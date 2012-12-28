Мэр Роман Ченцов потребовал включить горячую воду до 1 сентября

Некоторые дома остаются без горячей воды уже месяц.

Мэр Роман Ченцов обсудил с представителями Липецкого филиала компании «РИР-Энерго» затянувшиеся ремонты тепловых сетей — в части домов уже месяц нет горячей воды.«Возмутительная история. Время отключения превышает все разумные сроки. Да, причины отчасти объективные: во время гидравлических испытаний обнаруживаются новые дефекты. Специалисты вскрывают один участок, меняют трубу — тут же обнаруживается другое слабое место. Работы накладываются друг на друга, из-за этого сроки постоянно растягиваются. Но где должное информирование со стороны ресурсоснабжающей организации? Люди сидят без воды более 4 недель, что считаю абсолютно недопустимым. Работы нужно вести быстрее и организованнее, чтобы потом не переносить сроки», — написал он в своем Telegram-канале.Ченцов потребовал от энергетиков увеличить количество аварийно-восстановительных бригад и завершить основные работы к 1 сентября, но при этом добавил: «по возможности».