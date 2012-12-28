Общество
446
сегодня, 11:41
5
210 тысяч сеянцев сосен с Урала высадят в липецких лесах
Сосны с Урала будут расти на 84 гектарах.
Как сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства Липецкой области, cеянцы сосны с закрытой корневой системой выращиваются в специализированных селекционно-семеноводческих центрах. Там семена с улучшенными наследственными свойствами проращивают в отдельных контейнерах, горшках или специальных кассетах. На выходе получают сеянцы, корни которых находятся в земляном коме.
«При пересадке корневая система не повреждается, так как сеянец перемещается вместе с комом земли. Благодаря этому сеянцы быстрее адаптируются на новом месте, они более устойчивы к засухе. Кроме того, такие сеянцы можно высаживать в грунт в любое время года, когда нет снежного покрова. В Липецкой области это можно делать с ранней весны до поздней осени», — добавили в пресс-службе Минлесхоза.
1/2
0
2
1
7
1
Комментарии (5)