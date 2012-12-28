Сегодня в Липецке: что будет с движением в городе, вакансии, которые липчанам и даром не нужны
В Саратове будут судить шестерых липчан по обвинению в аферах с отловом бродячих собак
Организатором аферы называется известная в Липецке предпринимательница Ирина Кретова, ее дело выделено в отдельное производство.
По версии следствия, с 30 декабря 2022 года по 1 августа 2023 года администрации муниципальных районов Саратова заключили с двумя индивидуальными предпринимателями и коммерческой организацией 15 контрактов на отлов, стерилизацию, вакцинацию и возвращение в прежние места обитания безнадзорных собак. Липецкие коммерсанты, «действуя согласованно, завышали количество отловленных и стерилизованных животных, предоставляли заказчику указанную недостоверную информацию и получали оплату по контрактам. Таким образом, они похитили бюджетные средства в размере более 13,5 млн рублей».
Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Саратова.
В релизе саратовской прокуратуры сказано, что общее руководство исполнителями осуществляла 47-летняя женщина. В ее отношении уголовное дело выделено в отдельное производство (по версии следствия, один из обвиняемых передал ей данные своего банковского счета, которые та использовала его для неправомерного приема и перевода денег во время исполнения муниципальных контрактов).
Этой женщиной является хорошо известная липецкой прокуратуре, МБУ «Ритуальные услуги Липецка» и управлению главного смотрителя администрации Липецка Ирина Кретова. В городе она занималась оказанием ритуальных услуг, а позже стала зоозащитницей, причастной к организации приюта «Счастливый берег» (эти виды деятельности официально были оформлены на ее родственников и знакомых).
Ирина Кретова была бенефициаром и ряда фирм по отлову животных, в том числе компании «Ристэмстрой-Л». По данным бизнес-агрегаторов, «Ристэмстрой-Л» работало по десяткам контрактов на общую сумму свыше 100 млн рублей в разных регионах страны, в том числе в Саратове. Фирма в конце 2023-начале 2024 годов занималась отловом бродячих собак в Липецке, но контракт стоимостью в 10,6 миллиона рублей был расторгнут через два месяца после подписания. Причиной такого решения управление главного смотрителя города назвало отсутствие должного видеодокументирования отлова животных, что подразумевалось техническим заданием. «На предоставляемых нам видеороликах было непонятно, о каких собаках идет речь», — сообщили GOROD48 в управлении.
осенью 2022 года Ирина Кретова с радушием встречала сотрудников прокуратуры и СМИ, приехавших проверить деятельность приюта «Счастливый берег»
А в феврале 2024 года Следственное управление СК по Саратовской области выдвинуло обвинение Ирине Кретовой и двум отловщикам собак обвинение в мошенничестве. В ходе расследования число подозреваемых выросло до шести.
По данным следствия, все они, действуя сообща, завышали количество пойманных и стерилизованных собак, поставляли липовые сведения заказчикам. Официально подрядчиков было двое: липецкие ИП Дениса Руднева и ООО «Ристэмстрой-Л» (оба этих юрлица уже ликвидированы).
В свою очередь GOROD48 выяснил, что уголовное дело на липецких собаколовов инициировала врач-ветеринар, президент оренбургского АНО по защите животных «Мы нашли вам друга» Татьяна Романова. Она рассказала, что семь месяцев собирала компромат на Ирину Кретову и ее людей, а после того, как передала материалы силовикам, группу липчан задержали.
По словам Романовой, организации Кретовой выигрывала контракты на отлов животных по всей стране с помощью демпинга. Пользуясь тем, что заказчики должным образом не контролировали их работу, подрядчики могли продать одну и ту же собаку нескольку раз. Рекорд принадлежит дворняжке, фигурировавшей в отчетах подрядчика аж 22 раза!
— Меня пугали какой-то «крышей», которая якобы есть у Кретовой. Но я в 90-е годы выросла. Так что никакой «крыши» не испугалась.
Ирину Кретову ее оренбургская визави назвала «Остапом Бендером нашего времени». У того, как известно, было четыреста сравнительно честных способов отъема денег. Татьяна Романова считает, что отлов собак — 401 способ.
— Собака никуда не пожалуется, ничего не расскажет. А поджатым необходимостью сокращения числа бродячих собак чиновникам в общем все равно, что происходит с животными. Их бы с глаз долой поскорее! Бизнес — не бей лежачего, как говорится. Делаешь себе рекламу — а Кретова, как я убедилась, в этом очень преуспела, и вперед! Она — сильная личность, пробивная особа. Когда я работала по таким контрактам, у меня каждое животное было задокументировано на видео, а у нее прокатывало с этим не заморачиваться. Уверена, что Кретова не сможет доказать, что потратила на обращение с бродячими собаками десятки миллионов, полученных по контрактам, — сказала нам оренбургская общественница.
