«Не более 60 литров в одни руки»: на липецких АЗС ажиотаж
Общество
В Липецком районе запущен экотехнопарк для переработки отходов
Общество
На Октябрьском мосту столкнулись три автомобиля
Происшествия
В Липецкой области введены штрафы за распространение фото и видео с последствиями атак БПЛА
Общество
На площади Петра столкнулись «Рено» и «Матиз»: госпитализирована пара пенсионеров
Происшествия
Житель Липецка задержан за мошенничество с автозапчастями на сумму свыше 2 млн рублей
Происшествия
Цены на бензин растут все быстрее
Общество
Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки
Общество
0:6 ко дню рождения главного тренера
Спорт
В Липецкой области до +15
Погода в Липецке
Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки
Общество
Цены на бензин растут все быстрее
Общество
Детский нейрохирург Руслан Васин: «Тяжелые мотоциклетные травмы никогда не остаются без последствий»
Общество
Двое на квадроцикле скрылись от охотинспектора
Общество
В области создано представительство Информационного центра СК России
Общество
В Липецкой области ночью ожидаются заморозки
Погода в Липецке
41-летний мужчина в гостях зарезал сожительницу, а потом обчистил её сумку
Происшествия
Дмитрий Харатьян побывал на могиле деда в Липецке
Общество
Участников СВО освободили от транспортного налога
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Погода в Липецке
755
49 минут назад
3

В Липецкой области ночью ожидаются заморозки

Температура будет на три градуса ниже нормы.

26 и 27 сентября Липецкая область будет находиться в тылу циклона, осадки маловероятны. 28 сентября регион окажется под влиянием холодного атмосферного фронта, пройдут дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 8 градусов тепла, что на 3 градуса ниже климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 сентября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, ночью слабее, 3-8 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +1 до +6 градусов, местами заморозки до -2 градусов, днем — от +10 до +15. 

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +1 до +3 градусов, днем — от +12 до +14 градусов.

День 26 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году — 2 градуса мороза. 

заморозки
2
2
0
1
1

Комментарии (3)

Сначала новые
дубак
сегодня, 15:40
Отопление пора включать. Город готов к зиме? Готов же..??
Ответить
Не рано ли?
41 минуту назад
Потом будут все открывать окна и предъявлять претензии за типа высокие счета. Заморозки-это не морозы.
Ответить
Влад
сегодня, 15:31
В Измалкова уже сегодня был морозец, на градуснике было +2 но крыши машин морозец взял побелели инеем.
Ответить
