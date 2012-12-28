Недалеко от ранее найденной в Ельце человеческой ноги обнаружено скетелированное тело
Происшествия
Стрельба в Ссёлках: винтовку нашли во дворе 35-летнего подозреваемого
Происшествия
Соседи судились из-за направленной в общий коридор камеры видеонаблюдения
Происшествия
По ДТП с 13-летней девочкой возбуждено уголовное дело
Общество
«А будет ли платить мэрия за сжигание отходов жизнедеятельности горожан?»
Общество
Подпольную мастерскую по переделке оружия нашла в Липецкой области ФСБ
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Бывший росгвардеец Александр Капарулин снова оправдан по делу об убийстве, краже и похищении паспорта
Происшествия
В бывшую поликлинику на улице Шкатова переедет Центр медицины катастроф
Общество
Подрезал и скрылся: полицейские задержали 20-летнего виновника ДТП
Происшествия
Читать все
Сегодня в Липецке: снег в апреле, мир без лжи и начальники начали предоставлять отгулы вместо подарков
Общество
Подрезал и скрылся: полицейские задержали 20-летнего виновника ДТП
Происшествия
Мэрия покупает метлы на 600 000 рублей
Общество
В громком деле обнальщиков был замешан налоговик
Происшествия
35-летний липчанин взял в кредит 1,8 миллиона рублей и отправил деньги мошенникам
Происшествия
Вырубки на улице Неделина наконец-то залатали летним асфальтом
Общество
Хрипунков напомнил, что три очка не пахнут, Морозов подозревает, что «Квант» не мог избежать поражения
Спорт
«Металлург» забил один из самых красивых голов за много лет
Спорт
На дороге Грязи-Добринка перевернулся автомобиль «Рено Логан»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: собранный скелет, секретный сотрудник мошенников, и вонь с очистных продолжится
Общество
Читать все
Общество
549
сегодня, 10:50
12

Мэрия покупает метлы на 600 000 рублей

Потому что в муниципальном предприятии по уборке Липецка — острый дефицит водителей малой коммунальной техники.

МБУ «Управление благоустройства Липецка» объявило о закупке расходных материалов для уборки города: мешков для мусора объемом 240 литров на 75 000 рублей, девяти разных видов рабочих перчаток и рукавиц на четверть миллиона рублей.

Также МБУ разместило заказ на метлы из дерезы на 600 тысяч рублей. В техническом задании поставки сказано, что в каждой метле длиной до метра должно быть не меньше 35 прутьев диаметром от 4 до 8 миллиметров. Количество метел, которые будут использованы для уборки улиц, в закупке не указаны: в торгах победит та компания, которая предложит наибольшее количество этого инвентаря на указанную сумму. Средней рыночной ценой в аукционной документации указаны 52 рубля 67 копеек за метлу. Если предположить, что какой-то подрядчик закупит метлы по этой цене, то МБУ получит 11 320 штук.

Зачем муниципалитету столько метел? Почему бы не заменить там, где это возможно, ручной труд дворников на средства малой механизации? GOROD48 задал эти вопросы руководству МБУ.

Оказалось, что в автопарке муниципального предприятия — 12 малогабаритных коммунальных машин, которые можно использовать для уборки тротуаров. Однако из-за недоукомплектованности штатов в смену на улицы города выходят обычно только шесть из них. В МБУ удивляются, почему так: предприятие предлагает водителям такой техники зарплату в 70 тысяч рублей. В МБУ подчеркивают, что полностью уйти от ручного труда, заменив его механизированной уборкой, невозможно из-за особенностей инфраструктуры города.

В МБУ готовы принять на работу порядка 80 сотрудников (водителям и механизаторам, работающим на тяжелой технике, предлагают зарплату в размере 70-100 тысяч рублей). Предприятию также не хватает дворников: в Липецке от снега, листвы, мусора управление благоустройства убирает 6,2 миллиона квадратных метров дорог и улиц.
Комментарии (15)

Садовод
9 минут назад
Дереза обыкновенная (лат. Lycium barbarum) — вид деревянистых растений рода Дереза семейства Паслёновые. Народное название — «волчья ягода». МБУ разместило заказ на метлы из дерезы на 600 тысяч рублей
Гость
13 минут назад
Дайте достойную зарплату дворникам и будет укомплектован штат и город чистый
Губернатор совхоза
16 минут назад
Прочитал заголовок и подумал мэрия решила поработать, а нет этих голыми руками не взять...
Липчанка
22 минуты назад
Полное безобразие, всё развалили . Липецк не первой год существует и мы помним как убирался Липецк хотя бы в 2008-2012 , а сейчас ужас , одни причины.
Вася
22 минуты назад
Если у водителей там 70, то у обычного Васи с метлой будет дай бог 30. За такие копейки метите улицы по ночам и утрам сами.
Катерина
33 минуты назад
Откуда столько дворников на 11 тыс метел? Если только местным чиновникам раздать? Мне одной кажется, что деньги идут куда-то не туда? А город, как был грязным, так и останется.
Сщитовод.
35 минут назад
Надо говорить правду : двойная экономия. На солярке и зарплате. 70 т водителю и + расход на солярку. А то одному дворнику 35-40 т, есть разница?
Центр
40 минут назад
ИИ в сфере ЖКХ, про который рассказывает губернатор, не может подметать улицы ? Позорище. А еще трубы надо менять, крыши ремонтировать . Похоже, что деньги не туда уходят .
Министерство
42 минуты назад
2000 мётел, в этом городе столько дворников нет!!! Впрок купили на 192 года вперед!!!
Серж
43 минуты назад
сделайте зарплату чтоб была как средняя по стране ...что там говорил Мишустин, 100т средняя зп по стране? вот столько сделайте и я пойду водителем. Хотябы среднюю получу. Все что ниже средней это не зарплата а недоразумение
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
