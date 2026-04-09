Общество
1241
сегодня, 12:25
17

Самая старая школа Липецка стала лакмусовой бумажкой системных просчетов бюджетных капремонтов

При начальной смете в 244,3 млн рублей ее ремонт подорожал на 150 миллионов.

Еще в марте мэрия обещала открыть после капремонта школу №4 на улице Парковой 1 апреля. Тогда ее готовность оценивали в 99%. А в апреле вдруг выяснилось, что двери школы в этом учебном году уже не откроются: управление строительства мэрии объявило торги на завершение ремонта с начальной ценой контракта на 64,7 млн рублей и сроком завершения работ к 15 мая.

Оказалось, что в здании нужно выполнить ряд дополнительных работ, самой простой из которых является переоборудование подвала под убежище.

4-я школа стала долгостроем: ее нужно было открыть после капремонта еще в декабре прошлого года. Однако тому есть уважительные причины.

Контракт на капремонт здания 1936 года постройки компания «Липецксантехмонтаж-1» взяла без падения цены за 244,3 млн рублей — она оказалась единственной, которая рискнула взяться за такую работу. Однако вскоре после начала ремонта его стоимость начала расти как на дрожжах.

В управлении строительства мэрии это объяснили большим объемом выявленных скрытых работ. Часть недостатков признанного в 2018 году ограниченно работоспособным здания не заметили проектировщики из Курска, разработавшие проектно-сметную документацию, выиграв на это торги. Поэтому многие проектные решения стали неактуальными сразу же после начала ремонта. Как оказалось, проектировщики даже не приезжали в Липецк! Но предъявить им претензии было уже невозможно: проектная организация, по словам гендиректора фирмы-подрядчика, ликвидировалась.

Строителям, например, нужно было усилить бутовый фундамент по периметру всего здания, отливать новую отмостку. Почти все несущие конструкции также нуждались в усилении, так как представляли собой смесь из шлакоблоков и красного кирпича, оштукатуренной древесины и дранки. Часть сгнивших стен школы пришлось строить заново. Строители усилили все оконные и дверные проемы, полностью заменили крышу.

Осенью подрядчик полностью закрыл периметр здания, вставив оконные блоки и двери. Только после этого начались работы по монтажу инженерных систем и отделке помещений. В итоге к концу года, несмотря на большой объем допработ, ООО «Липецксантехмонтаж-1» почти завершило перестройку школы. Однако нужно было выполнить еще ряд работ, получив на них дополнительные средства. Бюджетные процессы сдвинули сроки сдачи объекта под ключ: сейчас на счету мэрии — каждая копеечка, а потому лишь 31 марта депутаты горсовета одобрили выделение подрядчику 50 млн рублей. А всего с начала работ цена ремонта выросла на 150 миллионов!

так 90-летняя школа выглядит сегодня
  
Это аксиома: чем старше объект, тем дороже его капитальный ремонт. Но этой истине, очевидно, не учат в профильных строительных вузах, иначе как понять, что проектировщики, зарабатывающие на составлении смет, постоянно забывают о том, что в старых зданиях надо укреплять фундамент, перекладывать порой не только стены, но и несущие конструкции. В итоге редкая сессия горсовета проходит без того, чтобы мэрия не просила депутатов согласовать увеличение расходов на стройки.

Так, в прошлом году чиновники просили подкинуть 24 миллиона на ремонт 66-го детсада на Гагарина 1964 года постройки при стартовой смете в 149,7 миллиона, добавить 46 миллионов на обновление 5-й школы на улице Семашко 1970 года постройки при начальной цене контракта в 138,8 миллиона. За счет допработ реконструкция мемориала на площади Героев подорожала с начальных 112,4 млн рублей до более чем 140 миллионов, смета реконструкции мозаичного подземного перехода под Петровским спуском за счет допработ выросла на 60%! И это — далеко не полный список расходов городского бюджета на покрытие ошибок проектных организаций.
Комментарии (17)

Задолбали
4 минуты назад
Сколько было выделено на проектные работы - на то и сделали.Еще неизвестно какое было обследование, а то может половины дефектов не указали.
нлмк
11 минут назад
новую школу построить дешевле-бы обошлось а с ремонтом кто-то нажился
житель
12 минут назад
пока настоящей борьбой с корррррррррррупцией не будет с верху до низу,все будет разрушаться,но я до этого не доживу.
Житель
13 минут назад
Обанкротилась, ликвидировалась, не добросовестный подрядчик, дополнительное финансирование, не качественный асфальт и т.д и т.п!!! Стандартная формулировка !!! Болото!!!!
Бумеранг
14 минут назад
Это ошибки не проектных организаций, а Заказчика, который прописывает всё в техзадании, то что он хочет сделать и то что надо сделать + контролирует и согласовывает проект и подписывает акт выполненных работ. И то что проектировщик не приезжал в Липецк - это тоже вина Заказчика. А кто Заказчик?
Архитектор
17 минут назад
Не проще снести и построить новую школу за меньшие деньги. 244,3+150+64,7=459 млн.рублей за капремонт, это много. Школа, построенная немцами в виде свастики, то еще историческое наследие, гордится нечем.
маша
18 минут назад
кто нагрел на этом руки?
гость
32 минуты назад
Заказали проект непонятно у кого и сразу ликвидировалась, вопросов ни у кого не возникает?
ВАСЯ
39 минут назад
Вот такие ныне горе-проектанты... Мыслимое ли дело- не видеть объект реконструкции !!!! Расплодилось их немерено.. Времена Остапа Бендера вернулись!!!!!!!!
гость
44 минуты назад
Обсчитали, не приезжая из Курска... СК может поискать эту ликвидированную организацию? Ну, по крайней мере, эти люди существуют?
Липчанин76
16 минут назад
Курские соловьи-лихие ребята, миллиардами воруют, а тут, так на кофе по легкому срубили- смету на древнюю школу сделать по старым чертежам, чего проще.
