Работа на отмахнись: липецкая мэрия судится с энергетиками за просроченное благоустройство

Почему после раскопок во дворах Липецка стоят лужи и торчат трубы?

В прошлом году департамент развития территории липецкой мэрии составил только на ресурсные организации 103 административных протокола за просроченное благоустройство в местах аварийных работ. Суды оштрафовали ответчиков на 3,2 миллиона рублей. В бюджет города уже поступило 2,6 миллиона. Пришла весна — а многие дороги и тротуары, раскопанные в прошлом году, до сих пор не восстановлены до конца, а только лишь засыпаны щебнем.С заместителем председателя департамента развития территории Татьяной Инютиной мы проехались по нескольким местам работ энергетиков — к которым и у горожан, и у ведомства есть вопросы.Первый адрес: Барашева, 7. Компания «РИР-Энерго» получила разрешение на раскопку со сроком действия до 18 июня прошлого года. Энергетики должны были заменить фрагмент теплотрассы у одного из подъездов и навести на месте работ порядок. Но благоустройства сделано не было ни летом, ни осенью. Сотрудники управы не раз и не два составляли протоколы на «РИР-Энерго» о не доведённой до ума раскопке. В итоге терпение департамента лопнуло — и ведомство подало на энергетиков иск в арбитражный суд с требованием восстановить благоустройство.Однако сегодня проверяющие неожиданно для себя увидели на месте раскопки асфальтную заплатку! Как рассказали им жители дома, пару дней назад работники «РИР-Энерго» вывезли из двора остатки строительного мусора. Получается — энергетики отвертелись от очередного штрафа.— Мы уложили асфальт ещё в прошлом году, но сдать вам работу не сумели из-за выпавшего снега, — сообщил сотрудникам департамента представитель «РИР-Энерго».Татьяне Инютиной пришлось поверить ему на слово.Однако асфальтная заплатка на проезде во дворе контрастирует с лужами в местах разбитой дороги. Возможно, там когда-то копалась какая-то другая ресурсная организация. Возможно, асфальт там просто устал и самоликвидировался. И теперь восстановление проезда — головная боль управляющей компании.Если говорить о благоустройстве в зимнем варианте — то перевести его в летний (с восстановлением газонов, бордюров, плитки и асфальта в местах работ) ресурсоснабжающим организациям нужно к 15 апреля. Таких предписаний — 269. Тех, кто не успеет, оштрафуют.Едем на улицы Папина и Доватора, где с 2023 года «РВК-Липецк» ведёт реконструкцию водопровода по своей инвестиционной программе. На этих улицах случилось обычное для Липецка дело: после того, как на улице Доватора в 2023 году и на улице Папина в 2024-м отремонтировали дороги и уложили новый асфальт, пришли энергетики — и продолбили в нём дыры. Напомним: ремонт дороги на Доватора обошёлся мэрии в 26,6 млн рублей, а Папина — в 182 миллиона.Комментируя ситуацию GOROD48, в «РВК» сообщили, что методы производства работ направлены на минимизацию повреждения целостности дорожного покрытия — и что нарушенное после их проведения благоустройство будет восстановлено в полном объёме в этом году. Однако разрешения на раскопки подрядчиком горводоканала — компанией «Интех» — давно просрочены. И часть улицы Папина до сих пор в глубоких вырубках, из которых торчат концы труб. Сегодня здесь не было видно ни одного рабочего.Впрочем, на Доватора мы увидели свежие заплатки асфальта в местах раскопок. Кажется, работу по благоустройству «Интех» выполнил на отмахнись — всё выглядит очень некачественно.— Надеюсь, управление главного смотрителя не примет такую работу, — говорит Татьяна Инютина.«Интех», кстати, оштрафован по протоколам департамента развития территории шесть раз. Удивительно, но всякий раз суд штрафовал ответчика по минимуму по статье КоАП — на 6000 рублей, хотя перед ним было явно юрлицо-«рецидивист». Теперь делом «Интеха» займётся судья арбитражного суда по иску мэрии о завершении земляных работ и восстановлении благоустройства.— Если решение суда будет в нашу пользу, а ответчик его не выполнит — мы будем ходатайствовать перед судом о взыскании с него по две тысячи рублей просрочки ежедневно до окончания работ по благоустройству на улице Папина, — добавляет Инютина.В длинном — общем на несколько домов — дворе на улице Терешковой №№ 25, 27, 29 мы увидели неприятную картину: кое-как отсыпанные чернозёмом палисадники на месте работ «РВК-Липецк», погнутые трактором ограждения. В одном месте на свежей земле — ручей. Возможно, там — новый порыв. Но работы по восстановлению ранее повреждённого водопровода, начатые ещё в сентябре, очевидно, не закончены до сих пор: посредине проезда находится не огороженная раскопка глубиной метра в три — от которой до ближайшего подъезда проброшен пожарный рукав. Во дворе — куча земли и песка.— У дома уже давно течёт водопровод. Не знаем, когда тут будут закончены работы, — говорит женщина с детской коляской. — К нашему дому они провели новую трубу, но врезку так и не сделали. И всё забросали землёй. В чём смысл такого труда?Подрядчику «РВК» департамент выписал несколько предписаний о нарушении сроков благоустройства — но толку не получил. Следующая встреча с исполнителем работ у департамента случится уже в арбитражном суде.… В 2025 году департамент развития территории выдал землекопам 1835 предписаний по наведению порядка в местах проведения работ. На тех, кто не внял с первого раза, ведомство составило 608 протоколов. В судах к этому моменту было рассмотрено 494 административных дела. Виновные заплатили в городской бюджет 7 887 000 рублей штрафов.