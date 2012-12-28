Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Общество
18-летний парень упал с шестого этажа
Происшествия
Сегодня в Липецке: откосить не получится – школа зовёт, 273 дня до лета
Общество
Врачи борются за жизнь упавшего с высотки 18-летнего липчанина
Происшествия
Жильцам 35 липецких домов пересчитали плату за горячую воду
Общество
Сигма-классники: в самой большой школе области нумерация на языке науки
Общество
Экорейд на берегах Матырского водохранилища: штрафуют за парковку в запрещенной зоне
Общество
Первую лекцию студентам РУМа прочитал министр здравоохранения
Общество
На Зеленом острове в четвертый раз разыграли Кубок губернатора по единоборствам
Общество
Прокуратура расширила исковые требования к застройщику ЖК «Турист»
Общество
Читать все
Первую лекцию студентам РУМа прочитал министр здравоохранения
Общество
Прокуратура расширила исковые требования к застройщику ЖК «Турист»
Общество
18-летний парень упал с шестого этажа
Происшествия
Заведующая детсадом собрала с подчиненных 370 тысяч
Происшествия
Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Происшествия
На НЛМК отремонтировали здравпункт конвертерного цеха №2
НЛМК Live
В Липецкой области станет прохладнее
Погода в Липецке
Елецкие травматологи удалили двухлетней девочке шестой палец
Общество
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
До температурного рекорда 1 сентября не хватило 1,8 градуса
Погода в Липецке
Читать все
Общество
400
сегодня, 15:03
3

Ремонт дорог в Липецке на 2026 год подешевел на четверть от начальной цены

Компания «Инфинити Групп» взялась за 251,2 млн рублей привести в порядок дороги при стартовой цене контракта в 328,3 миллиона.

Конкурентными оказались торги на ремонт дорог в Липецке в 2026 году, объявленные управлением главного смотрителя. На торги со стартовой ценой в 328,3 млн рублей заявились пять компаний. Победителем была объявлено ООО «Инфинити Групп», которое предложило выполнить работы за 251,2 млн рублей, то есть с падением на 24,5%.

В следующем году в Липецке отремонтируют проезд Сержанта Кувшинова и Поперечный проезд, Грязинское шоссе (от дома № 222Б по улице Зои Космодемьянской до остановки «Пионерские лагеря»), улицы Адмирала Макарова, Прокатную и Волжскую на Новолипецке, улицу Маршала Рыбалко на 10-й Шахте, улицы Жуковского и 6-ой Гвардейской дивизии в Тракторном, улицу 40 лет Октября (от дома № 197А по Студеновской до дома № 19А по Ушинского) на Соколе, проезд Петровский в центре города, улицу Юных Натуралистов.

Средства на дорожные работы муниципалитет получит по федеральному проекту «Инфраструктура для жизни» — нацпроект «Безопасные качественные дороги», по которому Липецк ранее получал львиную долю денег на обновление дорог и тротуаров, закончился.

Срок исполнения контракта — 31 августа 2026 года. Подрядчик может начать дорожные ремонты сразу же после подписания контракта, но деньги за выполненные работы получит лишь годом позже.

Напомним, что основной контракт на дорожные работы этого года был оценен в те же 328,3 млн рублей! Контракт со значительным падением — до 257,7 миллиона — также выиграла «Инфинити Групп». Она отремонтировала Универсальный проезд, дороги на улицах Баумана, Ковалева, Известковой, Свердлова, Теперика, Стаханова, Лучистой и Просторной. Компании осталось уложить новый асфальт на улицах Раздольной и Новой в районе Опытной, но ее задержал подрядчик управления строительства Липецка, компания «Экотерм», которая не закончила строительство гидротехнических сооружений.

qwy3mpgzugd5x44e3rc0ou9uom7mmo4k (1).webp

csjj93jkgrousphi8qv0ulb1si8prwpa.jpg
ремонт дорог
0
0
0
2
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Виктор
сегодня, 16:54
Стартовая цена наверняка занижена а уж после торгов о качестве приходится только мечтать
Ответить
сегодня, 15:42
Вечность!
Ответить
Во как
сегодня, 15:10
Значит наремонтируют
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить