Оборотень в погонах: полицейский сам оформил займ на уже обманутую мошенниками женщину
В Ельце осудили бывшего полицейского.
Оперуполномоченный отделения по раскрытию имущественных преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сам пошёл на мошенничество.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в мае прошлого года в дежурную часть ОМВД России по Ельцу пришла женщина с заявлением о мошенничестве на 9000 рублей. Для проверки этого сообщения полицейский проводил ельчанку в свой служебный кабинет и попросил ее передать ему смартфон, в котором имелся открытый доступ к электронной почте, а также паспортные данные женщины.
Воспользовавшись смартфоном и персональными данными ельчанки, полицейский от её имени подал онлайн-заявку на займ, но ввёл реквизиты своей банковской карты. Микрокредитная организация перечислила на счет оперуполномоченного 3000 рублей. Когда факт вскрылся — офицера уволили из органов по отрицательным основаниям.
