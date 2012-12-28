Небо чистое: за неделю в атмосферном воздухе Липецка превышений ПДК не фиксировалось
Погода в Липецке
Светлану Бедрову в должности врио главы Липецка может сменить Владимир Посульченко
Общество
Автомобиль перевернулся в Липецке буквально на ровном месте
Происшествия
Сегодня в Липецке: «серым» зарплатам снова конец, особый режим и реальна ли амнистия по долгам
Общество
В Ельце нашли ногу
Происшествия
Москвичка приехала по заданию мошенников за деньгами 77-летней липчанки
Происшествия
До Пасхи липчане будут с отоплением
Общество
Жительница Ссёлок нашла в гараже тело мужа
Происшествия
При пожаре на улице Гагарина погиб человек, спасены 12 жильцов
Происшествия
15-летний подросток ранил ножом пытавшегося разнять драку мужчину
Происшествия
Освящение пасхальных яств в храмах Липецка начнется одновременно
Общество
Читать все
Туи на площади Победы не пережили зиму
Общество
15-летний подросток ранил ножом пытавшегося разнять драку мужчину
Происшествия
Четыре перекрестка в Липецке и один в Ельце оборудуют комплексами фотовидеофиксации
Общество
Задержанную зарплату работникам детских садов и школ выплатят до конца дня
Общество
Грязинец купил липовое удостоверение тракториста-машиниста и получил судимость
Происшествия
Оборот розничной торговли почти не рос в Липецкой области
Экономика
Бывший полицейский обвиняется в краже 1,2 миллиона рублей с карты арестованной женщины
Происшествия
Липецкая вечЁрка: новый и.о. мэра, смертельный пожар на Гагарина, и отключение отопления откладывается
Общество
Паводок в Липецкой области пошел на спад
Общество
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
1269
сегодня, 15:30
24

Мэрия решила сохранить 40-летнюю металлическую горку на улице Неделина

Администрация города совместно с управляющими компаниями приведут ее в нормативное состояние.

Сегодня МКУ «Центр развития территории» администрации Липецка объявило о поиске подрядчика для ремонта детского игрового оборудования на улице Неделина с начальной ценой работ в 1 406 328 рублей. Речь идет о металлической горке, которую год тому назад мэрия хотела снести, но в итоге решила сохранить благодаря усилиям активных жителей 16-го микрорайона.

«Хорошая новость для жителей домов №23 и 35 по улице Неделина и соседних дворов — большую металлическую горку удастся сохранить. Конструкция старая, ранее рассматривался её демонтаж. Но жители выступили за сохранение — для многих это место связано с детством и важными воспоминаниями. Администрация города совместно с управляющими компаниями «Забота» и «Мастер-дом» нашли решение: горку отремонтируют и приведут в нормативное состояние. В ближайшее время во дворе пройдет встреча с жителями, где обсудят сроки, объем работ и ответят на все вопросы», — сообщила пресс-служба городской администрации.

Эпопея по спасению своей легенды жителями 16-го микрорайона началась прошлой зимой: узнав о том, что ждет кирпичную «Крепость» в 20 микрорайоне, они решили отстоять горку, главную конструкцию бывшего спортивного городка «Старт», построенную шефами-металлургами еще в 1986 году.

— Нашу горку строил коксохим, где работал мой отец Иван Затонских. Я выросла на ней, — сказала год тому назад GOROD48 Нелли Затонских, приехавшая в Липецк из Москвы сразу же после того, как от бывших соседей по дому узнала о предстоящем сносе конструкции.

Жители 16-го микрорайона в отличие от жителей 20-го, проявивших полное безразличие к «Крепости», также доставшейся им от их отцов, решили спасти трехметровой высоты горку с 18-метровым спуском. На нее защиту встали, как говорится, всем миром.

— Горку кто-то попытался демонтировать еще в 2022 году. Но мы тогда ее отстояли. На ней еще и моя дочка покатается, и ее дети! — сказала GOROD48 молодая мама Ксения Славина.

— Я шел тогда домой и увидел, что какие-то мужички кромсают горку газовыми резаками. На мой вопрос, что происходит, мне ответили — администрация Липецка выполняет решение суда. Я возмутился, ведь эта горка еще сто лет простоит! Ее опоры и конструкция сварены из металла-десятки, скат — из четырехмиллиметровой стали! Я всю жизнь на НЛМК проработал, знаю, о чем говорю! И нет здесь никаких болтов, о чем написано в иске прокуратуры — горка полностью сварная. Те дырки, о которых написано в иске как о сквозной ржавчине, были специально выпилены в металле для установки в праздники на горке флагов. Состояние горки вполне удовлетворительное, не такое, как представила это дело в своем иске в суд прокуратура. В общем, выгнали мы тогда этих работяг, которые успели лишь отрезать от нашей горки одну из двух лестниц, — так выглядит история спасения горки от старшего по 23-му дому Геннадия Паширина.

Из решения суда следовало, что горка небезопасная, физически и морально устарела. Но группа активистов в марте прошлого года попыталась доказать вице-мэру Липецка Павлу Кузнецову, что горке всего лишь нужен небольшой ремонт: необходимо сварить в нескольких местах разошедшиеся металлические листы, восстановить лестницу, покрасить и, по сути, все...

rbukr23qkt172nlqwi26850o5lzd8ya7.jpg

lz8tir33k3imalb89d3iuyzh5zgweszq.jpg

bh4ardf0tkkde70fjdctdz61g6198r14.jpg

Однако мэрия на слово горожанам не поверила, а заказала техническую экспертизу. Выводы ООО «Региональная консалтинговая компания «Интерпрайс-Оценка» для горки оказались неутешительны, в диапазоне «от ограниченно-работоспособного до аварийного».

Активисты с такой оценкой не согласились. Как и с заявлением мэрии о том, что под горкой проходит теплосеть.

— У нас весь старый Липецк построен на сетях! Та же труба, которая проходит под горкой, проходит под квартирами первого этажа нашего дома, проходит по территории детского сада. Мы уверены, что если когда-то энергетики будут менять теплотрассу, можно будет обойтись без ее демонтажа, — сказали GOROD48 жители 23-го дома.

В итоге мэрия капитулировала. Жильцы свою горку спасли. Подрядчик, если такой найдется, должен отремонтировать ее до 15 мая.
Комментарии (24)

липчанин
58 минут назад
Там делов на ' две копейки " , сварщика позвать , да маляров и дел с концом
Страшилка
сегодня, 20:54
Хожу там время от времени и сразу бросается в глаза это страшилище, про которое постоянно пишут и запах из канализации. Который, судя по всему, местных жителей не беспокоит. Дети часто на этой горке, даже летом. Но это лишь из-за того, что других развлечений нет.
vlad
сегодня, 18:57
Прежде, чем сдавать в металлолом, необходимо "отремонтировать".
омсквич
сегодня, 18:12
Знаем. Прикатят манипулятор и пару гозорезчиков и тихо ночью погрузят в кузов "на реставрацию", а взамен воткнут типовую китайскую пластиковую горку
креативный
сегодня, 18:11
Сейчас всё больше из пластика строят, а также пены и палок.
парторг
сегодня, 18:02
Сразу видно, что в Советском Союзе построено! Сейчас барыги, за такие объёмы удавятся.
Пенсионер
сегодня, 17:57
Горка хорошо. А первую поликлинику вы не хотите сохранить? Многие в этом районе обрадовались бы.
липчанин
сегодня, 17:38
Жители горку отстояли , только потому что их услышали , а вот НАС - не слышат и не хотят слышать , кто то снова дал указание пилить лес возле СНТ Металлург 3 ! Скоро лето и многие садоводы и просто отдыхающие придут в ужас от увиденного !
гостт
сегодня, 17:51
Обратитесь в прокуратуру, срочно.
1997 г. выпуска
сегодня, 17:12
Да, состояние горки не очень, но она до сих пор стоит. В отличие от современных "конструкций", которые ломаются ещё до ввода в эксплуатацию. А ещё советские горки учитывали углы ската и подъема, между ступенями не было зазора, а сама высотная площадка была огорожена
Эксперт
сегодня, 17:06
А на этой горке шею еще никто за 40 лет не свернул? Огласите весь список пожалуйста?
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
