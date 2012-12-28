Происшествия
5004
сегодня, 11:32
26

«Я достал самодельный пистолет и выстрелил ему в затылок»: Алексея Крапивина убил друг его сына

Областное управление СК сообщило подробности жуткого преступления в лебедянском лесу.

Артём Крапивин и его друг Дмитрий Шишкин признались в убийстве 42-летнего отца Артёма Алексея. Как сообщает СКР по региону, на допросе друзья рассказали, что тщательно планировали преступление, а для убийства использовали переделанный пистолет. Выстрел произвел друг Артёма Дмитрий.

«По данным следствия, 22 мая подозреваемые, действуя по предварительному сговору, находясь в автомобиле в окрестностях села Ольховец Лебедянского округа, совершили убийство 42-летнего мужчины. 18-летний фигурант произвел выстрел из огнестрельного оружия в голову отца своего знакомого, находившегося на переднем пассажирском сиденье автомобиля. 

После этого подозреваемые спрятали тело убитого в лесном массиве и скрылись с места происшествия», — сообщает СУ СК РФ по Липецкой области. 

Напомним, в пятницу, 22 мая, Алексей Крапивин забрал сына Артёма и его друга Дмитрия из Липецка, где они учатся в колледже ЛГТУ, и повез домой — в село Спешнево-Ивановское Данковского округа. Затем Алексей и Артём перестали выходить на связь и начались их поиски. В ночь на понедельник был найден автомобиль Алексея, а рано утром его труп с огнестрельным ранением. Около пяти вечера полицейские и сотрудники ФСБ отыскали Артёма Крапивина — он находился в Липецке на съемной квартире Дмитрия Шишкина.
Комментарии (26)

Нет ребята
12 минут назад
Тут что то нет так. Какая то многоходовочка. Они спокойные, уверенные. Все у них продумано.
Жительница
20 минут назад
Ох мальчишки, что же вы наделали. Всю жизнь, в первую очередь испортили себе
Тыква
26 минут назад
И ещё один факт. Пистолет был в рюкзаке, когда они ехали с пар. Всё учебное время они были вооружены!
Очевидец
28 минут назад
Должен же быть какой то мотив этого убийства. Какой?
Эх
9 минут назад
Писали, что у отца с собой была крупная сумма. Он собирался убившему его чаду машину купить.
Гость
32 минуты назад
А самое страшное, что тюрьма их не исправит, наоборот сломает, еще больше озлобит, и кем они выйдут оттуда???Правильно! Еще хуже!
Липецк
33 минуты назад
И на что в дальнейшем надеялись эти молодые люди после совершения преступления? Не найдут? Не подумают на них?
Да уж
10 минут назад
Тоже думаю - они подготовились, а что на них выйдут, не были готовы? Странно..
Александр Иванович
34 минуты назад
Здесь совершенно ясно, что чердак у этих малолеток потек.
Иван
36 минут назад
Вот и расти их любимых...Вкладывай душу...
Житель
37 минут назад
Непонятен мотив убийства со стороны сына...
....
38 минут назад
Странно как- то. Отец снял деньги на покупку машины для сына, а сын помог убить его из- за этих денег. Может он берет часть вины на себя, чтобы другу меньше досталось?
