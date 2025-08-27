Один подрядчик мэрии Липецка мешает другому отремонтировать дороги на Опытной

В итоге компания «Инфинити Групп» не сумеет вовремя, до 31 августа, уложить новый асфальт на улицах Раздольной и Новой.

31 августа в Липецке официально заканчивается сезон дорожных ремонтов. Уже сейчас можно сказать, что главный подрядчик городской администрации, компания «Инфинити Групп», не успеет к этому сроку закончить две дороги — на улицах Раздольной и Новой в районе Опытной. Но не по своей вине.«Инфинити Групп» со значительным падением, за 257,7 млн рублей при начальной цене контракта в 328,3 миллиона, выиграла прошлом году муниципальный подряд на ремонт Универсального проезда, дорог на улицах Баумана, Ковалева, Известковой, Свердлова, Теперика (от дома №23а по улице Катукова до дома №7а по улице Теперика), Стаханова (от дома №23 по улице Катукова до дома №18 по улице Свиридова), Лучистой, Просторной, Раздольной и Новой. Контракт исполнен за исключением двух последних улиц, где до сих пор, с отставанием от своего графика, подрядчик МКУ «Управление строительства Липецка», компания «Экотерм», не завершила обустройство ливневой канализации.Высокий уровень грунтовых вод — беда частного сектора Опытной. Вот уже два десятилетия во время обложных дождей или снеготаяния вода поднимается до поверхности земли, а кое-где даже образует открытое зеркало. В мэрии все эти 20 последних лет долго примеривались к решению проблемы. В итоге были найдены средства на водопонижение. Липецкая компания «Экотерм» построила летом за 44,5 миллиона ливневую канализацию на улицах Просторной и Лучистой. За строительство гидротехнических сооружений на Новой и Раздольной с выпуском ливневых и дренажных вод в один из привокзальных прудов мэрия была готова заплатить 84,4 млн рублей. «Экотерм» взялся сделать эту работу к 31 августа за 80 миллионов — на торги заявилась только эта компания.В силу разных причин подрядчик притормозился. Но, понукаемый лично мэром Липецка, пообещал уже завтра закруглиться на Раздольной, а к концу недели — на Новой.Но в эти сроки не верит никто. К тому же у «Экотерма», как выяснил GOROD48, нет илососа, а без него из тоннелей, вырытых под трубы методом горизонтального бурения, не вымыть бентонит, глиняную смазку для проходческого бура — незастывающую пластичную смесь необходимо убрать в обязательном порядке.Так что один подрядчик мэрии, «Экотерм», задерживает другого подрядчика городской администрации, «Инфинити Групп».В этом году в Липецке отремонтировали больше 11 запланированных изначально дорог. В частности, были обновлены два участка на улице Баумана, дорога на улице Свердлова, половина улицы Маяковского...