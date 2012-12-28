1001
сегодня, 19:27
5
При падении дерева на Московской пострадал 39-летний мужчина
По данным спасателей, огромный ствол свалил порыв ветра.
«Дерево упало из-за погодных условий (порывы ветра 18 м/с, дерево выше 20 м. — большая парусность)», — сообщает городское управление по делам ГО и ЧС.
Дерево, росшее у дороги на Московской,1, упало сегодня около пяти вечера на движущуюся «Ладу Гранта». Повреждения также получил автомобиль «Хендай». Пострадавший мужчина находился в «Ладе», его зажало в салоне. Из машину мужчину извлекали спасатели.
Комментарии (5)