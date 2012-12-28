В бывшую поликлинику на улице Шкатова переедет Центр медицины катастроф

Также в здании на Шкатова разместится диспетчерская служба скорой помощи.

В помещения бывшей поликлиники на улице Шкатова переедет областной Центр медицины катастроф, который сейчас делит одно здания на улице Гагарина с Центром инфекционных болезней. Об этом сообщила региональный министр здравоохранения Лилия Самошина.

Переезд назначен на лето. Для Центра медицины катастроф в здании на Шкатова помимо прочего оборудуют зал кризисных ситуаций и две учебные комнаты. Также в новое помещение с улицы Титова переедет аптечное подразделение скорой помощи, а чуть позже — и диспетчерская служба центральной подстанции скорой. При этом количество рабочих мест службы увеличится с с восьми до 12. Появится на Шкатова и кабинет первой помощи, на случай экстренных обращений

Напомним, поликлиника на улице Шкатова, точнее, филиал поликлиники областного клинического центра на улице Ленина, прекратил принимать пациентов с 1 апреля и теперь прикрепленные к ней липчане лечатся в «обкомовской» поликлинике, которая кратно превосходит филиал по оснащению.

Комментарии (6)

q
18 минут назад
Полумиллионника нет. Есть деревня.
Значит, так
38 минут назад
это будет очередной офис и немножко скорой помощи?!! Это вместо целой поликлиники?
Гойя
сегодня, 12:35
Да , зачем они нужны, всё равно население сокращается
Александр Н.
сегодня, 12:19
Всё это не плохо,да уж больно тесно в поликлинике на Ленина и с парковкой проблема,мало того что она платная,так ещё и очень маленькая.
Ветеран
сегодня, 11:52
Теперь поликлиника больницы на Ленина захлебнется, она не примет столько пациентов, а это снижение качества оказания услуг.
Липчанка
сегодня, 12:53
О каком качестве речь идёт?
