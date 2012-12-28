В Липецкой области ночью ожидаются заморозки

Температура будет на три градуса ниже нормы.

26 и 27 сентября Липецкая область будет находиться в тылу циклона, осадки маловероятны. 28 сентября регион окажется под влиянием холодного атмосферного фронта, пройдут дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 8 градусов тепла, что на 3 градуса ниже климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 сентября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, ночью слабее, 3-8 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +1 до +6 градусов, местами заморозки до -2 градусов, днем — от +10 до +15.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +1 до +3 градусов, днем — от +12 до +14 градусов.День 26 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году — 2 градуса мороза.