похоже, в Липецке повторилась та же история.
Как только ульяновская компания до конца выполнит все свои обязательства перед мэрией Липецка, стадион на Зеленом острове передадут в ведение «Культурных пространств». Директор МАУК Олег Ситников сказал, что после этого с входа на понтонный мост уберут будку охранника — пока формально остров является строительной площадкой.
P.S. Бюджетные расходы на спортивное ядро Зеленого острова не ограничились 249 миллионами рублей. Солнцезащитные навесы и трибуны обошлись еще в 62 миллиона рублей. Мэрия заключила 29-миллионный контракт с «Липецкэнерго» на создание сети электроснабжения Зеленого острова, центрального пляжа, арт-центра и катка Нижнего парка. Потом отдала два миллиона на свет в раздевалках и душевых. Затем купила для острова 129 камер уличного наблюдения за 3,5 млн рублей и позже заключило контракт на 12,3 миллиона с «Ростелекомом» на их привязку к областной платформе видеоаналитики. Еще 420 тысяч рублей заплачено частному предпринимателю за изготовление техпаспорта на благоустройство и технического плана на наружное освещение спортивного городка.
