Общество
234
18 минут назад

«Все работы — про графику. График до нас пока не довели»

Водителям приготовится: завтра утром из-за перекрытых улиц Гагарина и Плеханова центр города встанет в пробках.

Накануне липецкий филиал «РИР Энерго» и мэр Роман Ченцов сообщили горожанам о перекрытии улиц Гагарина и Плеханова на время реконструкции магистральных теплосетей. Улицы перекроют сегодня в полночь. Как это традиционно случается в Липецке во время первых дней перекрытий, большинство водителей поедут по привычным маршрутам и центр города неминуемо встанет в пробках.

Для замены 60 метров трубопровода диаметром 500 мм будет перекрыто движение по четырем полосам улицы Гагарина у остановки «Быханов сад». В своем Telegram-канале мэр уточнил: «На Гагарина, в районе пересечения с Липовской, останется по одной полосе в каждом направлении».

Сегодня утром остановку «Быханов сад» по нечетной стороне улицы Гагарина уже обставили красными конусами люди в оранжевых жилетах. Неужели дорогу перекроют раньше заявленного срока?

IMG_6905.jpg

IMG_6914.jpg

Нет. Оказалось, работники МБУ «Управление благоустройства Липецка» в плановом порядке меняют верхний слой асфальта — на проезжей части образовались глубокие колеи.

IMG_7000.jpg

IMG_6984.jpg

А рабочие компании «Теплогарант», которые и должны ночью перекрыть шестиполосную дорогу, в это время курили в холодке, у траншеи на Липовской, в ожидании своего начальства. Рядом с ними лежат старые трубы, взамен которых от перекрестка с улицей Семашко уложены для ряда новых в пенополиуретановой изоляции.

IMG_6935.jpg

IMG_7162.jpg

— Свое они уже отслужили. А тут пролежали не меньше 30 лет, — говорит один из рабочих.

Липовскую не раз перекапывали в последние годы. В 2024-м, например, ее раскапывали дважды: летом и осенью. Между этими раскопками компания «Инфинити Групп» укатала на Липовской новую дорогу за 25,1 млн рублей, а 25 ноября на улице опять лопнула труба, оставив без тепла и горячей воды 61 дом! В этом году перекресток Липовской и Семашко раскопали 24 июня: компания «Теплосфера» меняла запорную арматуру, а компания «Теплогарант» перекладывала 240 метров 500-миллиметрового трубопровода. Все эти работы закончились к концу прошлой недели — с опозданием на месяц, и то без полного восстановленного благоустройства над раскопанной почти до Гагарина улице.

IMG_6953.jpg

IMG_6961.jpg

IMG_6947.jpg

IMG_7051.jpg

Теперь энергетики раскопают дорогу на улице Гагарина, чтобы связать замененную теплосеть на Липовской с тепловой камерой «РИР Энерго» у входа в Быханов сад. Той, куда два года назад «Квадра» подтащила новые трубы от железнодорожного вокзала.

IMG_7057.jpg

А вот на улице Пролетарской сразу на двух ее концах перед перекрестком с улицей Плеханова уже кипела работа. Крановщики и сварщики между 59-м и 61-м домами на Плеханова перекрывали отремонтированный участок теплосети железобетонными коробами, а на другой стороне улицы, между домами №50 и №54 экскаватор «Теплогаранта» раскапывал дорогу на Пролетарской по направлению к Плеханова. Через этот перекресток нужно пробросить 224 метра нового магистрального трубопровода.

— Глава Липецка обещал, что вы управитесь к началу отопительного сезона. Успеете? — поинтересовались мы у начальника участка «Теплогаранта» Сергея Конаныхина.

— Все работы у нас — про графику. График до нас пока не довели, — ответил начальник участка.

IMG_7091.jpg

IMG_7113.jpg

IMG_7118.jpg

Ранее «РИР Энерго» сообщило, работы по замене теплосетей будут проводиться без отключения горячего водоснабжения: потребителей перевели на резервные схемы. Мы наглядно убедились, как это возможно: у дома №5 на Пролетарской GOROD48 увидел странные трубы, которые возвышались над еще не закопанной траншеей, где уложены 230 метров новой магистрали. Вот эти змеящиеся трубы и есть те самые временные сети, по которым жители центра Липецка будут получать горячую воду и тепло, если к началу отопительного сезона по каким-то причинам энергетики не успеют завершить работу.

IMG_7104.jpg

IMG_7152.jpg

IMG_7154.jpg

Удивительно, но этим летом подрядчик «РИР Энерго» вновь раскапывал перекресток улиц Пролетарской и Интернациональной. Именно тут осенью прошлого года мы наблюдали ремонт запорной арматуры, о чем свидетельствует это уже архивное фото. Почему это место разрыли снова?

w3gs5z6g659mgjhdagx6qya4efpg0dct.jpg

qrvwbzx3vhk32fc5cmugh7reegjjksmw.webp

Сейчас на месте работ над тепловой камерой лежит латка черного свежего асфальта. Под колесами машин подпрыгивают канализационные люки. А это значит, что вибрация постепенно разобьет новый асфальт. А рядом, между домами №36 и №38 на Интернациональной еще одна раскопка, которую щебнем засыпал трактор. Неужели и тут энергетики меняли трубы? Мы не угадали — рабочие сообщили нам, что раскопка газовиков. И что уже совсем скоро дорогу тут приведут в полный порядок.

IMG_7180.jpg
ремонт сетей
перекрытие
