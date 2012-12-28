Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В районах Тракторного, Дикого и центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
Общество
На улице Ангарской загорелся автобус
Происшествия
Двое автоинспекторов спасли мужчину из горящего дома
Происшествия
Число пострадавших в массовой аварии на Октябрьском мосту увеличилось до двух
Происшествия
В отношении задолжавшего более полумиллиарда рублей 65-летнего липчанина введена процедура банкротства
Общество
Состояние раненого во время погони 16-летнего парня остаётся тяжёлым
Происшествия
Подозреваемая в истязании детей мать из посёлка Агроном ограничена в родительских правах
Происшествия
43-летний мужчина получил 16 лет строгого режима за совращение дочерей падчерицы
Происшествия
В Липецкой области еще один жаркий день
Погода в Липецке
Читать все
Департамент ЖКХ липецкой мэрии возглавил бывший пожарный
Общество
В Сырском Руднике сгорел автобус-пенсионер
Происшествия
В Липецкой области резко похолодает
Погода в Липецке
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
55-летнюю женщину будут судить за кражу кошелька из незапертого дома
Происшествия
Дело о травмированном током в парке Победы малыше рассмотрит суд
Происшествия
28-летний липчан ночью ограбил АЗС
Происшествия
У «Металлурга» новый генеральный директор
Спорт
Чемпионка мира по каратэ теперь выступает за Липецк
Спорт
Осенняя жара отступила: сегодня до температурного рекорда далеко
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
928
сегодня, 16:25
11

В Сырском Руднике сгорел автобус-пенсионер

«Мерседесу» мог вспыхнуть из-за неисправной проводки.

Причиной возгорания автобуса на улице Ангарской в Липецке могло стать короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Это предположение подтверждается видеозаписями очевидцев — автобус начал гореть с задней части.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка,  автобус, которому несколько десятков лет, курсировал по 345-му маршруту. Пожар начался, когда он находилось на конечной остановке, поэтому в салоне не было пассажиров.
пожар
автобус
1
3
3
1
5

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
КОМДИВ
1 минуту назад
Сгорел на работе
Ответить
Ляпский
22 минуты назад
Нормальный аппарат! Опять на маршрут его поставят. Сиденья и стекла не нужны - больше электората поместится и не душно будет в нём
Ответить
Дед
27 минут назад
Вот раньше делали ! Не то что сейчас ! Если бы не сгорел еще столько бы проездил
Ответить
Эля
39 минут назад
345 очень часто курсирует пока ждем 2-ку до 5 раз проезжает 45-тый думаю отсутствие сгоревшего автобуса без публикации в СМИ мало бы кто заметил.
Ответить
Константин
54 минуты назад
А он разве не отслужил свой предельный срок службы? Как его на линию-то выпустили?
Ответить
Вот
56 минут назад
Такой исход, что у автобусов пенсионеров, то и у людей, кто ещё не на пенсии, а должен уже быть. У пенсионеров дела не лучше, работай пока не свалился, а на одну пенсию жить тяжело, а порой и невыносимо. Слишком ничтожна она по отношению к ценам.
Ответить
Чижик Пыжиков
сегодня, 16:47
Хорошо что хоть не 24-й ,а то судя по интервалам движения их всего максимум два на весь город.
Ответить
Никита
сегодня, 16:46
Раньше механики проверяли перед рейсом. Сейчас всё оптимизировали. Остались одни водители да и их не хватает.
Ответить
Вера Николаевна
44 минуты назад
С работы час стоим, ждем 24-й маршрут. Утром ходить стали более-менее, но вечером — кошмар! Целый час ждем. В департамент транспорта звонила, там сказали, что маршрут обслуживается согласно пассажиропотоку и ограниченному финансированию. А что касается пропусков рейсов, то перевозчик за невыполненные рейсы денег из бюджета не получает. Очень огорчена, интервалами 24 в вечернее время считаю справедливо требовать сокращение интервала до 20-25 мин...
Ответить
Александр
сегодня, 16:45
Извините за сарказм, но теперь я знаю, что 345й на Сырский рудник едет. жалко автобус, почти ровестник мне
Ответить
Такие вот дела
сегодня, 16:36
146 процентов, что его специально подожгли. Чтобы пенсию не платить
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить