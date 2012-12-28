Сегодня в Липецке: интеллектуальные игры на трезвую голову, выгоревших липчан заменят на работе
20-летнего ельчанина будут судить по обвинению в покушении на убийство сверстника и нападениях на подростков
Общество
1583
сегодня, 16:03
42
Липецкие перевозчики намерены добиваться повышения тарифа на проезд
Подорожание топлива сделало нерентабельными пассажирские перевозки.
Сейчас перевозчики обобщают свои финансовые показатели за лето и начало осени. Они печальны. По данным, собранным GOROD48 у частников, в июле они покупали дизель по 56 рублей за литр, в августе — за 59. А сейчас солярки дешевле 70 рублей на АЗС не найти, а у частников ее цена уже превышает 76 рублей.
Если летом перевозчики могли покупать топливо у частников по безналу с отсрочкой платежа до того момента, пока не получали средства из городского и областного бюджетов по контрактам и за перевозку пассажиров льготных категорий, то сейчас такой возможности у них уже нет. Им приходится покупать солярку на АЗС ежедневно. А там топливо отпускается по предоплате — на эту статью расходов уходит до 37% выручки. И все идет к тому, что у перевозчиков вот-вот возникнет кассовый разрыв между суммой, получаемой на расчетные счета от проезда пассажиров, и суммой, необходимой для приобретения топлива.
— И все. Мы встанем, — резюмируют перевозчики.
А на носу — морозы. В зимой расход топлива увеличивается, минимум, на 10%. В целом дизель становится дороже и потому, что в нем используют зимние присадки. Это — еще плюс 10% к цене топлива. Таким образом, уже в ноябре доля солярки в себестоимости перевозок вырастет с нынешних 37% до 43-44%. А ведь автобусам еще нужны расходники: масло, фильтры, резина, запчасти. Плюс не надо забывать и о зарплате водителей — из-за жесткой конкуренции на рынке труда водитель не будет работать меньше чем за сто тысяч.
Так что скоро региональные чиновники получат расчеты перевозчиков на повышение тарифа. Если им не пойдут навстречу, маршрутки в Липецке могут встать на прикол.
Напомним, что в последний раз тариф на проезд по Липецку повышали 1 июня. Он вырос по сравнению с предыдущим на два рубля по налу и безналу.
7
3
19
5
3
Комментарии (43)