210 тысяч сеянцев сосен с Урала высадят в липецких лесах

Сосны с Урала будут расти на 84 гектарах.

1/2

В лесхозы Липецкой области доставили 210 тысяч сеянцев сосны с закрытой корневой системой, выращенных в Свердловской области. Сосны с Урала будут высажены на 84 гектарах лесного фонда региона.Как сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства Липецкой области, cеянцы сосны с закрытой корневой системой выращиваются в специализированных селекционно-семеноводческих центрах. Там семена с улучшенными наследственными свойствами проращивают в отдельных контейнерах, горшках или специальных кассетах. На выходе получают сеянцы, корни которых находятся в земляном коме.«При пересадке корневая система не повреждается, так как сеянец перемещается вместе с комом земли. Благодаря этому сеянцы быстрее адаптируются на новом месте, они более устойчивы к засухе. Кроме того, такие сеянцы можно высаживать в грунт в любое время года, когда нет снежного покрова. В Липецкой области это можно делать с ранней весны до поздней осени», — добавили в пресс-службе Минлесхоза.