Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов
Департамент градостроительства и архитектуры выделил на это без малого 700 000 рублей.
Уже к 15 октября подрядчик, коли такой найдется, должен предоставить заказчику разработанную документацию на благоустройство территории площадью 2,1 га вокруг одного из прудов за железнодорожным вокзалом. В границах проектирования ему необходимо предусмотреть демонтаж старых покрытий, а также лавочек и беседок, обсчитать подготовительные работы, без которых невозможно преображение: валку сухостоя, санитарную обрезку деревьев и кустарников, определиться с местами обустройства новых пешеходных дорожек и мест отдыха горожан, их освещением и дополнительным озеленением.
Напомним, что стараниями экс-мэра Липецка Сергея Иванова в 2017 года в казну Липецка попали восемь водных объектов: пять — в районе железнодорожного вокзала, один — в поселке Дачный, Комсомольский пруд в центре города и пруд на 3-м участке. А осенью того же года на берег самого большого из Привокзальных прудов высадился внушительный десант чиновников мэрии и общественников для очистки его берегов и акватории от мусора. Тогда же выяснилось, что территорию у прудов не чистили 40 лет. В результате эти места стали похожи на джунгли. Более того, в клоаку превратился и пруд. «Экологический десант» тогда собрал на берегах и в воде 20 «КамАЗов» бутылок и бытового мусора, вырезал самосевную поросль.
А в 2018-м выяснилось, что Привокзальные пруды, Силикатные озера и пруд в Дачном ошибочно стали муниципальными и их вернули в федеральную собственность, включив в государственный водный реестр. Что же сделали с того времени госорганы власти для наведения на них порядка? Ничего! Разве что РЖД однажды разово очистили от поросли свою зону ответственности между железной дорогой и Привокзальными прудами.
В итоге в самом печальном состоянии оказалась дамба, соединяющая улицы МПС и Совхозную, по которой ездит автотранспорт. В пруды также выведена канализация от частных домовладений. Однако несколько лет назад пруды еще были живыми, раз в них водилась рыба и раки.
В 2020 году тогда спикер горсовета Александр Афанасьев призвал мэрию привести пруды в в порядок, сделать зоной отдыха на воде, изюминкой Липецка. Чиновники были не против, но без решения проблемы сточных вод назвали идею благоустройства цепочки водных объектов бессмысленной затеей. К тому же Водный кодекс РФ запрещает что-то делать с госсобственностью, а тратить бюджетные средства на очистку прудов мэрия не в праве.
— Я стараюсь употреблять парламентские выражения, но… При бездействии наши дети и внуки получат подземные горизонты с непригодной доля питьевой водой из-за использования выгребных ям. В Липецке питьевая вода уже нехороша по нитратам и с целью ее нормализации приходится смешивать воду из разных городских водозаборов. Мне, например, было бы интересно узнать, насколько меньше в Липецке строят систем водоотведения по сравнению с введением в эксплуатацию систем водоснабжения? Поэтому не стоит мечтать, что у нас появится водоем, в котором можно будет купаться, — сказал пять лет назад на одном из заседаний по проблематике Привокзальных прудов начальник отдела водных ресурсов Донского БВУ по Липецкой области Андрей Устинов.
Но мэрия ничего не сделала для того, чтобы выявить и затампонировать все незаконные канализационные выводы из частных домовладений, по которым в Привокзальные пруды попадают сточные воды. Так что выделенные на проект благоустройства прудов 700 000 рублей — деньги на ветер. Такие же, как и 11 млн рублей, потраченных в этом году на благоустройство берегов высохшего несколько лет назад пруда на 3-м участке ЛТЗ.
