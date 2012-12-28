Все новости
Дмитрий Харатьян побывал на могиле деда в Липецке
Общество
Липецкая вечЁрка: ситуация с бензином, штрафы за съемку БПЛА и снова ДТП на Октябрьском мосту
Общество
В столкновении «Лады Гранта» с «Киа» погиб водитель отечественного автомобиля
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
41-летний мужчина в гостях зарезал сожительницу, а потом обчистил её сумку
Происшествия
Двое на квадроцикле скрылись от охотинспектора
Общество
В Липецке из здания магазина украли 11 миллионов рублей
Происшествия
Вариант «А»: подарить цветы и помириться. Вариант «Б»: убить ножом и топором
Происшествия
В Липецкой области ночью ожидаются заморозки
Погода в Липецке
Сергей Кажакин будет обжаловать приговор
Происшествия
На улице Октябрьской у областного суда убрали второстепенный выезд на улицу Карла Маркса
Общество
На мемориальном комплексе площади Героев в Липецке сделают автоматический полив газона
Общество
Правительство области подкинуло администрации Липецка 111 111 111 рублей 11 копеек на ремонт дорог
Общество
Сергей Есенин из Липецкой области утверждает, что он потомок Сергея Есенина.
Общество
Без труда не вытащишь пьяного из пруда: на помощь утопающему пришли спасатели
Происшествия
В Липецкой области 2,6 тысячи человек пострадали от укусов, оцарапываний и ослюнений животными
Здоровье
Статистика: из зарубежных стран липчане предпочитали для отдыха Турцию и Египет
Общество
Припаркованные автомобили регулярно блокируют движение трамваев в Липецке
Общество
23-летний закладчик получил 10 лет колонии строгого режима
Происшествия
Технический кружок НЛМК поможет получить профессию уже в школе
НЛМК Live
Общество
183
сегодня, 15:45
7

Правительство области подкинуло администрации Липецка 111 111 111 рублей 11 копеек на ремонт дорог

Работы должны быть завершены к 20 ноября.

Кажется, в Липецке вновь, как и при мэре Михаиле Гулевском, асфальт будут укладывать в морозы: правительство области подкинуло администрации Липецка 111 111 111 рублей 11 копеек на ремонт дорог, которые необходимо отремонтировать к 20 ноября.

Управление главного смотрителя объявило о поиске подрядчика.

В пакет вошли участки дорог в разных участках города: на улицах 30 лет Октября, Бородинской, Добролюбова, Железнякова, Красина, Яна Фабрициуса, Кротевича, Ильича, Металлистов, Опытной, Интернациональной, Парковой, Станционной, Стаханова, Юношеской, Пархоменко, Полиграфической, Фрунзе. Некоторые из них будут отремонтированы полностью, другие — частично. В этот же заказ вошла замена асфальта на старой ветке Петровского моста.

Подрядчику будет необходимо снять фрезой верхний изношенный слой дорожного покрытия и накатать два новых, после чего нанести разметку.

Удивляет в этой закупке и то, что она такая поздняя, и ее цена. В этом году как никогда мэрия поражает странными денежными суммами, выделяемых подрядчикам. Обустройство парковок в «Елецком» было оценено в 50 000 000 рублей, ремонт пакета дорог по одному из контрактов — в 277 777 777 рублей 78 копеек, строительство напорно-самотечного канализационного коллектора с дюкерным переходом через реку Воронеж — в 41 666 666 рублей 66 копеек, проектирование дополнительного аэротенка для городских очистных — в 90 000 000 рублей. По этому поводу вспоминается старая песня про психушку со словами «А шизофреники там вяжут веники, а параноики рисуют нолики». 
Комментарии (7)

Жук
17 минут назад
А оперативно в этом сезоне дорожники работают,, не успеешь к яме на дороге привыкнуть, опа, а ее уже нет,закатали.
Вопрос?
20 минут назад
111 рублей и 11 копеек это на ремонт. А остальные на проект?
Гость
29 минут назад
Похоже на сумму доната ))))
Макс
32 минуты назад
Оцифрованое поколение пришло на госзакупки. Лень палец передвинуть на клавиатуре.
Сергей Б
33 минуты назад
О! Снова интересная цифра. Креативщики рулят? Или кнопка залипла?
знаток
47 минут назад
опять инфинити выиграет
Липчанин76
51 минуту назад
Правительство области с юмором, или они все уже отцифровались, и у них в мозгах нолики и единички.
