Гейзеры бьют, диски гнут, асфальта нет, но все всё поймут

В ямах на местах прошлогодних раскопок «РВК-Липецк» на улице Крайней машины могут потерять колеса, но в горводоканале говорят, что не знают о проблеме.

Улица Крайняя в Липецке за неделю превратилась в полигон для краш-тестов подвесок, дисков и колес. Водители уже не думают, попадут ли в ямы, здесь без альтернатив, они гадают, каких размеров они будут сегодня.

Все началось 27 марта, когда из-под асфальта на Крайней у здания Советского районного суда забили два фонтана. Вода потекла вниз на 8 Марта, Горького и дальше к логу. Администрация Липецка тут же предупредила: движение транспорта по Крайней ограничат до окончания работ по восстановления асфальта «РВК-Липецк». Энергетики, в свою очередь, отнеслись к утечке на своих сетях философски, пообещав включить аварийные работы в свои планы с учётом «текущих аварийных ситуаций». Все это прозвучало так же надежно, как «деньги будут, но не сейчас».

30 марта подъезд к парковке во дворе здания на площади Победы, 8, занимаемого разными организациями, перекрыл раскоп. Порыв энергетики заделали, но оставили огромный провал, который залило дождем.

Чуть позже яму засыпали щебнем. В «РВК» дали торжественное обещание уложить асфальт к 5 апреля. Потому что еще не заработали асфальтобетонные заводы. Сегодня — 10 апреля. Так почему на этот щебень, по которому уже машины накатали колею, еще не уложили твердое покрытие?

Вот как на этот вопрос ответили в «РВК-Липецк»: «Место проведения работ на сетях водоснабжения в районе улицы Крайняя находится на особом контроле у предприятия. Благоустройство на нем будет восстановлено в полном объеме, как только позволят погодные условия, а от асфальтобетонных заводов будет получен материал для восстановления дорожного покрытия».

Ух ты! А почему тогда на этой неделе та же компания «РВК» заделала свежим асфальтом свои вырубки на дороге по улице Неделина, которые машины объезжали чуть меньше месяца? Выходит, в Липецке есть два горводоканала? Один — с асфальтом, другой — без?

Но вишенкой на торте был ответ энергетиков на второй вопрос GOROD48: «Что «РВК» намерено делать с провалами асфальта у своих канализационных колодцев на въезде на Крайнюю с улицы 8 Марта?».

«Заявок о провале асфальта в районе канализационных колодцев на улице Крайняя не поступало. На место будет направлена бригада специалистов для обследования. По результатам обследования будут приняты соответствующие меры».

Серьезно? Неужели сотрудники аварийных бригад, работающих на подряде у горводоканала, не видели провалов дороги у этих самых люков? Ведь к месту раскопок у здания суда не подъехать иначе, как только с улицы 8 Марта — дорога-то по Крайней односторонняя!

Ирония всей этой истории в том, что она — ремейк. 17 ноября прошлого года на том же самом месте из-под люка били гейзеры. И тогда «РВК» обещала устранить порыв «сегодня». Дорогу восстановили, но асфальт на месте раскопок не пережил зиму.

Добавим сюда октябрьский ремонт всей дороги уже субподрядчика от компании «Инфинити Групп»: он положил асфальт такой плотности, что стыковочный шов между двумя полотнами покрытия развалился через неделю! А порыв на сетях РВК случился именно на свежей заплатке.

В итоге машины либо ныряют в ямы на Крайней, рискуя распрощаться с подвеской или колесами, либо объезжают препятствие через жёлтую сплошную и бордюры по тому, что принято считать тротуаром.
Комментарии (3)

ГОСТЬ53
9 минут назад
Наказывать за такое разгильдяйство! И везде так!
Шапокляк
20 минут назад
Пока посадки не начнуся , никто не пошевелится...
Предложение
34 минуты назад
меньше есть, заняться садоводничеством и огородничеством.
