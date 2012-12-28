Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
В отношении задолжавшего более полумиллиарда рублей 65-летнего липчанина введена процедура банкротства
Подозреваемая в истязании детей мать из посёлка Агроном ограничена в родительских правах
Общество
859
сегодня, 13:18
8
Новые депутаты Липецкого горсовета собрались на свою первую общую встречу
А в октябре им предстоит поработать сразу на трех сессиях.
Свежеиспеченные депутаты-мужчины пришли в костюмах, женщины — в деловых платьях. Те, кто уже обжился в горсовете, пришли в более свободной одежде. Олег Косолапов, например, воспользовавшись последним теплым днем, явился в рубахе и брюках, в которых ходят отдыхающие на сочинских пляжах. Неформальность первой депутатской встречи подчеркивал большой крест на толстой золотой цепочке.
Новенькие вели себя так, как им и положено: зарегистрировавшись, молча занимали места, обозначенные табличками, и внимательно читали ламинированные распечатки с подсказками, как пользоваться микрофонами и кнопками для голосования. Исключением были два новичка от Новолипецкого комбината, Сергей Евсеев и Артем Голощапов, которых тепло встретили переизбравшиеся депутаты-металлурги Игорь Подзоров и Михаил Русаков.
Председателем встречи стал первый вице-спикер горсовета предыдущего созыва Борис Понаморев — по Уставу Липецка, старое руководство горсовета выполняет свои обязанности до первой сессии, где депутаты выберут новых председателя и трех его заместителей.
— Уважаемые коллеги, теперь уже коллеги.., — с этих слов первый вице-спикер начал свое обращение к новым депутатам.
Борис Понаморев сообщил, что начинается цикл организационных мероприятий по подготовке к 1-й сессии нового созыва, собрать которую, по Уставу Липецка, нужно не позднее 30 дней после выборов. Но эта сессия пройдет уже 2 октября. Более того, новому созыву в октябре предстоит поработать сразу на трех сессиях, что можно считать рекордом.
Руководитель аппарата горсовета Галина Белкина поспешила успокоить разволновавшихся новичков заявлением, что она и ее подчиненные все пять лет будут сопровождать их нормотворческую деятельность, и что совсем скоро все они получат по электронной почте тот минимум нормативных актов, который им будет нужен в начале работы: Устав города, регламент работы горсовета, положения по работе депутатов с помощниками и с наказами избирателей. «Скоро вы поучаствуете в двух обучающих семинарах, к которым аппарат горсовета подготовит для вас необходимые презентации».
Поздравив «самых достойных представителей» с победой на выборах, Борис Понаморев предложил сформировать оргкомитет по подготовке к 1-й сессии. И он же предложил пять кандидатур для работы в нем из числа переизбранных депутатов — себя, Сергея Сазонова, Игоря Подзорова, Дмитрия Гладышева от «Единой России» и Светлану Тюнину от «Справедливой России». Возражений не было. Все подняли руки вверх. А председателем оргкомитета избрали Сергея Сазонова. Он будет вести первую сессию горсовета 2 октября до избрания его нового (старого?) председателя.
Напомним, что 32 депутата горсовета седьмого созыва из 36-ти — выдвиженцы или члены «Единой России». По одному представителю провели «Справедливая Россия», ЛДПР, «Новые люди» и «Партия пенсионеров».
9
0
1
5
3
Комментарии (8)