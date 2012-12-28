Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Пьяный водитель хотел откупиться взяткой в 20 000 рублей — теперь ему грозит до 8 лет колонии
У 42-летнего липчанина арестовали «БМВ X-5»: мужчина в очередной раз попался на пьяной езде
Происшествия
416
58 минут назад
2
Утонувшему в селе Замятино мужчине было 66 лет
Его вещи нашли на берегу.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, погибший — 66-летний житель Задонска.
Вещи мужчины были обнаружены на берегу. Поэтому сейчас основная версия происшествия — пенсионер пошёл искупаться и утонул.
— В обстоятельствах происшествия разбирается полиция. Причины смерти устанавливаются, — добавили в полиции.
0
2
2
0
1
Комментарии (2)