16-летний подросток ранен во время ночной погони полицейских за нарушителем

Парень находился в машине родителей, 17-летний водитель которой пытался скрыться от наряда ДПС.



Ночью 20 сентября в Липецке во время погони экипажа ДПС за нарушителем получил огнестрельное ранение 16-летний подросток. Обстоятельства произошедшего устанавливает областное управление СК.«По данным следствия, ночью 20 сентября инспекторами ДПС выявлен факт нарушения правил дорожного движения водителем автомобиля без государственного номерного знака, который проигнорировал их законное требование об остановке и попытался скрыться.В ходе преследования с целью предотвращения правонарушения сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие, в результате пассажир автомобиля получил ранение. Им оказался 16-летний парень, который без ведома родителей передал управление их транспортным средством своему 17-летнему знакомому, не имевшему на это право.Подросток госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь», — сообщили в Следкоме.Областное управление МВД в свою очередь сообщило, что полицейский вел огонь по колесам автомобиля в соответствии с законом «О полиции» и после предупредительного выстрела в воздух.Погоню наряд вел за автомобилем «ВАЗ-2115». Его водитель проигнорировал требование полицейского об остановке и, увеличив скорость, попытался скрыться.«В ходе преследования правонарушитель на неоднократные требования правоохранителей о прекращении противоправного поведения не реагировал. Он грубо нарушал ПДД, создавая аварийные ситуации, угрожающие жизни и здоровью других участников дорожного движения.В соответствии с Законом «О полиции» сотрудник полиции произвёл несколько выстрелов — предупредительный и по колесам транспортного средства. После остановки автомобиля, водитель скрылся, но, в кратчайшие сроки был задержан и доставлен в следственные органы. Пассажир, получивший ранение, госпитализирован», — рассказали в полиции.Управление проводит внутреннюю проверку, устанавливая обстоятельства случившегося.