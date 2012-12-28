Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
В отношении задолжавшего более полумиллиарда рублей 65-летнего липчанина введена процедура банкротства
Подозреваемая в истязании детей мать из посёлка Агроном ограничена в родительских правах
Происшествия
928
сегодня, 16:25
11
В Сырском Руднике сгорел автобус-пенсионер
«Мерседесу» мог вспыхнуть из-за неисправной проводки.
Это предположение подтверждается видеозаписями очевидцев — автобус начал гореть с задней части.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, автобус, которому несколько десятков лет, курсировал по 345-му маршруту. Пожар начался, когда он находилось на конечной остановке, поэтому в салоне не было пассажиров.
1
3
3
1
5
Комментарии (11)