Бывший росгвардеец Александр Капарулин снова оправдан по делу об убийстве, краже и похищении паспорта
Самая старая школа Липецка стала лакмусовой бумажкой системных просчетов бюджетных капремонтов
Сегодня в Липецке: снег в апреле, мир без лжи и начальники начали предоставлять отгулы вместо подарков
Самая старая школа Липецка стала лакмусовой бумажкой системных просчетов бюджетных капремонтов
Бывшую сотрудницу сельхозорганизации и её подельника из МФЦ подозревают в мошенничестве с землёй
«Мертвый город» в Тракторном — прокуратура требует обеспечить безопасность расселенных домов
«Мертвый город» в Тракторном — прокуратура требует обеспечить безопасность расселенных домов
В городской департамент ЖКХ прокуратура внесла два представления по поводу аварийных домов со свободным доступом.
Из 11 подлежащих сносу домов на улицах Ильича, Волгоградской, Краснознаменной и Коммунистической, в пяти департамент «зашил» окна и двери.
«Дома фактически находились в бесхозяйном состоянии, о чем свидетельствовали признаки их заброшенности и разрушения, а также разбросанный вокруг домов бытовой и строительный мусор. Ограждение по периметру и предупреждающие таблички отсутствовали, внутрь домов имелся свободный доступ, как через входные проемы подъездов, так и через оконные проемы», — так описывали состояние этих зданий в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Добавим, что в Тракторном таких домов не меньше тех десятков: 11 построек 50-х годов прошлого века признаны аварийными и подлежащими сносу за счет бюджета. Еще 20 аварийных домов должен снести застройщик по программе комплексного освоения территории.
Во многих зданиях даже окна первых этажей не заколочены, в них легко войти.
На стенах других видны следы гари.
С 2021 по 2025 год, в том числе по искам прокуратуры, мэрия снесла 18 расселенных домов, большинство из которых находились в Тракторном.
