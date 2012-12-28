Все новости
Итоги выборов: Липецкий горсовет обновился наполовину
Политика
Пять женщин и 14 мужчин. Кто стал новыми депутатами Липецкого горсовета
Общество
Опубликованы результаты дистанционного голосования: выдвиженцы от «ЕР» лидируют
Политика
Пожилая женщина умерла в больнице после наезда «Лады Весты»
Происшествия
В Усманском районе задержали троих браконьеров с двумя центнерами рыбы
Происшествия
Детей-зацеперов ищет полиция
Происшествия
Мошенники направляют липчанам поддельные повестки
Происшествия
Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги
Общество
«Ваши деньги уходят на военную помощь другому государству»: липчанка перевела мошенникам почти полтора миллиона
Происшествия
«Какая связь послевоенного биплана Ан-2 с Михаилом Водопьяновым?»
Общество
Липчане тратят почти 4 месяца на поиск работы
Экономика
Мошенники направляют липчанам поддельные повестки
Происшествия
Ельчанин продал охотничий нож участнику «Проверочной закупки»
Происшествия
Липецкий подрядчик не сумел вовремя оградить новый стадион у 33-й школы
Общество
Улицы Гагарина и Плеханова перекроют на ремонт теплосетей до начала отопительного сезона
Общество
Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов
Общество
«Написанному верить»? На улице Катукова сроком окончания раскопки указано 30 мая 2026 года
Общество
В Ельце после столкновения с «Дэу» перевернулся автомобиль «Рено»
Происшествия
В ДТП с участием скорой помощи и легкового автомобиля пострадали оба водителя
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Общество
165
37 минут назад
1

Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей

«РИР Энерго» начинает реконструкцию магистральных теплосетей на улицах Гагарина и Плеханова. Она будет проводится без отключения горячей воды, но потребует перекрытия улиц. 

«Для замены 60 метров трубопровода диаметром 500 мм с 00:00 часов 17 сентября будет перекрыто движение по одной стороне улицы Гагарина в районе пересечения с улицей Липовской. Автомобильное движение сохранится по одной полосе. Поворот на Липовскую и проезд к школам №№5 и 19 останутся открытыми. 

Кроме того, для замены 224 метров трубопровода с 00:00 часов 17 сентября будет полностью перекрыто движение на улице Плеханова в районе пересечения с улицей Пролетарской. Ограничение связано с тем, что теплотрасса проходит непосредственно под проезжей частью», — говорится в сообщении «РИР Энерго».  

Во время реконструкции старые трубы, которые эксплуатировались более 30 лет, заменят на современные с пенополиуретановой тепловой изоляцией. 

Дополнительно новые участки оборудуются системой дистанционного оперативного контроля: она позволяет в режиме реального времени отслеживать технические параметры и оперативно реагировать на возможные отклонения. 

Энергетики собираются работать без выходных и надеются закончить реконструкцию до отопительного сезона.

На время реконструкции теплосетей изменится схема 8 автобусных маршрутов:

1/5

автобусы маршрутов №2, 12, 33, 33а, 315, 352 поедут через улицу Зегеля по направлению к улице Студёновской;

в обратном направлении автобусы №33 и 33а будут двигаться по улице Ленина и через площади Плеханова и Театральную к улице Фрунзе;

маршрут №359 в обе стороны будет идти через улицу Зегеля, без заезда на Плеханова;

автобусы маршрутов №300 также в обе стороны будет следовать без заезда на улицы Зегеля и Плеханова: прямо по Гагарина с выездом на Студёновскую.
тепловые сети
дорожное движение
общественный транспорт
0
0
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Водитель
4 минуты назад
Это надо было делать в августе. Теперь утонем в пробках. Особенго с такими настройками светофоров.
Ответить
