На Московской дерево упало на две машины: есть пострадавший

Дерево рухнуло на «Ладу Приору» и «Хёндай».

В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня около 17:00 у дома №1 по улице Московской дерево упало на две машины, один человек пострадал.Как рассказали GOROD48 в Управлении по делам ГО и ЧС Липецка, всё случилось прямо напротив пожарной части. Растущее вдоль дороги дерево рухнуло на движущийся автомобиль «Лада Приора». Есть пострадавший — внутри этой машины был зажат человек. Также упавшее дерево задело «Хёндай». В нём никто не пострадал.На месте работают спасатели.