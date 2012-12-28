Работы должны быть завершены к 20 ноября.

Кажется, в Липецке вновь, как и при мэре Михаиле Гулевском, асфальт будут укладывать в морозы: правительство области подкинуло администрации Липецка 111 111 111 рублей 11 копеек на ремонт дорог, которые необходимо отремонтировать к 20 ноября.Управление главного смотрителя объявило о поиске подрядчика.В пакет вошли участки дорог в разных участках города: на улицах 30 лет Октября, Бородинской, Добролюбова, Железнякова, Красина, Яна Фабрициуса, Кротевича, Ильича, Металлистов, Опытной, Интернациональной, Парковой, Станционной, Стаханова, Юношеской, Пархоменко, Полиграфической, Фрунзе. Некоторые из них будут отремонтированы полностью, другие — частично. В этот же заказ вошла замена асфальта на старой ветке Петровского моста.Подрядчику будет необходимо снять фрезой верхний изношенный слой дорожного покрытия и накатать два новых, после чего нанести разметку.Удивляет в этой закупке и то, что она такая поздняя, и ее цена. В этом году как никогда мэрия поражает странными денежными суммами, выделяемых подрядчикам. Обустройство парковок в «Елецком» было оценено в 50 000 000 рублей, ремонт пакета дорог по одному из контрактов — в 277 777 777 рублей 78 копеек, строительство напорно-самотечного канализационного коллектора с дюкерным переходом через реку Воронеж — в 41 666 666 рублей 66 копеек, проектирование дополнительного аэротенка для городских очистных — в 90 000 000 рублей. По этому поводу вспоминается старая песня про психушку со словами «А шизофреники там вяжут веники, а параноики рисуют нолики».