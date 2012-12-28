В Липецкой области введены штрафы за распространение фото и видео с последствиями атак БПЛА
Погода в Липецке
В Липецкой области ночью ожидаются заморозки
Температура будет на три градуса ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 сентября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, ночью слабее, 3-8 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +1 до +6 градусов, местами заморозки до -2 градусов, днем — от +10 до +15.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +1 до +3 градусов, днем — от +12 до +14 градусов.
День 26 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году — 2 градуса мороза.
