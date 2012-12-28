Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги
«Ваши деньги уходят на военную помощь другому государству»: липчанка перевела мошенникам почти полтора миллиона
Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов
Общество
165
37 минут назад
1
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
«РИР Энерго» начинает реконструкцию магистральных теплосетей на улицах Гагарина и Плеханова. Она будет проводится без отключения горячей воды, но потребует перекрытия улиц.
Кроме того, для замены 224 метров трубопровода с 00:00 часов 17 сентября будет полностью перекрыто движение на улице Плеханова в районе пересечения с улицей Пролетарской. Ограничение связано с тем, что теплотрасса проходит непосредственно под проезжей частью», — говорится в сообщении «РИР Энерго».
Во время реконструкции старые трубы, которые эксплуатировались более 30 лет, заменят на современные с пенополиуретановой тепловой изоляцией.
Дополнительно новые участки оборудуются системой дистанционного оперативного контроля: она позволяет в режиме реального времени отслеживать технические параметры и оперативно реагировать на возможные отклонения.
Энергетики собираются работать без выходных и надеются закончить реконструкцию до отопительного сезона.
На время реконструкции теплосетей изменится схема 8 автобусных маршрутов:
в обратном направлении автобусы №33 и 33а будут двигаться по улице Ленина и через площади Плеханова и Театральную к улице Фрунзе;
маршрут №359 в обе стороны будет идти через улицу Зегеля, без заезда на Плеханова;
автобусы маршрутов №300 также в обе стороны будет следовать без заезда на улицы Зегеля и Плеханова: прямо по Гагарина с выездом на Студёновскую.
0
0
0
0
0
Комментарии (1)