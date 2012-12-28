Общество
861
37 минут назад
1

Едва отбил дочь от собак, а сам пострадал

В «Университетском» на жителя Липецка и его дочь напали собаки. А когда он попробовал вызвать отловщиков бродячих животных, ему ответили, что денег на это нет.

Вечером 25 мая в «Университетском» на улице Замятина на липчанина Алексея и его 2-летнюю дочь напали бродячие собаки. Алексей рассказал GOROD48, что одна из собак укусила его за ноги, когда он пытался оградить дочь от животных. Бирок в ушах двух черных псов он не заметил.

Вчера же Алексей съездил к врачам и зафиксировал укусы, также ему пришлось сделать прививку от бешенства.



Он позвонил на номер 34-01-63, по которому можно оставить заявку на отлов бродячих животных, однако ему заявили, что заниматься отловом собак не будут, из-за отсутствия средств.

— Это же не моя проблема, есть у них деньги, или нет! Цель у меня только одна, чтоб никого больше эти собаки не покусали. Там детей полно! — Возмущается Алексей.

В мэрии Липецка GOROD48 пояснили, что последний контракт на отлов собак уже отработан, а новый еще не заключен. Управление главного смотрителя ожидает финансирование для заключения такого контракта.
Комментарии (1)

Липчанка
21 минуту назад
Вообще то отловщиков, а не отливщиков . Сами жители повыбрасывали животных вот пусть и платят. Пора чипировать собачек, чтобы знать кто собаку выбросил и штраф 50 тыс. Выписывать
