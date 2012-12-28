МЧС: взрыв с последующим пожаром произошел в СНТ «Речное»

Под завалами дома могут находится люди. Причина взрыва выясняется.

В Главном управлении МЧС уточнили сведения о пожаре на окраине Липецка: он произошел не на улице Баумана, а в СНТ «Речное».«Предварительно взрыв с последующим горением произошел в частном жилом доме по адресу: СНТ «Речное» на улице Садовый тупик. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений, установлено, что разрушены конструкции дома, наблюдается очаговые горения. Площадь пожара уточняется. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди», — сообщили в ГУ МЧС.Тушат пожар 40 человек личного состава МЧС при помощи 9 единиц техники.Напомним, ранее губернатор Игорь Артамонов опроверг сообщения из социальных сетей, о том что причиной взрыва и пожара стала атака БПЛА.Как уточнили в ГУ МЧС России по Липецкой области, пожар локализован на площади 600 квадратных метров.