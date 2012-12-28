Все новости
Становлянец погиб на СВО
Общество
В районах Тракторного, Дикого и центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
Общество
Утонувшему в Грязинском районе мужчине было 40 лет
Происшествия
Двое автоинспекторов спасли мужчину из горящего дома
Происшествия
Число пострадавших в массовой аварии на Октябрьском мосту увеличилось до двух
Происшествия
На улице Ангарской загорелся автобус
Происшествия
В отношении задолжавшего более полумиллиарда рублей 65-летнего липчанина введена процедура банкротства
Общество
Подозреваемая в истязании детей мать из посёлка Агроном ограничена в родительских правах
Происшествия
В Липецкой области еще один жаркий день
Погода в Липецке
На улице Ангарской загорелся автобус
Происшествия
Реконструкция мозаичной подземки в Липецке подорожала на 60% от изначального контракта
Общество
Новые депутаты Липецкого горсовета собрались на свою первую общую встречу
Общество
Состояние раненого во время погони 16-летнего парня остаётся тяжёлым
Происшествия
43-летнюю липчанку обманули под предлогом перевыпуска банковской карты
Происшествия
Департамент ЖКХ липецкой мэрии возглавил бывший пожарный
Общество
43-летний мужчина получил 16 лет строгого режима за совращение дочерей падчерицы
Происшествия
В Дубовой роще треснул асфальт
Происшествия
На заброшенной ферме росла конопля
Происшествия
Липецкий культурист произвел сенсацию в столице
Спорт
Общество
859
сегодня, 13:18
8

Новые депутаты Липецкого горсовета собрались на свою первую общую встречу

А в октябре им предстоит поработать сразу на трех сессиях.

Сегодня в большом зале заседаний Липецкого городского Совета собрались все его 19 новых депутатов, компанию которым составили несколько депутатов-«старичков», для которых этот созыв уже второй или даже третий.

IMG_8166.jpg

IMG_8169.jpg

Свежеиспеченные депутаты-мужчины пришли в костюмах, женщины — в деловых платьях. Те, кто уже обжился в горсовете, пришли в более свободной одежде. Олег Косолапов, например, воспользовавшись последним теплым днем, явился в рубахе и брюках, в которых ходят отдыхающие на сочинских пляжах. Неформальность первой депутатской встречи подчеркивал большой крест на толстой золотой цепочке.

IMG_8214.jpg

Новенькие вели себя так, как им и положено: зарегистрировавшись, молча занимали места, обозначенные табличками, и внимательно читали ламинированные распечатки с подсказками, как пользоваться микрофонами и кнопками для голосования. Исключением были два новичка от Новолипецкого комбината, Сергей Евсеев и Артем Голощапов, которых тепло встретили переизбравшиеся депутаты-металлурги Игорь Подзоров и Михаил Русаков.

IMG_8160.jpg

Председателем встречи стал первый вице-спикер горсовета предыдущего созыва Борис Понаморев — по Уставу Липецка, старое руководство горсовета выполняет свои обязанности до первой сессии, где депутаты выберут новых председателя и трех его заместителей.

— Уважаемые коллеги, теперь уже коллеги.., — с этих слов первый вице-спикер начал свое обращение к новым депутатам.

IMG_8173.jpg

Борис Понаморев сообщил, что начинается цикл организационных мероприятий по подготовке к 1-й сессии нового созыва, собрать которую, по Уставу Липецка, нужно не позднее 30 дней после выборов. Но эта сессия пройдет уже 2 октября. Более того, новому созыву в октябре предстоит поработать сразу на трех сессиях, что можно считать рекордом.

Руководитель аппарата горсовета Галина Белкина поспешила успокоить разволновавшихся новичков заявлением, что она и ее подчиненные все пять лет будут сопровождать их нормотворческую деятельность, и что совсем скоро все они получат по электронной почте тот минимум нормативных актов, который им будет нужен в начале работы: Устав города, регламент работы горсовета, положения по работе депутатов с помощниками и с наказами избирателей. «Скоро вы поучаствуете в двух обучающих семинарах, к которым аппарат горсовета подготовит для вас необходимые презентации».

IMG_8199.jpg

Поздравив «самых достойных представителей» с победой на выборах, Борис Понаморев предложил сформировать оргкомитет по подготовке к 1-й сессии. И он же предложил пять кандидатур для работы в нем из числа переизбранных депутатов — себя, Сергея Сазонова, Игоря Подзорова, Дмитрия Гладышева от «Единой России» и Светлану Тюнину от «Справедливой России». Возражений не было. Все подняли руки вверх. А председателем оргкомитета избрали Сергея Сазонова. Он будет вести первую сессию горсовета 2 октября до избрания его нового (старого?) председателя.

IMG_8189.jpg

Напомним, что 32 депутата горсовета седьмого созыва из 36-ти — выдвиженцы или члены «Единой России». По одному представителю провели «Справедливая Россия», ЛДПР, «Новые люди» и «Партия пенсионеров».
Липецкий горсовет
9
0
1
5
3

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ребята
28 минут назад
запасайтесь буржуйками!
Ответить
Да
37 минут назад
действительно, вот так зимой все по отключат, все заболеют и побегут толпами сперва в аптеку а потом из города
Ответить
Кузя
сегодня, 14:09
Когда у тебя нет до сего момента гор. воды из-за аврии на ул. Неделина, да ещё и холдную отключили, догадайтесь, какие чувства испытываю к этим, удивительно трепетным к людским нуждам, избранникам народа;(((
Ответить
Не
сегодня, 14:09
Одёжку надо рассматривать,а дела.
Ответить
САИ
сегодня, 13:53
Всё, кина не будет. Электричество, вода, отопление закончилось.
Ответить
Липчанин
сегодня, 13:49
Нормальные пацаны собрались в зале ,мы гордимся вами !
Ответить
Не депутат
сегодня, 13:33
А какой смысл от ихней встречи?
Ответить
Интересно
сегодня, 13:22
Кто все эти люди ?
Ответить
