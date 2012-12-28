Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей

«РИР Энерго» начинает реконструкцию магистральных теплосетей на улицах Гагарина и Плеханова. Она будет проводится без отключения горячей воды, но потребует перекрытия улиц.



«Для замены 60 метров трубопровода диаметром 500 мм с 00:00 часов 17 сентября будет перекрыто движение по одной стороне улицы Гагарина в районе пересечения с улицей Липовской. Автомобильное движение сохранится по одной полосе. Поворот на Липовскую и проезд к школам №№5 и 19 останутся открытыми.Кроме того, для замены 224 метров трубопровода с 00:00 часов 17 сентября будет полностью перекрыто движение на улице Плеханова в районе пересечения с улицей Пролетарской. Ограничение связано с тем, что теплотрасса проходит непосредственно под проезжей частью», — говорится в сообщении «РИР Энерго».Во время реконструкции старые трубы, которые эксплуатировались более 30 лет, заменят на современные с пенополиуретановой тепловой изоляцией.Дополнительно новые участки оборудуются системой дистанционного оперативного контроля: она позволяет в режиме реального времени отслеживать технические параметры и оперативно реагировать на возможные отклонения.Энергетики собираются работать без выходных и надеются закончить реконструкцию до отопительного сезона.

На время реконструкции теплосетей изменится схема 8 автобусных маршрутов:

автобусы маршрутов №2, 12, 33, 33а, 315, 352 поедут через улицу Зегеля по направлению к улице Студёновской;в обратном направлении автобусы №33 и 33а будут двигаться по улице Ленина и через площади Плеханова и Театральную к улице Фрунзе;маршрут №359 в обе стороны будет идти через улицу Зегеля, без заезда на Плеханова;автобусы маршрутов №300 также в обе стороны будет следовать без заезда на улицы Зегеля и Плеханова: прямо по Гагарина с выездом на Студёновскую.