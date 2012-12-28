Небо чистое: за неделю в атмосферном воздухе Липецка превышений ПДК не фиксировалось
Сегодня в Липецке: «серым» зарплатам снова конец, особый режим и реальна ли амнистия по долгам
Липецкая вечЁрка: новый и.о. мэра, смертельный пожар на Гагарина, и отключение отопления откладывается
Мэрия решила сохранить 40-летнюю металлическую горку на улице Неделина
Администрация города совместно с управляющими компаниями приведут ее в нормативное состояние.
«Хорошая новость для жителей домов №23 и 35 по улице Неделина и соседних дворов — большую металлическую горку удастся сохранить. Конструкция старая, ранее рассматривался её демонтаж. Но жители выступили за сохранение — для многих это место связано с детством и важными воспоминаниями. Администрация города совместно с управляющими компаниями «Забота» и «Мастер-дом» нашли решение: горку отремонтируют и приведут в нормативное состояние. В ближайшее время во дворе пройдет встреча с жителями, где обсудят сроки, объем работ и ответят на все вопросы», — сообщила пресс-служба городской администрации.
Эпопея по спасению своей легенды жителями 16-го микрорайона началась прошлой зимой: узнав о том, что ждет кирпичную «Крепость» в 20 микрорайоне, они решили отстоять горку, главную конструкцию бывшего спортивного городка «Старт», построенную шефами-металлургами еще в 1986 году.
— Нашу горку строил коксохим, где работал мой отец Иван Затонских. Я выросла на ней, — сказала год тому назад GOROD48 Нелли Затонских, приехавшая в Липецк из Москвы сразу же после того, как от бывших соседей по дому узнала о предстоящем сносе конструкции.
Жители 16-го микрорайона в отличие от жителей 20-го, проявивших полное безразличие к «Крепости», также доставшейся им от их отцов, решили спасти трехметровой высоты горку с 18-метровым спуском. На нее защиту встали, как говорится, всем миром.
— Горку кто-то попытался демонтировать еще в 2022 году. Но мы тогда ее отстояли. На ней еще и моя дочка покатается, и ее дети! — сказала GOROD48 молодая мама Ксения Славина.
— Я шел тогда домой и увидел, что какие-то мужички кромсают горку газовыми резаками. На мой вопрос, что происходит, мне ответили — администрация Липецка выполняет решение суда. Я возмутился, ведь эта горка еще сто лет простоит! Ее опоры и конструкция сварены из металла-десятки, скат — из четырехмиллиметровой стали! Я всю жизнь на НЛМК проработал, знаю, о чем говорю! И нет здесь никаких болтов, о чем написано в иске прокуратуры — горка полностью сварная. Те дырки, о которых написано в иске как о сквозной ржавчине, были специально выпилены в металле для установки в праздники на горке флагов. Состояние горки вполне удовлетворительное, не такое, как представила это дело в своем иске в суд прокуратура. В общем, выгнали мы тогда этих работяг, которые успели лишь отрезать от нашей горки одну из двух лестниц, — так выглядит история спасения горки от старшего по 23-му дому Геннадия Паширина.
Из решения суда следовало, что горка небезопасная, физически и морально устарела. Но группа активистов в марте прошлого года попыталась доказать вице-мэру Липецка Павлу Кузнецову, что горке всего лишь нужен небольшой ремонт: необходимо сварить в нескольких местах разошедшиеся металлические листы, восстановить лестницу, покрасить и, по сути, все...
Однако мэрия на слово горожанам не поверила, а заказала техническую экспертизу. Выводы ООО «Региональная консалтинговая компания «Интерпрайс-Оценка» для горки оказались неутешительны, в диапазоне «от ограниченно-работоспособного до аварийного».
Активисты с такой оценкой не согласились. Как и с заявлением мэрии о том, что под горкой проходит теплосеть.
— У нас весь старый Липецк построен на сетях! Та же труба, которая проходит под горкой, проходит под квартирами первого этажа нашего дома, проходит по территории детского сада. Мы уверены, что если когда-то энергетики будут менять теплотрассу, можно будет обойтись без ее демонтажа, — сказали GOROD48 жители 23-го дома.
В итоге мэрия капитулировала. Жильцы свою горку спасли. Подрядчик, если такой найдется, должен отремонтировать ее до 15 мая.
