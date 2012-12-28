«Я достал самодельный пистолет и выстрелил ему в затылок»: Алексея Крапивина убил друг его сына
сегодня, 11:32
Областное управление СК сообщило подробности жуткого преступления в лебедянском лесу.
«По данным следствия, 22 мая подозреваемые, действуя по предварительному сговору, находясь в автомобиле в окрестностях села Ольховец Лебедянского округа, совершили убийство 42-летнего мужчины. 18-летний фигурант произвел выстрел из огнестрельного оружия в голову отца своего знакомого, находившегося на переднем пассажирском сиденье автомобиля.
После этого подозреваемые спрятали тело убитого в лесном массиве и скрылись с места происшествия», — сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
Напомним, в пятницу, 22 мая, Алексей Крапивин забрал сына Артёма и его друга Дмитрия из Липецка, где они учатся в колледже ЛГТУ, и повез домой — в село Спешнево-Ивановское Данковского округа. Затем Алексей и Артём перестали выходить на связь и начались их поиски. В ночь на понедельник был найден автомобиль Алексея, а рано утром его труп с огнестрельным ранением. Около пяти вечера полицейские и сотрудники ФСБ отыскали Артёма Крапивина — он находился в Липецке на съемной квартире Дмитрия Шишкина.
