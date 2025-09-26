Выходные в Липецке: юбилей маэстро, День Тракторного, билетов на Никиту Михалкова не достать
Печальней нет, наверно, сцены, чем на заправке видеть цены
Итоги. Сентябрь
В тот же день в селе Каменном Грязинского района утонул на диком пляже 40-летний мужчина. Он стал последней жертвой пролонгированного купального сезона. До него 1 сентября в селе Замятино на Дону утонул пенсионер, 20-го в селе Петровка спасатели вынули из пруда тело утонувшего отдыхавшего, а 21-го в Липецке на пруду на Опытной утонул рыбак.
Июльский зной на этой же неделе сменился заморозками — температуры были ниже среднесентябрьских на три градуса.
Не бежит из крана теплая вода?
Но в масштабах мира это не беда!
Самые горячие головы на последней неделе сентября заговорили о необходимости начала отопительного сезона. Но позвольте, как же он начнется, если в Липецке компания «РИР Энерго» только-только разогналась со своими ремонтами!
Через день после выборов депутатов горсовета «Две центральные улицы Липецка перекрыли на время реконструкции теплосетей» — Гагарина и Плеханова. И тут же в среду, утром 17 сентября, из-за перекрытых дорог «Центр Липецка встал в пробках».
— Что делают — это уже хорошо. Могли бы не делать до следующего года. А пробки — это мелочь. Не Москва с Краснодаром, — смирился с происходящим читатель с ником Хорошо.
— Если так рассуждать, то она вся наша жизнь — одна сплошная мелочь. Можно еще подтянуть макровселенную! — психанула Натали.
Глава Липецка Роман Ченцов пообещал, что энергетики управятся с ремонтами к началу отопительного сезона. «Успеете?» — поинтересовались мы у начальника участка «Теплогаранта».
— Все работы — по графику. График до нас пока не довели, — ответил начальник участка.
Город — весь в раскопках. Как в больших плановых, на площади Победы и на улице Меркулова, так и в мелких. Только за «РИР-Энерго» с начала года числились 453 раскопки (в том числе продленные), а за ее главным подрядчиком, «Теплосферой» — еще 127. С начала года, кстати, мэрия, оштрафовала «РИР Энерго» на 4,7 млн рублей за просроченное благоустройство на местах работ. «С улицы Липовской подрядчики «РИР-Энерго» ушли только к 15 сентября — на полтора месяца позже ранее заявленного срока».
Напомним, что еще 25 августа глава Липецка обрушился с гневной критикой на «РИР-Энерго» из-за того, что в более чем в сто многоквартирных домов не вернулась отключенная летом горячая вода. Мэр установил дедлайн — 1 сентября. Но в городе до сих пор остаются проблемные многоэтажки. А еще ведь нужно оперативно устранять аварийные утечки, как это было 19 сентября, когда «На улице Неделина возник провал». Грунт под тротуаром вымыл кипяток из лопнувшего 700-миллиметрового магистрального теплопровода. «Из-за утечки горячей воды в районе Петровского рынка без горячей воды остался весь центр Липецка». Эта авария на сетях по своим масштабам оказалась не меньшей, чем знаменитая январская в 2024 году, когда без тепла на сутки также остался весь центр города.
Ситуация пугает, ведь уже через две недели может начаться новый отопительный сезон. Что ж, для решения будущих проблем, простите за тавтологию, в пожарном порядке «Департамент ЖКХ липецкой мэрии возглавил бывший пожарный», 32-летний Владимир Яриков.
Бухгалтер Оля вся в работе,
не выпускает мышь из рук:
квартал, отчет, баланс, косынка,
паук
А еще в Липецке в самом разгаре дорожные работы, которые планировали завершить к 31 августа. На этой неделе «Правительство области подкинуло администрации Липецка 111 111 111 рублей 11 копеек на ремонт дорог». Работы должны быть завершены к 20 ноября. В итоге как и при мэре Михаиле Гулевском, асфальт будут укладывать в морозы.
Удивляет в этой закупке и ее цена. В этом году мэрия поражает странными суммами, выделяемые подрядчикам. Так, строительство напорно-самотечного канализационного коллектора через реку Воронеж оценили в 41 666 666 рублей 66 копеек, а ремонт пакета дорог по одному из предыдущих контрактов оценили в 277 777 777 рублей — его выиграла с падением на 5 555 555 рублей компания «Инфинити Групп» за 272 222 222 рубля!
Пока же «В 50 метрах от площади Победы в Липецке ямы на дороге закладывают... кирпичами!» Как раз у дома №68 по улице Советской, первый этаж которого занимает департамент развития территории администрации Липецка. Что это, если не сюжет для «Фитиля»? Дорогу по улице Крайней, где не держится асфальт, капитально ремонтировали в 2017-м при мэре Иванове и в 2022-м при мэре Уваркиной. Настала очередь чинить ее мэру Ченцову.
Тем временем «Ремонт дорог в Липецке на 2026 год подешевел на четверть от начальной цены». Компания «Инфинити Групп» взялась за 251,2 млн рублей привести в порядок дороги при стартовой цене контракта в 328,3 миллиона. Напомним, что основной контракт на дорожные работы этого года был оценен в те же 328,3 млн рублей! Контракт с падением до 257,7 миллиона также выиграла «Инфинити». Но к 31 августа она не сумела закрыть этот контракт из-за того, что другой подрядчик мэрии, компания «Экотерм», задержался с обустройством дренажной канализации на улицах Раздольной и Новой в районе Опытной.
А еще «В Липецке планируют отказаться от главной насосной станции по перекачке городских нечистот». Взамен мэрия собирается построить самотечный канализационный коллектор с дюкерным переходом через реку Воронеж к станции аэрации. Цель проекта — направить сточные воды с высокого правого берега на очистные сооружения, находящиеся на низменном левом берегу.
— У нас уже есть одна самотечная канализация, р. Липовка называется, — горько пошутил ЛТЗ.
— Дюкер это необслуживаемый участок , если что случится это экологическая катастрофа для реки Воронеж, — резонно заметил Юрий п.
— Новая «черная бюджетная дыра», раньше были и остаются Комсомольский пруд и отлов собак, теперь помасштабнее взялись, браво, — воскликнул смотритель зоопарка.
Кстати, о животных. «В Саратове будут судить шестерых липчан по обвинению в аферах с отловом бродячих собак». Организатором аферы на 13,5 млн рублей с участием руководителей и сотрудников ИП Дениса Руднева и ООО «Ристэмстрой-Л» называют известную в Липецке предпринимательницу Ирину Кретову: она занималась оказанием ритуальных услуг, а позже стала зоозащитницей, причастной к организации приюта «Счастливый берег». По данным следствия, действуя сообща, группа завышала число пойманных и стерилизованных собак.
«Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов». Цена работы — 700 000 рублей. Но есть ли толк в приведении в порядок их берегов без решения главной проблемы: выявления и тампонирования незаконных канализационных выводов в пруды из частных домовладений, по которым в воду попадают сточные воды? Не будут ли эти деньги выброшенными на ветер? Такими же, как и 11 миллионов, потраченных в этом году на благоустройство берегов высохшего несколько лет назад пруда на 3-м участке ЛТЗ.
Очень сложный выбор встал перед отцом:
в яслях все детишки на одно лицо
После трехдневных выборов 12-14 сентября «Липецкий горсовет обновился наполовину». Интриги в этом не было никакой: в 32-х округах выборы всего лишь легитимизировали итоги весенних праймериз «Единой России». К единороссам добавились четверо представителей парламентских партий. Среди 19 новичков — 27-летний бизнесмен Александр Корнаухов из «Новых людей», 40-летний работник частной организации Александр Горбунов из ЛДПР и 52-летняя Наталья Щедрина из «Партии пенсионеров».
— Надеюсь, с их помощью мы встанем с колен, — съязвил Патриот.
Несмотря на трехдневное голосование, явка на выборы Липецке была скромной: 27,7%. Всего на 2% больше, чем пять лет назад: тогда, в 2020-м, выборы депутатов горсовета, кто не помнит, продолжались 12 дней, со 2-го по 13-е сентября! И тогда же по их итогам председатель нового депутатского созыва Александр Афанасьев сказал: «У нас получился Советский Союз. Но только без коммунистов». В том созыве Совета оказалось 34 «единоросса» и две «эсерки».
23 сентября «Новые депутаты Липецкого горсовета собрались на свою первую общую встречу». Первая рабочая сессия горсовета нового созыва соберется 2 октября.
Я сел в трамвай, стою и еду
Под выборы горожане получили долгожданный подарок: «Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке». Утром 11 сентября возобновилось регулярное движение трамваев маршрута 1к через нездоровый Октябрьский мост. Где даже на скорости до 10 км/ч новые вагоны кидает из стороны в сторону несмотря на усилия сотрудников МУП «Горэлектротранспорт» максимально выправить рельсы пучинными карточками и путевыми тягами. Строительство нового дублера 480-метрового моста поставлено на паузу из-за отсутствия источников финансирования.
Трамвай 1к возит пассажиров от остановки «Кольцо 9-го микрорайона» до остановки «Улица Чехова» в районе Тракторного. Оттуда — до шестой доменной печи — можно доехать на старых городских трамваях 15-го маршрута. Стыковочные маршруты синхронизированы, а пересадки бесплатны.
В планах концессионера — укладка рельсошпальной решетки от кольца 9-го микрорайона до Центрального рынка. На этом маршруте пока сделано лишь новое разворотное кольцо у «Мегаполиса». Монтеры пути пойдут навстречу друг другу. Параллельно будут завершать обновление путей от развязки улиц Металлургов и Краснозаводской до старого заводоуправления. Эти работы должны завершиться осенью 2026 года.
Я вчера увидел
цены на бензин
и купил упряжку
из дворовых псин
24 сентября в редакцию GOROD48 позвонили из Чаплыгина: на местных заправках нет никакого бензина. Бензин отпускали только для спецмашин. Утром 25-го GOROD48 решил проверить, как обстоят дела с топливом в Липецке. Увиденное стало фоторепортажем «Не более 60 литров в одни руки»: на липецких АЗС ажиотаж». 92-й бензин еще было можно купить по 58.95 за литр, а если не повезет, то и за 72 рубля.
Наши наблюдения подтвердил Липецкстат: «Цены на бензин растут все быстрее». Самый дешевый бензин АИ-92 перескочил отметку в 60 рублей за литр.
Также прокомментировали ситуацию губернатор Игорь Артамонов и врио руководителя липецкого УФАС России Татьяна Беккер. «Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки», а также ситуацией с ценами на рынках нефтепродуктов.
Топливо в России начало резко дорожать с начала сентября. В федеральных СМИ подорожание объясняют рядом факторов, включая ремонтные работы на крупных нефтеперерабатывающих заводах, проблемы с доставкой бензина в регионы, а также ажиотажный спрос на внутреннем рынке на фоне закрытой статистики по резервам. Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков добавил к этому списку удары БПЛА по нефтеперерабатывающим заводам: «Мы увидели панику на рынке. Многие заметили, что цены растут, и многие перекупщики стали скупать нефтепродукты, дополнительно создавая ажиотажный спрос на бирже. Это еще выше толкнуло цены», — объяснил эксперт.
Кстати, «В Липецкой области введены штрафы за распространение фото и видео с последствиями атак БПЛА». Для граждан они составят от 1 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч, для юридических — до 100 тысяч.
Тем временем «Липецкие перевозчики намерены добиваться повышения тарифа на проезд». Подорожание топлива сделало нерентабельными пассажирские перевозки. Если в июле перевозчики покупали дизель по 56 рублей за литр, в августе — за 59, то в середине сентября солярки дешевле 70 рублей на АЗС было уже не найти. Все идет к кассовому разрыву между суммой, получаемой от проезда пассажиров, и суммой, необходимой для приобретения топлива.
— И все. Мы встанем, — резюмируют перевозчики.
— Граждане города Липецка в количестве 500 тысяч человек требуют ввести тариф на автобус в размере 10 рублей на человека обосновывая инфляцией, уменьшения уровня жизни населения и закупкой за бюджетные деньги городские автобусы, — ответил им Гость.
А еще на этой неделе «В Сырском Руднике сгорел автобус-пенсионер». «Мерседесу» мог вспыхнуть из-за неисправной проводки в моторном отсеке.
Все про нас известно Богу наперед:
школа, вуз, работа, ипотека, кот
1 сентября произошло неординарное событие — в Липецке заработал филиал Российского университета медицины. «Первую лекцию студентам РУМа прочитал министр здравоохранения» Михаил Мурашко. В вуз по губернаторскому набору поступили 144 человека из 265-ти, подавших документы. Стипендия здесь — 6 700 рублей, в два раза больше, чем в других липецких вузах. Студентов учат по специальности «Лечебное дело» — это базовое медицинское образование с шестилетним сроком обучения, после которого врачи получают узкую специализацию в ординатуре. Выпускники РУМа обязаны отработать пять лет в липецких больницах и поликлиниках.
В школы города пришли почти 62,5 тысячи ребят, из которых шесть тысяч — первоклассники. Во «Взлетном» открыли лицей имени Константина Циолковского на 1500 учеников (см. «Сигма-классники: в самой большой школе области нумерация на языке науки»). Вторая по величине школа открылась в «Елецком». Ее порог переступили 917 учеников. На ее четвертом этаже разместилась школа креативных индустрий — уже вторая в Липецке. Возобновили работу еще и три капитально отремонтированные школы: №№6, 51 и 70.
«При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью». Об этом заявил глава Липецка Роман Ченцов, в очередной раз проинспектировавший строительство «Петропарка» и даже понаблюдавший за полетом китайских дракончиков. В нем смонтированы 9 аттракционов из 11 (автодром и батут будут установлены весной). Полное благоустройство мэр хочет завершить весной. Тогда же начнется работа над второй очередью «Петропарка»: променадом, арт-объектами, зонами отдыха и развлечений. В то же время «Мэр Липецка раскритиковал концепцию детского игрового городка в Нижнем парке». Роман Ченцов недоволен его цветовой гаммой и травмоопасной горкой. А еще тем, что компания «Регионстройхолдинг», выполняющая контракт на 28,4 млн рублей, не закончила строительство детской площадки к 15 сентября.
Сентябрь запомнился и трагедиями с участием детей. Так, 18 сентября в пожаре в общаге на улице Адмирала Макарова погибли два малолетних мальчика, оставленных без присмотра матерью, накануне отмечавшей с новыми знакомыми свой переезд в Липецк. А 20 сентября во время ночной погони за нарушителями Правил дорожного движения полицейский тяжело ранил 16-летнего парня, который, по сути, угнал машину матери, а ключи передал своему 17-летнему знакомому. «Раненый во время ночной погони подросток находится в коме», его состояние — критическое.
