Мощный пожар вспыхнул на улице Баумана: под завалами частного дома могут находится люди
сегодня, 20:32
МЧС: взрыв с последующим пожаром произошел в СНТ «Речное»
Под завалами дома могут находится люди. Причина взрыва выясняется.
«Предварительно взрыв с последующим горением произошел в частном жилом доме по адресу: СНТ «Речное» на улице Садовый тупик. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений, установлено, что разрушены конструкции дома, наблюдается очаговые горения. Площадь пожара уточняется. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди», — сообщили в ГУ МЧС.
Тушат пожар 40 человек личного состава МЧС при помощи 9 единиц техники.
Напомним, ранее губернатор Игорь Артамонов опроверг сообщения из социальных сетей, о том что причиной взрыва и пожара стала атака БПЛА.
Как уточнили в ГУ МЧС России по Липецкой области, пожар локализован на площади 600 квадратных метров.
