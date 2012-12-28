В Липецке горела главная сталинка

Огонь вспыхнул в ванной.

Ранним утром 25 мая огонь вспыхнул в квартире пятиэтажки на улице Зегеля,1.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, пламя уничтожило потолок и мебель в ванной комнате и санузле на десяти квадратных метрах, внутреннюю отделку комнаты и перегородка между ванной и санузлом. В квартире закопчены стены и потолок на двадцати квадратных метрах.Еще один пожар произошел в девятиэтажке на улице Зегеля, 16. Здесь пожарные потушили очаг площадью один квадратный метр на балконе — горели вещи.