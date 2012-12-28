Происшествия
4108
сегодня, 09:51
8

Алексея Крапивина могли убить из-за крупной суммы денег

На теле мужчины — огнестрельное ранение. В убийстве подозревают сына Алексея Крапивина и его друга.

18-летних друзей и однокурсников по колледжу ЛГТУ Артёма Крапивина и его друга Дмитрия Шишкина подозревают в убийстве Алексея Крапивина — отца Артёма. Парни дружат с детства, учились в одном классе и жили в одном селе Спешнево-Ивановское Данковского округа.

На теле убитого Алексея Крапивина нашли огнестрельное ранение, также было прострелено лобовое стекло его автомобиля «Дэу Матиз». Напомним, саму машину нашли в лесном массиве в Лебедянском округе. На пассажирском сиденье автомобиля и передней панели автомобиля остались следы крови. Тело Алексея Крапивина лежало неподалёку от машины.

Сегодня или завтра после проведения следственного эксперимента парням будут избирать меру пресечения на время следствия. В суд дело ещё не поступило.

Одна из рассматриваемых следствием версий —  убийство из-за денег. Перед поездкой в Липецк за сыном Алексей Крапивин заехал в банк ВТБ в Лебедянь (в Данкове нет отделения этого банка), чтобы снять со счёта крупную сумму — он собирался купить сыну машину. В Липецк за парнями он приехал уже с наличными. И одна из версий — Артём мог подговорить друга ограбить отца, и именно деньги стали причиной зверского убийства. Но при этом версия также выглядит достаточно абсурдно: ведь машину отец собирался купить как раз Артёму. Поэтому парней проверят на вменяемость.

По словам нашего источника, Артём Крапивин был закрытым человеком, и единственный, с кем он общался, был как раз его друг детства Дмитрий Шишкин. Алексей Крапивин часто подвозил вместе с сыном из Липецка домой его друга.

Волонтеры связывались с Дмитрием Шишкиным по телефону во время поиска Крапивиных. Но он сказал, что ему поставили пары на субботу и он в этот раз с Крапивиными не поехал. Судя по всему, во время этого разговора рядом присутствовал и Артём: задержали парней вдвоём в одном месте — в съёмной квартире Дмитрия Шишкина на улице Терешковой.

Напомним, изначально по факту исчезновения 42-летнего Алексея Крапивина и его 18-летнего сына Артёма Крапивина было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части второй 105 УК РФ «Убийство двух лиц». 22 мая Алексей Крапивин поехал за сыном из села в Липецк, забрал его из колледжа и потом оба пропали.
убийство
пропавшие без вести
Комментарии (8)

Гость
23 минуты назад
Ужас, ужас, ужас, а последние минуты отца....
Лиза
50 минут назад
Странная, трагическая история... неужели сын убил отца?!
Кот шредингера
42 минуты назад
Из-за денег которые отец планировал потратить на него же...
кит
51 минуту назад
из-за отсутствия логики в преступлении трудно все это воспринимается !Если парни психически ненормальные,то как в высшее учебное заведение поступили,например
не
54 минуты назад
Значит деньги нужны были для других целей этим парням
колобки
39 минут назад
если деньгы были нужны на другое дело - он мог продать машину. или заработать на машине. разве что деньги были нужны срочнее жизни отца
999
55 минут назад
Это просто ужас. Как вообще можно было на такое пойти? Ещё и оружие где-то взяли.
Александр Н.
сегодня, 10:11
Какое то "мутное дело", зачем убивать если деньги всё равно для сына,это надо быть совсем не вменяемым.
