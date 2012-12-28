Общество
196
51 минуту назад
1

В мэрии Липецка заявили о семи фонтанах, которые заработают 1 мая

Однако деньги пока выделены на расконсервацию трех: на Петровском спуске, на площадях Театральной и Петра Великого.

Сегодня и. о. главы Липецка Светлана Бедрова, очевидно, в ответ на вчерашнюю публикацию GOROD48 о найденном управлением главного смотрителя подрядчике на расконсервацию и запуск трех фонтанов — на Петровском спуске, на площадях Театральной и Петра Великого — объявила о том, что 1 мая заработают семь гидротехнических сооружений.

«После ремонта вернется в строй малый фонтан на улице Ленина — в прошлом году его обновили и благоустроили прилегающую территорию по программе «Формирование комфортной городской среды». Также включим фонтаны на Петровском спуске, площадях Петра Великого и Театральной, в Нижнем парке и у Дворца спорта «Звёздный», — сообщила Светлана Бедрова.

Напомним, что в Липецке на балансе управления главного смотрителя находятся 10 фонтанов: на Петровском спуске, на площадях Театральной, Петра Великого, Константиновой, Клименкова и Франценюка, в Нижнем парке и в Комсомольском пруду и два — большой и малый — на улице Ленина. На балансе департамента физкультуры и спорта числятся фонтан у стадиона «Пламя» (он нерабочий — в нем треснула чаша) и плоскостной — у ДС «Звездный». Еще один плоскостной фонтан, в парке Победы, финансирует МАУК «Культурные пространства Липецка (он тоже нуждается в ремонте).

Чтобы заработали те из них, которые стоят на балансе управления главного смотрителя, нужны деньги. Ведомство пока получило 10 миллионов, которых хватит на обслуживание фонтанов на Петровском спуске, на площадях Театральной и Петра Великого. На остальные семь денег пока не выделено. В ином случае УГС тут же объявил бы торги на их пуск и содержание — до 1 мая осталось всего три недели. Недостаток финансов, кстати, признает и Светлана Бедрова: «По остальным фонтанам будем решать поэтапно, с учётом возможностей бюджета — если получится, то в течение сезона запустим и их».
фонтан
0
0
0
1
3

Гоголь Н.В.
8 минут назад
А как же подземные фонтан коих по городу слишком много ,далеко получится не семь ?
