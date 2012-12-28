Все новости
Общество
162
16 минут назад
2

В Липецке планируют отказаться от главной насосной станции по перекачке городских нечистот

Взамен мэрия собирается построить самотечный канализационный коллектор с дюкерным переходом через реку Воронеж к станции аэрации.

МКУ «Управление строительства Липецка» объявила тендер на проектирование напорно-самотечного канализационного коллектора с дюкерным переходом через реку Воронеж. Стартовая цена контракта — 41 666 666 рублей 66 копеек (ну вот как получилась такая цифра?!) Подрядчику предлагается разбить работы на два этапа. Первый, со сроком окончания 22 декабря этого года, предполагает инженерные изыскания (геологические, геодезические, гидрометеорологические, экологические), разработку и согласование с заказчиком и ООО «РВК-Липецк» основных проектных решений. На эту часть работы выделены 11,9 млн рублей. На втором этапе, до 1 июля 2026 года, подрядчик должен разработать проектную документацию строительства самотечного коллектора под рекой, получить на нее положительные заключения госэкспертиз, передать проектно-сметную документацию заказчику. На этот этап выделены 29,7 млн рублей.

Цель создания самотечного канализационного коллектора с дюкерным переходом через реку Воронеж заложена в самом его названии — направить самотеком сточные воды с высокого правого берега на очистные сооружения, находящиеся на низменном левом берегу.

n52hev01wsmnr2dtxqs5d89pc4ik4w1h.jpg

На схеме — бассейн канализования ГНС (главной насосной станции), охватывающий три четверти Липецка. Так вот, если проект состоится, то ГНС можно будет закрыть, сэкономив электроэнергию, материалы, расходы на персонал.

576765867.jpg

Поэтому задача перед будущим подрядчиком стоит сложная. В техническом задании к закупке указано, что при расчетах системы транспортировки сточных вод необходимо суммировать нагрузки от самотечных коллекторов диаметром 1200 мм на улице Горького, диаметром 1000 мм на улице Мичурина, диаметром 900 мм на улице Ворошилова, диаметром 600 мм на улице Неделина, диаметром 300 мм на улице Верхней и всех других трубопроводов, подходящих к ГНС. Также в расчеты должны попасть полтора канализационно-насосных станций, начиная от самых дальних, на Лебедянском шоссе и в микрорайоне «Взлетный». Кроме фактических границ и расчетных расходов сточных вод бассейна ГНС исполнителю работ нужно учесть и перспективные нагрузки наиболее активно застраиваемой территории в районах Опытной, старой нефтебазы, Быханова сада.

Самым сложным в проекте будет расчет диаметра, пропускной способности и протяженности дюкера — изогнутого участка напорного коллектора, который пройдет под руслом реки Воронеж. Трубу будут прокладывать методом горизонтально-наклонного бурения, поэтому строителям крайне важны инженерные изыскания, которые дадут понимание того, нужно ли прежде проложить под рекой сварную обсадную трубу для последующего протаскивания через нее коллектора или же состояние грунта (без камня, гравия, плывунов) позволит обойтись без этой дополнительной защитной меры. Так как дюкер будет функционировать под постоянным напором, это сделает недоступным его осмотр и техническое обслуживание. Поэтому на одном или на обоих концах перехода при его строительстве должны появиться грязеуловители — осадочные колодцы с решетками для фильтрации мусора. Дюкер также предполагает устройство запорной арматуры и промывки труб.

Средства на проектирование самотечного канализационного коллектора входят в 892 миллиона рублей казначейского инфраструктурного кредита, выданного Липецку правительством области на три года. Помимо проектирования и строительства напорно-самотечного канализационного коллектора на эту сумму мэрия планирует реконструировать теплосети и котельные на Соколе и в поселке Матырский, а также пансионате «Лесная сказка» и в спортивно-оздоровительном лагере «Прометей». В этом году мэрии нужно освоить 90,7 миллиона рублей кредита.
городские очистные
дюкер
0
0
0
1
4

Комментарии (2)

ЛТЗ
5 минут назад
Так лучше сразу в реку Воронеж, тогда и очистные можно закрыть, экономия!
Qwerty
6 минут назад
Жалко реку Воронеж.
