Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В липецком пруду утонул рыбак
Происшествия
В Ельце полыхает многоэтажка
Происшествия
Раненый во время ночной погони подросток находится в коме
Происшествия
Октябрьский мост в Липецке будут патрулировать каждые 30 минут
Общество
«Пожар года» в Ельце ликвидирован – выгорели 900 квадратных метров
Происшествия
16-летний подросток ранен во время ночной погони полицейских за нарушителем
Происшествия
В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
Происшествия
В Липецкой области красный уровень воздушной опасности
Происшествия
Антициклон возвращает в Липецкую область июльскую погоду
Погода в Липецке
В районе Сокола отключат холодную воду
Общество
Читать все
Раненый во время ночной погони подросток находится в коме
Происшествия
В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
Происшествия
Липчанам снова предлагают сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
На улице Терешковой оторвавшееся от «Рено» колесо врезалось во встречный «Хавал»
Общество
32-летний мужчина перевёл на «безопасный счёт» 419 000 рублей
Происшествия
Гимназия №1 завтра не работает: центр Липецка во вторник останется без воды
Общество
Криминального авторитета будут судить по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии
Происшествия
На новый стадион в Ельце выделили 132 миллиона рублей
Общество
Один человек погиб и 13 пострадали: сводка дорожных аварий за три дня
Происшествия
Недалеко от железнодорожных путей нашли труп
Происшествия
Читать все
Происшествия
3869
сегодня, 10:03
32

16-летний подросток ранен во время ночной погони полицейских за нарушителем

Парень находился в машине родителей, 17-летний водитель которой пытался скрыться от наряда ДПС. 

Ночью 20 сентября в Липецке во время погони экипажа ДПС за нарушителем получил огнестрельное ранение 16-летний подросток. Обстоятельства произошедшего устанавливает областное управление СК. 

«По данным следствия, ночью 20 сентября инспекторами ДПС выявлен факт нарушения правил дорожного движения водителем автомобиля без государственного номерного знака, который проигнорировал их законное требование об остановке и попытался скрыться. 

В ходе преследования с целью предотвращения правонарушения сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие, в результате пассажир автомобиля получил ранение. Им оказался 16-летний парень, который без ведома родителей передал управление их транспортным средством своему 17-летнему знакомому, не имевшему на это право.

Подросток госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь», — сообщили в Следкоме.

Областное управление МВД в свою очередь сообщило, что полицейский вел огонь по колесам автомобиля в соответствии с законом «О полиции» и после предупредительного выстрела в воздух. 

Погоню наряд вел за автомобилем «ВАЗ-2115». Его водитель проигнорировал требование полицейского об остановке и, увеличив скорость, попытался скрыться.

«В ходе преследования правонарушитель на неоднократные требования правоохранителей о прекращении противоправного поведения не реагировал. Он грубо нарушал ПДД, создавая аварийные ситуации, угрожающие жизни и здоровью других участников дорожного движения.

В соответствии с Законом «О полиции» сотрудник полиции произвёл несколько выстрелов — предупредительный и по колесам транспортного средства. После остановки автомобиля, водитель скрылся, но, в кратчайшие сроки был задержан и доставлен в следственные органы. Пассажир, получивший ранение, госпитализирован», — рассказали в полиции.

Управление проводит внутреннюю проверку, устанавливая обстоятельства случившегося.

погоня
стрельба
4
7
12
14
1

Комментарии (32)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Светофорофф
сегодня, 13:01
Шалость приведшая к трагедии.....Урок для всех!
Ответить
Да уж
сегодня, 13:01
Автоматную очередь, несколько раз слышали на пл.Победы - это наверное они и гоняли
Ответить
Дед
сегодня, 12:04
Метился в пятку а попал в глаз !
Ответить
Ну
сегодня, 11:28
Кто только правозащитников и онижедетей не обижает. Собаки, администрация, полиция, водители. Судьба такая, постоянно в комментариях жаловаться на свою судьбу.
Ответить
Правозащитник
сегодня, 11:14
Лишь один персонаж постоянно про правозащитников свистит. Пунктик у персонажа , обидели его правозащитники. Беднягу.
Ответить
Лиза
сегодня, 11:11
Интересные родители у этого 16-и летнего подростка: ночь, а ребёнка дома нет и машины тоже нет и им было всё равно где находится их сын?
Ответить
Незванная
сегодня, 11:03
Правильно сделали, что применили оружие. Еще неизвестно во что вылились бы покатушки этих "детей" для других людей. В 16-17 лет это уже не дети, были бы детьми спали дома, а не гоняли на машине без номеров и прав.
Ответить
Гайцам
сегодня, 11:01
Путевку в Тагил на 10 лет. Попасть в тело и по колесам это разные вещи..еще и по детям.
Ответить
Сергей Ь
48 минут назад
Детей за рулём не бывает по умолчанию. Там водитель, угнавший транспортное средство и не подчинившийся требованиям полиции.
Ответить
Попсикакий
сегодня, 11:17
Правильно применили, а если эти оболдуи людей изувечели.
Ответить
Открою тайну
сегодня, 11:06
Детям запрещено управлять средством повышенной опасности
Ответить
Человек
сегодня, 11:05
Поддерживаю
Ответить
Не поверите
сегодня, 10:55
Но пули рикошетят. Так же, во время рейда по браконьерам, при СССР, браконьер поехал на студентов, а лесник выстрелил по колесам, пуля рикошетом попала в ягодицу, а браконьер тогда умер в больнице от заражения крови. И такое бывает.
Ответить
Как???
48 минут назад
От какой пули в ягодицу можно получить заражение крови??? Ягодица не стерильная была?
Ответить
Корвалол
сегодня, 10:53
Из АК долбили по машине ,я думаю. Других вариантов нет.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить