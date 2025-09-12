При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью

Глава Липецка в очередной раз проинспектировал строительство парка развлечений и даже понаблюдал за полетом китайских дракончиков.

Сегодня мэр Липецка Роман Ченцов в уже который раз обошел «Петропарк» — новую зону развлечений, которая активно строится у реки Воронеж.— В прошлом году мы получили много запросов на возвращение аттракционов в Нижний парк. Мы провели опрос и выяснили, что большинство жителей города привыкло за несколько лет к новому Нижнему парку как месту тихого отдыха, даже уединения с природой. Поэтому мы с липчанами выбрали эту локацию для «Петропарка». Тут будет оживленно, шумно, весело. Смысл всего замысла — создать место, где все липчане и гости города семьями, с детьми, могли бы провести весь день с учетом непосредственной близости Нижнего парка с его инфраструктурой, центрального городского пляжа и Зеленого острова с его спортивным ядром, — сказал мэр.Как ранее и обещал глава города, к середине сентября в «Петропарке» смонтировали 9 аттракционов из 11, в том числе называемые экстремальными: «Башню падения», «Маятник», «Американские горки». Заказчик, городское управление строительства, решил, что автодром и батут будут установлены позднее, возможно, весной следующего года. Почти все дорожки тут уже выложены 80-миллиметровой тротуарной плиткой, точно такой же, как площадка перед бывшим «Октябрем» на площади Петра Великого, которая выдерживает даже нагрузку от спецтехники. «В эти выходные подрядчик получит недостающие объемы покрытия и закончит его укладку» — сказал мэр, очевидно, глубоко погруженный в реализацию проекта.Для скорейшего завершения первого этапа строительства в «Петропарке» параллельно работают два подрядчика. Компания «Спецмонтажпроект» выполняет общестроительные работы по монтажу наружного освещения, водопроводных и электросетей, системы видеонаблюдения, укладывает плитку, отсыпает будущие газоны черноземом. Компания «Алькор» монтирует аттракционы, чтобы уже к 1 октября завершить все пуско-наладочные работы. После этого главный строитель мэрии Владимир Поваляев надеется получить документы от Гостехнадзора на эксплуатацию аттракционов.Руководитель МКУ «Управление строительства Липецка» и представители подрядных организаций признаются, что в совместительстве разных работ есть определенные сложности. Надо и аттракционы монтировать, и кабели к ним прокидывать, и плитку мостить. «Мы друг другу чуть-чуть мешаем». Однако еще ни разу не было случая «вскрывания пола», чтобы протянуть ранее кем-то забытый кабель.— «Стыкпром» — задача сложная. Тут нужны этапность и скоординированность. Но тем, что получается, мы довольны. Как и заданными темпами, — говорит заказчик Владимир Поваляев.На площадке мэр поймал представителя завода-изготовителя аттракционов «инженера Вана», как он сам себя называет. Иван, как, в свою очередь обращаются к нему представители компании «Алькор», досконально проверяет все сварные и болтовые стыки качелей-каруселей, осуществляет их шеф-монтаж. По русски он не говорит, по-английски «цуть-цуть». На стройке активно пользуются искусственным интеллектом, переводчиками, которые установили в мессенджеры, что помогает взаимопониманию.Представитель «Алькора» Антон, в свою очередь, съездил в Китай на завод-изготовитель. С благословения мэра он настоял на том, чтобы выбранные для Липецка аттракционы покрасили в желто-зеленые цвета. Более того, посетители «Петропарка» увидят в оформлении парка и российские орнаменты.Антон предлагает провести технический пуск одного из аттракционов, «Летающего диска». Поворот ключа на китайской панели — и вот уже вход на круглую платформу автоматически закрыт. И диск, на котором по кругу расположены два десятка кресел в виде маленьких дракончиков, начинает разгоняться по вогнутой дуге, параллельно прокручиваясь вокруг своей оси. «Жух-жух-жух!» За работой аттракциона внимательно наблюдают все, начиная с инженера Вана. Но все проходит на ура, без всяких эксцессов.Гарантия на все аттракционы, в том числе экстремальные — 1 год. Потом регулярное ТО, по результатам которых на аттракционы Гостехнадзор выдает документы на продление их ресурса. Бояться этого не стоит: колесо обозрения в парке Победы работает уже больше 30 лет, пройдя несколько капитальных ремонтов.— Но это еще не все. Благоустройство мы завершим тут весной. Тут появятся теневые навесы, скамейки, урны, новые кустарники и деревья, которые дополнят по возможности оставленные сосны и березы, которые строители успешно вписали в новый ландшафт прежней пустоши. Также мы завершаем проектирование 3D ограды длиной в 1,6 километра, которой мы хотим к зиме обнести территорию парка аттракционов. И от вандалов мы его защитим, и детей родители не растеряют, когда «Петропарк» будет работать, — добавил Роман Ченцов.И дальше мэр раскрывает тайну: после официальной сертификации всего оборудования в октябре, при благоприятной погоде, липчане уже смогут покататься на аттракционах. А в мае 2026 года «Петропарк» будет работать уже полноценно.— Если проект пойдет, если «Петропарк» станет любимым местом отдыха горожан с детьми и молодежи, то мы подумаем, чем его донаполнить, — добавил мэр.Уже известно, что в следующем году появится вторая очередь «Петропарка»: променад, арт-объекты, дополнительные зоны отдыха и развлечений.— Невозможно, хотя и хотелось бы, сделать все сразу из-за больших объемов работ и солидных затрат на реализацию проекта, — сказал Роман Ченцов.Тем временем на стройплощадку по одной из готовых дорожек потихоньку пробрались 10-летний вундеркинд-пятиклассник с бабушкой Зинаидой Максимовной. «Сегодня выборы, школа не работает, вот мы и решили тут прогуляться». Восхищенный открывшейся ему картиной Тимофей сказал, что уже мечтает покататься на всех аттракционах кроме экстремальных. «Пока боюсь», — признался мальчик.