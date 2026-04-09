Самая старая школа Липецка стала лакмусовой бумажкой системных просчетов бюджетных капремонтов

При начальной смете в 244,3 млн рублей ее ремонт подорожал на 150 миллионов.

Еще в марте мэрия обещала открыть после капремонта школу №4 на улице Парковой 1 апреля. Тогда ее готовность оценивали в 99%. А в апреле вдруг выяснилось, что двери школы в этом учебном году уже не откроются: управление строительства мэрии объявило торги на завершение ремонта с начальной ценой контракта на 64,7 млн рублей и сроком завершения работ к 15 мая.Оказалось, что в здании нужно выполнить ряд дополнительных работ, самой простой из которых является переоборудование подвала под убежище.4-я школа стала долгостроем: ее нужно было открыть после капремонта еще в декабре прошлого года. Однако тому есть уважительные причины.Контракт на капремонт здания 1936 года постройки компания «Липецксантехмонтаж-1» взяла без падения цены за 244,3 млн рублей — она оказалась единственной, которая рискнула взяться за такую работу. Однако вскоре после начала ремонта его стоимость начала расти как на дрожжах.В управлении строительства мэрии это объяснили большим объемом выявленных скрытых работ. Часть недостатков признанного в 2018 году ограниченно работоспособным здания не заметили проектировщики из Курска, разработавшие проектно-сметную документацию, выиграв на это торги. Поэтому многие проектные решения стали неактуальными сразу же после начала ремонта. Как оказалось, проектировщики даже не приезжали в Липецк! Но предъявить им претензии было уже невозможно: проектная организация, по словам гендиректора фирмы-подрядчика, ликвидировалась.Строителям, например, нужно было усилить бутовый фундамент по периметру всего здания, отливать новую отмостку. Почти все несущие конструкции также нуждались в усилении, так как представляли собой смесь из шлакоблоков и красного кирпича, оштукатуренной древесины и дранки. Часть сгнивших стен школы пришлось строить заново. Строители усилили все оконные и дверные проемы, полностью заменили крышу.Осенью подрядчик полностью закрыл периметр здания, вставив оконные блоки и двери. Только после этого начались работы по монтажу инженерных систем и отделке помещений. В итоге к концу года, несмотря на большой объем допработ, ООО «Липецксантехмонтаж-1» почти завершило перестройку школы. Однако нужно было выполнить еще ряд работ, получив на них дополнительные средства. Бюджетные процессы сдвинули сроки сдачи объекта под ключ: сейчас на счету мэрии — каждая копеечка, а потому лишь 31 марта депутаты горсовета одобрили выделение подрядчику 50 млн рублей. А всего с начала работ цена ремонта выросла на 150 миллионов!Это аксиома: чем старше объект, тем дороже его капитальный ремонт. Но этой истине, очевидно, не учат в профильных строительных вузах, иначе как понять, что проектировщики, зарабатывающие на составлении смет, постоянно забывают о том, что в старых зданиях надо укреплять фундамент, перекладывать порой не только стены, но и несущие конструкции. В итоге редкая сессия горсовета проходит без того, чтобы мэрия не просила депутатов согласовать увеличение расходов на стройки.Так, в прошлом году чиновники просили подкинуть 24 миллиона на ремонт 66-го детсада на Гагарина 1964 года постройки при стартовой смете в 149,7 миллиона, добавить 46 миллионов на обновление 5-й школы на улице Семашко 1970 года постройки при начальной цене контракта в 138,8 миллиона. За счет допработ реконструкция мемориала на площади Героев подорожала с начальных 112,4 млн рублей до более чем 140 миллионов, смета реконструкции мозаичного подземного перехода под Петровским спуском за счет допработ выросла на 60%! И это — далеко не полный список расходов городского бюджета на покрытие ошибок проектных организаций.