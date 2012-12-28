Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов
«Все работы — про графику. График до нас пока не довели»
Водителям приготовится: завтра утром из-за перекрытых улиц Гагарина и Плеханова центр города встанет в пробках.
Для замены 60 метров трубопровода диаметром 500 мм будет перекрыто движение по четырем полосам улицы Гагарина у остановки «Быханов сад». В своем Telegram-канале мэр уточнил: «На Гагарина, в районе пересечения с Липовской, останется по одной полосе в каждом направлении».
Сегодня утром остановку «Быханов сад» по нечетной стороне улицы Гагарина уже обставили красными конусами люди в оранжевых жилетах. Неужели дорогу перекроют раньше заявленного срока?
Нет. Оказалось, работники МБУ «Управление благоустройства Липецка» в плановом порядке меняют верхний слой асфальта — на проезжей части образовались глубокие колеи.
А рабочие компании «Теплогарант», которые и должны ночью перекрыть шестиполосную дорогу, в это время курили в холодке, у траншеи на Липовской, в ожидании своего начальства. Рядом с ними лежат старые трубы, взамен которых от перекрестка с улицей Семашко уложены для ряда новых в пенополиуретановой изоляции.
— Свое они уже отслужили. А тут пролежали не меньше 30 лет, — говорит один из рабочих.
Липовскую не раз перекапывали в последние годы. В 2024-м, например, ее раскапывали дважды: летом и осенью. Между этими раскопками компания «Инфинити Групп» укатала на Липовской новую дорогу за 25,1 млн рублей, а 25 ноября на улице опять лопнула труба, оставив без тепла и горячей воды 61 дом! В этом году перекресток Липовской и Семашко раскопали 24 июня: компания «Теплосфера» меняла запорную арматуру, а компания «Теплогарант» перекладывала 240 метров 500-миллиметрового трубопровода. Все эти работы закончились к концу прошлой недели — с опозданием на месяц, и то без полного восстановленного благоустройства над раскопанной почти до Гагарина улице.
Теперь энергетики раскопают дорогу на улице Гагарина, чтобы связать замененную теплосеть на Липовской с тепловой камерой «РИР Энерго» у входа в Быханов сад. Той, куда два года назад «Квадра» подтащила новые трубы от железнодорожного вокзала.
А вот на улице Пролетарской сразу на двух ее концах перед перекрестком с улицей Плеханова уже кипела работа. Крановщики и сварщики между 59-м и 61-м домами на Плеханова перекрывали отремонтированный участок теплосети железобетонными коробами, а на другой стороне улицы, между домами №50 и №54 экскаватор «Теплогаранта» раскапывал дорогу на Пролетарской по направлению к Плеханова. Через этот перекресток нужно пробросить 224 метра нового магистрального трубопровода.
— Глава Липецка обещал, что вы управитесь к началу отопительного сезона. Успеете? — поинтересовались мы у начальника участка «Теплогаранта» Сергея Конаныхина.
— Все работы у нас — про графику. График до нас пока не довели, — ответил начальник участка.
Ранее «РИР Энерго» сообщило, работы по замене теплосетей будут проводиться без отключения горячего водоснабжения: потребителей перевели на резервные схемы. Мы наглядно убедились, как это возможно: у дома №5 на Пролетарской GOROD48 увидел странные трубы, которые возвышались над еще не закопанной траншеей, где уложены 230 метров новой магистрали. Вот эти змеящиеся трубы и есть те самые временные сети, по которым жители центра Липецка будут получать горячую воду и тепло, если к началу отопительного сезона по каким-то причинам энергетики не успеют завершить работу.
Удивительно, но этим летом подрядчик «РИР Энерго» вновь раскапывал перекресток улиц Пролетарской и Интернациональной. Именно тут осенью прошлого года мы наблюдали ремонт запорной арматуры, о чем свидетельствует это уже архивное фото. Почему это место разрыли снова?
Сейчас на месте работ над тепловой камерой лежит латка черного свежего асфальта. Под колесами машин подпрыгивают канализационные люки. А это значит, что вибрация постепенно разобьет новый асфальт. А рядом, между домами №36 и №38 на Интернациональной еще одна раскопка, которую щебнем засыпал трактор. Неужели и тут энергетики меняли трубы? Мы не угадали — рабочие сообщили нам, что раскопка газовиков. И что уже совсем скоро дорогу тут приведут в полный порядок.
