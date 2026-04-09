Самая старая школа Липецка стала лакмусовой бумажкой системных просчетов бюджетных капремонтов
Самая старая школа Липецка стала лакмусовой бумажкой системных просчетов бюджетных капремонтов
При начальной смете в 244,3 млн рублей ее ремонт подорожал на 150 миллионов.
Оказалось, что в здании нужно выполнить ряд дополнительных работ, самой простой из которых является переоборудование подвала под убежище.
4-я школа стала долгостроем: ее нужно было открыть после капремонта еще в декабре прошлого года. Однако тому есть уважительные причины.
Контракт на капремонт здания 1936 года постройки компания «Липецксантехмонтаж-1» взяла без падения цены за 244,3 млн рублей — она оказалась единственной, которая рискнула взяться за такую работу. Однако вскоре после начала ремонта его стоимость начала расти как на дрожжах.
В управлении строительства мэрии это объяснили большим объемом выявленных скрытых работ. Часть недостатков признанного в 2018 году ограниченно работоспособным здания не заметили проектировщики из Курска, разработавшие проектно-сметную документацию, выиграв на это торги. Поэтому многие проектные решения стали неактуальными сразу же после начала ремонта. Как оказалось, проектировщики даже не приезжали в Липецк! Но предъявить им претензии было уже невозможно: проектная организация, по словам гендиректора фирмы-подрядчика, ликвидировалась.
Строителям, например, нужно было усилить бутовый фундамент по периметру всего здания, отливать новую отмостку. Почти все несущие конструкции также нуждались в усилении, так как представляли собой смесь из шлакоблоков и красного кирпича, оштукатуренной древесины и дранки. Часть сгнивших стен школы пришлось строить заново. Строители усилили все оконные и дверные проемы, полностью заменили крышу.
Осенью подрядчик полностью закрыл периметр здания, вставив оконные блоки и двери. Только после этого начались работы по монтажу инженерных систем и отделке помещений. В итоге к концу года, несмотря на большой объем допработ, ООО «Липецксантехмонтаж-1» почти завершило перестройку школы. Однако нужно было выполнить еще ряд работ, получив на них дополнительные средства. Бюджетные процессы сдвинули сроки сдачи объекта под ключ: сейчас на счету мэрии — каждая копеечка, а потому лишь 31 марта депутаты горсовета одобрили выделение подрядчику 50 млн рублей. А всего с начала работ цена ремонта выросла на 150 миллионов!
так 90-летняя школа выглядит сегодня
Это аксиома: чем старше объект, тем дороже его капитальный ремонт. Но этой истине, очевидно, не учат в профильных строительных вузах, иначе как понять, что проектировщики, зарабатывающие на составлении смет, постоянно забывают о том, что в старых зданиях надо укреплять фундамент, перекладывать порой не только стены, но и несущие конструкции. В итоге редкая сессия горсовета проходит без того, чтобы мэрия не просила депутатов согласовать увеличение расходов на стройки.
Так, в прошлом году чиновники просили подкинуть 24 миллиона на ремонт 66-го детсада на Гагарина 1964 года постройки при стартовой смете в 149,7 миллиона, добавить 46 миллионов на обновление 5-й школы на улице Семашко 1970 года постройки при начальной цене контракта в 138,8 миллиона. За счет допработ реконструкция мемориала на площади Героев подорожала с начальных 112,4 млн рублей до более чем 140 миллионов, смета реконструкции мозаичного подземного перехода под Петровским спуском за счет допработ выросла на 60%! И это — далеко не полный список расходов городского бюджета на покрытие ошибок проектных организаций.
