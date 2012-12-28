В городской департамент ЖКХ прокуратура внесла два представления по поводу аварийных домов со свободным доступом.

Прокуратура Октябрьского округа Липецка внесла в мэрию представление об опасности для горожан пяти расселенных домов со свободным доступом: на улицах 6-й Гвардейской дивизии и Бачурина. Пока это представление находится на рассмотрении. А вот по другому представлению прокуратуры, направленному в мэрию зимой 2025 года, департамент ЖКХ часть работы провел.Из 11 подлежащих сносу домов на улицах Ильича, Волгоградской, Краснознаменной и Коммунистической, в пяти департамент «зашил» окна и двери.«Дома фактически находились в бесхозяйном состоянии, о чем свидетельствовали признаки их заброшенности и разрушения, а также разбросанный вокруг домов бытовой и строительный мусор. Ограждение по периметру и предупреждающие таблички отсутствовали, внутрь домов имелся свободный доступ, как через входные проемы подъездов, так и через оконные проемы», — так описывали состояние этих зданий в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Добавим, что в Тракторном таких домов не меньше тех десятков: 11 построек 50-х годов прошлого века признаны аварийными и подлежащими сносу за счет бюджета. Еще 20 аварийных домов должен снести застройщик по программе комплексного освоения территории.Во многих зданиях даже окна первых этажей не заколочены, в них легко войти.На стенах других видны следы гари.С 2021 по 2025 год, в том числе по искам прокуратуры, мэрия снесла 18 расселенных домов, большинство из которых находились в Тракторном.