Мэрия покупает метлы на 600 000 рублей

Потому что в муниципальном предприятии по уборке Липецка — острый дефицит водителей малой коммунальной техники.

МБУ «Управление благоустройства Липецка» объявило о закупке расходных материалов для уборки города: мешков для мусора объемом 240 литров на 75 000 рублей, девяти разных видов рабочих перчаток и рукавиц на четверть миллиона рублей.Также МБУ разместило заказ на метлы из дерезы на 600 тысяч рублей. В техническом задании поставки сказано, что в каждой метле длиной до метра должно быть не меньше 35 прутьев диаметром от 4 до 8 миллиметров. Количество метел, которые будут использованы для уборки улиц, в закупке не указаны: в торгах победит та компания, которая предложит наибольшее количество этого инвентаря на указанную сумму. Средней рыночной ценой в аукционной документации указаны 52 рубля 67 копеек за метлу. Если предположить, что какой-то подрядчик закупит метлы по этой цене, то МБУ получит 11 320 штук.Зачем муниципалитету столько метел? Почему бы не заменить там, где это возможно, ручной труд дворников на средства малой механизации? GOROD48 задал эти вопросы руководству МБУ.Оказалось, что в автопарке муниципального предприятия — 12 малогабаритных коммунальных машин, которые можно использовать для уборки тротуаров. Однако из-за недоукомплектованности штатов в смену на улицы города выходят обычно только шесть из них. В МБУ удивляются, почему так: предприятие предлагает водителям такой техники зарплату в 70 тысяч рублей. В МБУ подчеркивают, что полностью уйти от ручного труда, заменив его механизированной уборкой, невозможно из-за особенностей инфраструктуры города.В МБУ готовы принять на работу порядка 80 сотрудников (водителям и механизаторам, работающим на тяжелой технике, предлагают зарплату в размере 70-100 тысяч рублей). Предприятию также не хватает дворников: в Липецке от снега, листвы, мусора управление благоустройства убирает 6,2 миллиона квадратных метров дорог и улиц.