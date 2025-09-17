Сегодня в Липецке: что будет с движением в городе, вакансии, которые липчанам и даром не нужны
29 минут назад
Центр Липецка встал в пробке
Но не там, где ожидалось ранее.
На этом скане видно, что худшая ситуация сложилась в утренний час пик на улице Гагарина и Космонавтов, где подрядчик «РИР Энерго», компания «Теплогарант», почему-то перерыла улицу Гагарина напротив остановок «Быханов сад» не так, как ранее об этом в своем телеграм-канале написал мэр Липецка. Роман Ченцов сообщил в понедельник, дословно, что «На Гагарина, в районе пересечения с Липовской, останется по одной полосе в каждом направлении». Однако энергетики наглухо перекрыли три полосы движения по Гагарина по направлению к площади Героев, выгородив для движения транспорта по одной полосе на противоположной стороне дороги, по которой водители едут в сторону площади Авиаторов. В итоге перед этой площадью образовались заторы.
А вот на улице Ленина из-за полного перекрытия улицы Плеханова энергетиками, раскопавшими ее на перекрестке с Пролетарской, как мы предполагали ранее, пробок нет.
водители машины, уткнувшись в заградительные барьеры на Плеханова, разворачивались в поисках иных путей проезда
Однако определенные трудности возникли у водителей, которые поехали по улицам Желябова и Угловой к площади Героев.
Напомним, что улицу Гагарина у остановки «Быханов сад» частично перекрыли для замены 60 метров трубопровода диаметром 500 мм, а улицу Плеханова полностью для прокладки по ней вдоль улицы Пролетарской 224 метров нового магистрального трубопровода.
