Центр Липецка встал в пробке

Но не там, где ожидалось ранее.

Сегодня ночью энергетики перекрыли две дороги в центре Липецка и, как и предполагал GOROD48, это негативно сказалось на дорожной обстановке.На этом скане видно, что худшая ситуация сложилась в утренний час пик на улице Гагарина и Космонавтов, где подрядчик «РИР Энерго», компания «Теплогарант», почему-то перерыла улицу Гагарина напротив остановок «Быханов сад» не так, как ранее об этом в своем телеграм-канале написал мэр Липецка. Роман Ченцов сообщил в понедельник, дословно, что «На Гагарина, в районе пересечения с Липовской, останется по одной полосе в каждом направлении». Однако энергетики наглухо перекрыли три полосы движения по Гагарина по направлению к площади Героев, выгородив для движения транспорта по одной полосе на противоположной стороне дороги, по которой водители едут в сторону площади Авиаторов. В итоге перед этой площадью образовались заторы.А вот на улице Ленина из-за полного перекрытия улицы Плеханова энергетиками, раскопавшими ее на перекрестке с Пролетарской, как мы предполагали ранее, пробок нет.Однако определенные трудности возникли у водителей, которые поехали по улицам Желябова и Угловой к площади Героев.Напомним, что улицу Гагарина у остановки «Быханов сад» частично перекрыли для замены 60 метров трубопровода диаметром 500 мм, а улицу Плеханова полностью для прокладки по ней вдоль улицы Пролетарской 224 метров нового магистрального трубопровода.