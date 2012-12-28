Общество
673
сегодня, 13:37
13

В Ульяновске осудили строителя спортивного города на Зеленом острове

Тем временем управление строительства Липецка пытается заставить ООО «ДСК Стандарт» исправить недостатки, мешающие передать спортивный городок на содержание мэрии.

За обустройство огромного по меркам Липецка спортивного городка под открытым небом на Зеленом острове, включающим 13 разных площадок, мэрия заплатила ульяновской компании «ДСК Стандарт» 249 млн рублей. Объект должны были сдать в эксплуатацию к 31 декабря 2024 года, но, как выяснил GOROD48, заказчик, городское управление строительства, до сих пор не принял его в эксплуатацию.

Сейчас городское управление строительства пытается понудить исполнителя работ за счет его гарантийных обязательств устранить недоделки (Счетная палата Липецка выяснила, например, что подрядчик использовал при отсыпке спортивных площадок песок не того качества, который предполагался по проекту). Они мешают ввести спортивное ядро острова в эксплуатацию, и передать его на баланс МАУК «Культурные пространства Липецка».

По ходу этой стройки ульяновский суд признал заместителя директора ООО «ДСК Стандарт» Айка Агекяна виновным в даче взяток областной чиновнице Елене Чупахиной. Суд установил, что Агекян «неоднократно незаконно передавал заместителю регионального министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Чупахиной денежные средства за оказание содействия в беспрепятственном принятии выполненных работ» по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Ульяновске и Димитровграде. Из приговора суда следует, что он в 2021-2023 годах передал Чупахиной взяток на более чем 2,1 млн рублей. Активно сотрудничавшего со следствием Агекяна суд приговорил к штрафу в 3 млн рублей, а не признавшую вины Чупахину — к 8,5 года лишения свободы и 10 миллионам рублей штрафу (по иску прокурора у нее также конфискован дорогостоящий автомобиль, купленный на деньги, полученные преступным путем).

Кстати, компания «ДСК Стандарт» известна в Ульяновске срывом благоустройства Театральной площади: она должна была завершить ее благоустройство к 1 августа 2023 года, но в феврале 2025-го мэрия расторгла с ней контракта «по соглашению сторон». Похоже, в Липецке повторилась та же история.

Как только ульяновская компания до конца выполнит все свои обязательства перед мэрией Липецка, стадион на Зеленом острове передадут в ведение «Культурных пространств». Директор МАУК Олег Ситников сказал, что после этого с входа на понтонный мост уберут будку охранника — пока формально остров является строительной площадкой.

P.S. Бюджетные расходы на спортивное ядро Зеленого острова не ограничились 249 миллионами рублей. Солнцезащитные навесы и трибуны обошлись еще в 62 миллиона рублей. Мэрия заключила 29-миллионный контракт с «Липецкэнерго» на создание сети электроснабжения Зеленого острова, центрального пляжа, арт-центра и катка Нижнего парка. Потом отдала два миллиона на свет в раздевалках и душевых. Затем купила для острова 129 камер уличного наблюдения за 3,5 млн рублей и позже заключило контракт на 12,3 миллиона с «Ростелекомом» на их привязку к областной платформе видеоаналитики. Еще 420 тысяч рублей заплачено частному предпринимателю за изготовление техпаспорта на благоустройство и технического плана на наружное освещение спортивного городка.
Зеленый остров
Комментарии (13)

Почему молчит Артамонов?
26 минут назад
Отбегался с назначениями,завис?
Магомед
39 минут назад
Да ладно! " Газпром Арена " тоже не сразу строилась к ЧМ по футболу. Сколько разворовали, сколько посадили! Ждём жертв.
заявку
44 минуты назад
на проведение олимпийских игр на лысом острове пора оформлять, с большим размахом развернулись, что не знают когда и закончат, только подкидывай лимоны
Пихто
49 минут назад
Ух-ты... сколько спортсменов в Липецке. И всем нужен именно остров. Заниматься спортом в других местах религия не позволяет))). Где ж вы раньше спортсменили,до всех делов с островком? На диване с пивом? Спортсмены...
Роман
59 минут назад
А не пора ли менять подход к данным мероприятиям? Давно пора на объекты с госконтрактами ввести правило,что в акты работ нужно вписывать представителя заказчика,и его подпись автоматически снимает вопросы на стадии строительства,а не после того,как уже объект построен. А то сейчас получается,что объект построен,но не так как нужно. А где были представители мерии когда не тот песок сыпали? Небыло куратора? Тут и к мерии в этом ключе есть вопросы....
Михей
37 минут назад
На то есть строительная документация, и в частности журнал работ. Там представитель заказчика проверяет ход стройки и расписывается за "каждый чих" строителей. Другое дело в компетентности этих слуг народа ...
спортсмен
сегодня, 13:58
бред. строительная площадка если и есть, то внутри периметра забора на самом острове. а вот дорожка вне это периметра никак стройке ЗА забором не мешает. так почему бы не открыть остров для бегунов роллеров и велосипедистов. а стройка пусть там за забором хоть сто лет идёт.
007
сегодня, 13:57
Что творится то в этом городке да и везде!!! А на программу мой двор нет денег, все дворы в грязи и площадки разбиты но на остров есть
!
сегодня, 13:50
Да ничего страшного: еще миллионов 150-200 и все будет доделано.
Гость
сегодня, 13:49
Заводы нужны, пока небольшие , а потом такой как бывший тракторный, где как не в России надо производить, ГСМ, электроэнергия, рабочая сила всё ест и за дешево. А спортом заниматься-на динамо.
Олег
сегодня, 13:48
Когда дадите заниматься спортом горожанам на острове ? Сколько можно ждать ?
