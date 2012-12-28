Все новости
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области резко похолодает
Погода в Липецке
С 22 сентября в Липецке ищут 43-летнего мужчину
Происшествия
Житель Воронежа перевернулся на кроссовере под Липецком
Происшествия
«Москвич» и «Лада Гранта» столкнулись на грязинской трассе: пострадали оба водителя
Происшествия
Участники вечернего ДТП у поселка Матырский ищут свидетелей
Происшествия
Сегодня в Липецке: интеллектуальные игры на трезвую голову, выгоревших липчан заменят на работе
Общество
«Зачем мне с мэрией что-то согласовывать, если это моя земля?»
Общество
20-летнего ельчанина будут судить по обвинению в покушении на убийство сверстника и нападениях на подростков
Происшествия
Салютующий квадроцикл заметили ночью на тротуарах Ельца
Происшествия
Липецкие перевозчики намерены добиваться повышения тарифа на проезд
Общество
В поликлинике на Советской работает новый подрядчик
Здоровье
Трёх бездомных собак застрелили из ружья
Происшествия
«Зачем мне с мэрией что-то согласовывать, если это моя земля?»
Общество
За полгода липчане взяли микрозаймов на 360 миллионов рублей
Экономика
Кражу мопеда от школы записала камера наблюдения
Происшествия
В Липецкой области до +15
Погода в Липецке
Гнул лопату в трубу и поднимал одной рукой девушку вместо гири
Спорт
В районах Тракторного и Карьера отключат холодную воду
Общество
Утром 1 октября в Липецке зазвучат сирены
Общество
Общество
1583
сегодня, 16:03
42

Липецкие перевозчики намерены добиваться повышения тарифа на проезд

Подорожание топлива сделало нерентабельными пассажирские перевозки.

В ближайшее время липецкие перевозчики намерены обратиться в региональное министерство торговли и ценовой политики с предложением об увеличении тарифов на проезд в городском транспорте. Обоснование — взрывной рост цен на топливо, сделавший нерентабельными пассажирские перевозки.

Сейчас перевозчики обобщают свои финансовые показатели за лето и начало осени. Они печальны. По данным, собранным GOROD48 у частников, в июле они покупали дизель по 56 рублей за литр, в августе — за 59. А сейчас солярки дешевле 70 рублей на АЗС не найти, а у частников ее цена уже превышает 76 рублей.

Если летом перевозчики могли покупать топливо у частников по безналу с отсрочкой платежа до того момента, пока не получали средства из городского и областного бюджетов по контрактам и за перевозку пассажиров льготных категорий, то сейчас такой возможности у них уже нет. Им приходится покупать солярку на АЗС ежедневно. А там топливо отпускается по предоплате — на эту статью расходов уходит до 37% выручки. И все идет к тому, что у перевозчиков вот-вот возникнет кассовый разрыв между суммой, получаемой на расчетные счета от проезда пассажиров, и суммой, необходимой для приобретения топлива.

— И все. Мы встанем, — резюмируют перевозчики.

А на носу — морозы. В зимой расход топлива увеличивается, минимум, на 10%. В целом дизель становится дороже и потому, что в нем используют зимние присадки. Это — еще плюс 10% к цене топлива. Таким образом, уже в ноябре доля солярки в себестоимости перевозок вырастет с нынешних 37% до 43-44%. А ведь автобусам еще нужны расходники: масло, фильтры, резина, запчасти. Плюс не надо забывать и о зарплате водителей — из-за жесткой конкуренции на рынке труда водитель не будет работать меньше чем за сто тысяч.

Так что скоро региональные чиновники получат расчеты перевозчиков на повышение тарифа. Если им не пойдут навстречу, маршрутки в Липецке могут встать на прикол.

Напомним, что в последний раз тариф на проезд по Липецку повышали 1 июня. Он вырос по сравнению с предыдущим на два рубля по налу и безналу.
тарифы
7
3
19
5
3

Комментарии (43)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Фунтик
7 минут назад
На такси пусть ездит,такси дешевле автобуса
Ответить
Липчанка
12 минут назад
У водителей зарплата в 5 раз больше,чем пенсия у пенсионеров,сократить некоторые маршруты,315 ходят один за другим почти пустые,а так же 347 и ещё много наберётся таких
Ответить
люди
13 минут назад
раньше крепосные ходили пешком.
Ответить
Липчанка
14 минут назад
У водителей зарплата в 5 раз больше,чем пенсия у пенсионеров,сократить некоторые маршруты,315 ходят один за другим почти пустые,а так же 347 и ещё много наберётся таких
Ответить
Ответ
11 минут назад
Зарплата и должна быть больше пенсии. Это везде так
Ответить
Нервная мать
19 минут назад
Сгорел сарай- гори и хата! Задушить, так со всех сторон! Налог сделают 22 процента, который нам платить, покупая товары, теперь проезд повысить, а там снова повысить все.
Ответить
Эхо
22 минуты назад
А что же у нас население работающее и пенсионеры не требуют так часто у властей повышение своего содержания из-за повышения цен на всё. На ВСЁ! Цены растут с такой скоростью, что страшно становится, а улучшений не видно абсолютно.
Ответить
Эх Липчане
23 минуты назад
нам ли быть в печале
Ответить
А 11й
26 минут назад
по прежнему плохо ходит!
Ответить
Стас
27 минут назад
Уже повышали сколько можно их повышать , у всех зарплаты не резиновые и пенсии , так что пусть работают , эти перевозчики молча и не вякают , как это делают все люди , Ато обнаглели наживаются на людях и пенсионеров , перевозчики...
Ответить
Норма
19 минут назад
К сожалению автобус,заправленный воздухом,не сможет ездить,как бы водители ни уважали пенсионеров и людей.
Ответить
Стас
28 минут назад
Уже повышали сколько можно их повышать , у всех зарплаты не резиновые и пенсии , так что пусть работают , эти перевозчики молча и не вякают , как это делают все люди , Ато обнаглели наживаются на людях и пенсионеров , перевозчики...
Ответить
Еще комментарии
