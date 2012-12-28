Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Я достал самодельный пистолет и выстрелил ему в затылок»: Алексея Крапивина убил друг его сына
Происшествия
Алексея Крапивина могли убить из-за крупной суммы денег
Происшествия
Артёма Крапивина и Дмитрия Шишкина искали полицейские и сотрудники ФСБ
Происшествия
«Рено Дастер» опрокинулся на улице Папина
Происшествия
В Липецке горела главная сталинка
Происшествия
Липецкая вечЁрка: триллер в лесу, повышение цен на проезд, и как пройдет ЕГЭ при объявлении воздушной тревоги
Общество
Едва отбил дочь от собак, а сам пострадал
Общество
Сегодня в Липецке: где заработать от 100 тысяч рублей, кого склоняют к интимной близости на работе
Общество
Ельчанка ищет свидетелей гибели брата-велосипедиста
Происшествия
Последний звонок сегодня прозвенел для 17,5 тысячи выпускников школ области
Общество
Читать все
На Московской дерево упало на две машины: есть пострадавший
Происшествия
Регистратор записал полет «Киа» в два автомобиля на кольце 9-го микрорайона
Происшествия
Более чем на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
При падении дерева на Московской пострадал 39-летний мужчина
Происшествия
Упавшее дерево перегородило три полосы дороги Грязи-Липецк
Происшествия
30-летняя липчанка нашла кошелёк и за час сделала семь покупок за чужой счёт
Происшествия
МЧС: взрыв с последующим пожаром произошел в СНТ «Речное»
Происшествия
Мощный пожар вспыхнул на улице Баумана: под завалами частного дома могут находится люди
Происшествия
Спикер Липецкого облсовета Владимир Сериков назначен зампредом Совета законодателей ЦФО
Общество
Липецкая вечЁрка: продолжение триллера с убийством, покусанный собакой и последний звонок
Общество
Читать все
Происшествия
1001
сегодня, 19:27
5

При падении дерева на Московской пострадал 39-летний мужчина

По данным спасателей, огромный ствол свалил порыв ветра.

Пострадавшему во время падения дерева на улице Московской — 39 лет. Спасатели передали его бригаде «скорой». 

«Дерево упало из-за погодных условий (порывы ветра 18 м/с, дерево выше 20 м. — большая парусность)», — сообщает городское управление по делам ГО и ЧС. 

Дерево, росшее у дороги на Московской,1, упало сегодня около пяти вечера на движущуюся «Ладу Гранта». Повреждения также получил автомобиль «Хендай». Пострадавший мужчина находился в «Ладе», его зажало в салоне. Из машину мужчину извлекали спасатели.

ветер
дерево
спасатели
0
4
4
0
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Странник
6 минут назад
Задолбаетесь бодаться с администрацией. Сначало около года будут выяснять чье дерево...на чьей территории.с привлечением кадастровых инженеров. Потом когда выяснят кому оно принадлежит.найдут виновного.который подаст на аппеляцию.и снова под года. Побадаются. Согласятся виновные. И тут кадастровые подадут в суд на того,кому присудили выплаты.... Типа вы же денег отсудили.....вам и оплачивать кадастровые работы.
Ответить
Виктор
21 минуту назад
Московская 1 такого адреса нет Улица начинается с дома номер 5 Дерево упало на противоположной четной стороне
Ответить
999
44 минуты назад
Жуть, мимо проезжала в 18.30
Ответить
Бабка Первая
44 минуты назад
Не поспоришь: парусность большая. Но не странно ли, что ветер скоростью всего-то 18 м/сек. валит не всю подобную парусность. Здоровое дерево не упадёт.
Ответить
не-а чё
55 минут назад
Нужно подать иск к администрации, пусть выплачивают.
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить