В Липецке продолжает подтапливать Городское кладбище

Затяжные дожди прибавили работы коммунальщикам.

На аллеях Городского кладбища из-за продолжающегося весь день дождя скапливается вода.«Бригады управлений «Ритуальные услуги» и МБУ «Управление благоустройства» устраняют подтопление: откачивают воду и расчищают территории. Работы будут продолжены до полного устранения последствий осадков», — пообещали в мэрии Липецка.Напомним, два дня назад в Липецке подтопило несколько секторов Городского и Евдокиевского кладбищ. На Городском кладбище оказались подтоплены секторы № 7 и № 15, а на Евдокиевском — вода залила часть территории с захоронениями.