Сегодня воздух в Липецке прогрелся до +29,9 градуса

Температурный рекорд 1937 года в Липецке побит на 1,7 градуса. А в Конь-Колодезе и вовсе было +30,3!

Сегодня в Липецке установлен новый температурный рекорд. Как рассказал GOROD48 дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Зиборов, по состоянию на 18:00, воздух в районе Липецкого аэропорта прогрелся до +29,9 градуса Цельсия, в 15:00 было на 0,3 градуса прохладнее: +29,6.До этого температурным максимумом для 22 сентября считалось +28,2 градуса Цельсия: такую температуру зафиксировали в 1937 году.Похожая ситуация и по всей области: во Льве Толстом сегодня было +29,5, в Ельце +29,7, а в Конь-Колодезе +30,3. Везде установлены новые абсолютные температурные рекорды.