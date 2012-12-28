Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Ремонт дорог в Липецке на 2026 год подешевел на четверть от начальной цены
Компания «Инфинити Групп» взялась за 251,2 млн рублей привести в порядок дороги при стартовой цене контракта в 328,3 миллиона.
В следующем году в Липецке отремонтируют проезд Сержанта Кувшинова и Поперечный проезд, Грязинское шоссе (от дома № 222Б по улице Зои Космодемьянской до остановки «Пионерские лагеря»), улицы Адмирала Макарова, Прокатную и Волжскую на Новолипецке, улицу Маршала Рыбалко на 10-й Шахте, улицы Жуковского и 6-ой Гвардейской дивизии в Тракторном, улицу 40 лет Октября (от дома № 197А по Студеновской до дома № 19А по Ушинского) на Соколе, проезд Петровский в центре города, улицу Юных Натуралистов.
Средства на дорожные работы муниципалитет получит по федеральному проекту «Инфраструктура для жизни» — нацпроект «Безопасные качественные дороги», по которому Липецк ранее получал львиную долю денег на обновление дорог и тротуаров, закончился.
Срок исполнения контракта — 31 августа 2026 года. Подрядчик может начать дорожные ремонты сразу же после подписания контракта, но деньги за выполненные работы получит лишь годом позже.
Напомним, что основной контракт на дорожные работы этого года был оценен в те же 328,3 млн рублей! Контракт со значительным падением — до 257,7 миллиона — также выиграла «Инфинити Групп». Она отремонтировала Универсальный проезд, дороги на улицах Баумана, Ковалева, Известковой, Свердлова, Теперика, Стаханова, Лучистой и Просторной. Компании осталось уложить новый асфальт на улицах Раздольной и Новой в районе Опытной, но ее задержал подрядчик управления строительства Липецка, компания «Экотерм», которая не закончила строительство гидротехнических сооружений.
