Происшествия
224
31 минуту назад
3

Оборотень в погонах: полицейский сам оформил займ на уже обманутую мошенниками женщину

В Ельце осудили бывшего полицейского.

Елецкий городской суд приговорил теперь бывшего полицейского за мошенничество с использованием служебного положения к полутора годам лишения свободы. Также мужчина на два года лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функции представителя власти и административно-хозяйственных, организационно-распорядительных полномочий, и лишен специального звания «старший лейтенант полиции».

Оперуполномоченный отделения по раскрытию имущественных преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сам пошёл на мошенничество.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в мае прошлого года в дежурную часть ОМВД России по Ельцу пришла женщина с заявлением о мошенничестве на 9000 рублей. Для проверки этого сообщения полицейский проводил ельчанку в свой служебный кабинет и попросил ее передать ему смартфон, в котором имелся открытый доступ к электронной почте, а также паспортные данные женщины.

Воспользовавшись смартфоном и персональными данными ельчанки, полицейский от её имени подал онлайн-заявку на займ, но ввёл реквизиты своей банковской карты. Микрокредитная организация перечислила на счет оперуполномоченного 3000 рублей. Когда факт вскрылся — офицера уволили из органов по отрицательным основаниям.
Комментарии (3)

нквд
10 минут назад
Раньше в органы принимали по направлениям от комсомольских .партийных организаций .теперь же кадров голод и берут туда чуть ли не всех подряд . вот вам и результат
ХА-ХА
10 минут назад
за 1500 ...полтора года ...а 200 мил ...7 лет условно ...здорово ....
...
16 минут назад
Только уволили? А статья?
