Погода в Липецке
сегодня, 18:19
Сегодня воздух в Липецке прогрелся до +29,9 градуса
Температурный рекорд 1937 года в Липецке побит на 1,7 градуса. А в Конь-Колодезе и вовсе было +30,3!
До этого температурным максимумом для 22 сентября считалось +28,2 градуса Цельсия: такую температуру зафиксировали в 1937 году.
Похожая ситуация и по всей области: во Льве Толстом сегодня было +29,5, в Ельце +29,7, а в Конь-Колодезе +30,3. Везде установлены новые абсолютные температурные рекорды.
