Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
42-летнего липчанина ищут с 14 августа
Происшествия
42-летнего липецкого энергетика посадили на 10 лет за три взятки на 692 000 рублей
Происшествия
Умерла подожжённая сожителем 36-летняя женщина
Происшествия
Сегодня в Липецке: выборы начались, липчан могут начать увольнять за флирт на работе
Общество
Три дня и 345 новых избранников: в Липецкой области начались выборы депутатов местных Советов
Политика
42-летний усманец обчистил счёт московской студентки и пырнул ножом липчанина
Происшествия
«У меня было много номеров телефонов, я не дурак, чтобы номера на себя оформлять»
Происшествия
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Ветераны НЛМК собрались в большом дворе по улице Неделина
Общество
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Здоровье
Читать все
Разукрасившие трамвай в ярославском депо липчане выслушали приговор
Происшествия
Липчанин хотел купить икру в Telegram и перевёл мошенникам 9000 рублей
Происшествия
Липчанин пожаловался в УФАС на спам-звонок и мобильного оператора оштрафовали на 400 тысяч рублей
Общество
Выборы проходят и в учреждениях уголовно-исполнительной системы
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Общество
Ельчанину разрешили не возвращать кредит банку
Общество
Пчеловоды отсудили у предпринимателя почти 4 миллиона рублей
Общество
Антициклон прочно обосновался в Липецкой области
Погода в Липецке
С жителя Томска взыскали переведённые долгоруковцем на «безопасный счёт» 150 000 рублей
Происшествия
НЛМК поможет школьникам подготовиться к ЕГЭ по физике
НЛМК Live
Читать все
Общество
262
37 минут назад
2

При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью

Глава Липецка в очередной раз проинспектировал строительство парка развлечений и даже понаблюдал за полетом китайских дракончиков.

Сегодня мэр Липецка Роман Ченцов в уже который раз обошел «Петропарк» — новую зону развлечений, которая активно строится у реки Воронеж.

— В прошлом году мы получили много запросов на возвращение аттракционов в Нижний парк. Мы провели опрос и выяснили, что большинство жителей города привыкло за несколько лет к новому Нижнему парку как месту тихого отдыха, даже уединения с природой. Поэтому мы с липчанами выбрали эту локацию для «Петропарка». Тут будет оживленно, шумно, весело. Смысл всего замысла — создать место, где все липчане и гости города семьями, с детьми, могли бы провести весь день с учетом непосредственной близости Нижнего парка с его инфраструктурой, центрального городского пляжа и Зеленого острова с его спортивным ядром, — сказал мэр.

5341578378983111683.jpg+2025-09-12-15.20.34+niz.jpg

Как ранее и обещал глава города, к середине сентября в «Петропарке» смонтировали 9 аттракционов из 11, в том числе называемые экстремальными: «Башню падения», «Маятник», «Американские горки». Заказчик, городское управление строительства, решил, что автодром и батут будут установлены позднее, возможно, весной следующего года. Почти все дорожки тут уже выложены 80-миллиметровой тротуарной плиткой, точно такой же, как площадка перед бывшим «Октябрем» на площади Петра Великого, которая выдерживает даже нагрузку от спецтехники. «В эти выходные подрядчик получит недостающие объемы покрытия и закончит его укладку» — сказал мэр, очевидно, глубоко погруженный в реализацию проекта.

64c41731-ee41-4da2-b99b-a023dffd63aa.jpg+2025-09-12-15.19.04+niz.jpg

99ebf655-db56-40d9-b34c-8b6d65b5e0b9.jpg+2025-09-12-15.30.04+niz.jpg

dc582ad1-08e6-4e3e-9b35-e38fa0ad4860.jpg+2025-09-12-15.19.04+niz.jpg

1504a50d-fae5-4ccb-8572-7d658ec6bcc7.jpg+2025-09-12-15.19.04+niz.jpg

Для скорейшего завершения первого этапа строительства в «Петропарке» параллельно работают два подрядчика. Компания «Спецмонтажпроект» выполняет общестроительные работы по монтажу наружного освещения, водопроводных и электросетей, системы видеонаблюдения, укладывает плитку, отсыпает будущие газоны черноземом. Компания «Алькор» монтирует аттракционы, чтобы уже к 1 октября завершить все пуско-наладочные работы. После этого главный строитель мэрии Владимир Поваляев надеется получить документы от Гостехнадзора на эксплуатацию аттракционов.

74e0c75b-92c1-416b-992a-882be5ed065c.jpg+2025-09-12-15.19.34+niz.jpg

87892952-1b62-4673-a000-0df102c59d9e.jpg+2025-09-12-15.19.34+niz.jpg

f315909f-0660-488e-8eb9-f5699ad8ac24.jpg+2025-09-12-15.19.04+niz.jpg

Руководитель МКУ «Управление строительства Липецка» и представители подрядных организаций признаются, что в совместительстве разных работ есть определенные сложности. Надо и аттракционы монтировать, и кабели к ним прокидывать, и плитку мостить. «Мы друг другу чуть-чуть мешаем». Однако еще ни разу не было случая «вскрывания пола», чтобы протянуть ранее кем-то забытый кабель.

— «Стыкпром» — задача сложная. Тут нужны этапность и скоординированность. Но тем, что получается, мы довольны. Как и заданными темпами, — говорит заказчик Владимир Поваляев.

На площадке мэр поймал представителя завода-изготовителя аттракционов «инженера Вана», как он сам себя называет. Иван, как, в свою очередь обращаются к нему представители компании «Алькор», досконально проверяет все сварные и болтовые стыки качелей-каруселей, осуществляет их шеф-монтаж. По русски он не говорит, по-английски «цуть-цуть». На стройке активно пользуются искусственным интеллектом, переводчиками, которые установили в мессенджеры, что помогает взаимопониманию.

92763caa-82ab-4b3b-83d7-dcaae6856cac.jpg+2025-09-12-15.19.04+niz.jpg

3da489f6-c971-4d44-ab88-83aeb574885b.jpg+2025-09-12-15.19.04+niz.jpg

Представитель «Алькора» Антон, в свою очередь, съездил в Китай на завод-изготовитель. С благословения мэра он настоял на том, чтобы выбранные для Липецка аттракционы покрасили в желто-зеленые цвета. Более того, посетители «Петропарка» увидят в оформлении парка и российские орнаменты.

Антон предлагает провести технический пуск одного из аттракционов, «Летающего диска». Поворот ключа на китайской панели — и вот уже вход на круглую платформу автоматически закрыт. И диск, на котором по кругу расположены два десятка кресел в виде маленьких дракончиков, начинает разгоняться по вогнутой дуге, параллельно прокручиваясь вокруг своей оси. «Жух-жух-жух!» За работой аттракциона внимательно наблюдают все, начиная с инженера Вана. Но все проходит на ура, без всяких эксцессов.

553b066d-4017-4df2-9eb0-4246a687ef99.jpg+2025-09-12-15.19.34+niz.jpg

0652e2a5-0ba8-47c3-ae7b-37f96468acec.jpg+2025-09-12-15.19.04+niz.jpg

c7ef4264-8deb-430b-b288-cf75091956c5.jpg+2025-09-12-15.19.04+niz.jpg


Гарантия на все аттракционы, в том числе экстремальные — 1 год. Потом регулярное ТО, по результатам которых на аттракционы Гостехнадзор выдает документы на продление их ресурса. Бояться этого не стоит: колесо обозрения в парке Победы работает уже больше 30 лет, пройдя несколько капитальных ремонтов.

— Но это еще не все. Благоустройство мы завершим тут весной. Тут появятся теневые навесы, скамейки, урны, новые кустарники и деревья, которые дополнят по возможности оставленные сосны и березы, которые строители успешно вписали в новый ландшафт прежней пустоши. Также мы завершаем проектирование 3D ограды длиной в 1,6 километра, которой мы хотим к зиме обнести территорию парка аттракционов. И от вандалов мы его защитим, и детей родители не растеряют, когда «Петропарк» будет работать, — добавил Роман Ченцов.

И дальше мэр раскрывает тайну: после официальной сертификации всего оборудования в октябре, при благоприятной погоде, липчане уже смогут покататься на аттракционах. А в мае 2026 года «Петропарк» будет работать уже полноценно.

— Если проект пойдет, если «Петропарк» станет любимым местом отдыха горожан с детьми и молодежи, то мы подумаем, чем его донаполнить, — добавил мэр.

Уже известно, что в следующем году появится вторая очередь «Петропарка»: променад, арт-объекты, дополнительные зоны отдыха и развлечений.

— Невозможно, хотя и хотелось бы, сделать все сразу из-за больших объемов работ и солидных затрат на реализацию проекта, — сказал Роман Ченцов.

Тем временем на стройплощадку по одной из готовых дорожек потихоньку пробрались 10-летний вундеркинд-пятиклассник с бабушкой Зинаидой Максимовной. «Сегодня выборы, школа не работает, вот мы и решили тут прогуляться». Восхищенный открывшейся ему картиной Тимофей сказал, что уже мечтает покататься на всех аттракционах кроме экстремальных. «Пока боюсь», — признался мальчик.
Нижний парк
«Петропарк»
аттракционы
Роман Ченцов
2
1
0
1
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Мама шестерых детей.
25 минут назад
Ждем такой же репортаж про 1 поликлинику на Советской! С картинками и об открытии!
Ответить
Виктория
25 минут назад
Большое спасибо нашему губернатору и мэру города что город Липецк на глазах обновляется .
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить