сегодня, 07:12
10
Итоги выборов: Липецкий горсовет обновился наполовину
Данные дистанционного голосования подтвердились.
Итоги выборов:
округ №1 Павел Цуканов — 1748 голоса,
округ №2 Сергей Сазонов — 1804 голоса,
округ №3 Олег Косолапов — 1181 голос,
округ №4 Василий Литовкин — 1606 голосов,
округ №5 Анна Широких — 1304 голосов,
округ №6 Вадим Негробов — 1203 голоса,
округ №7 Кирилл Иванов — 1582 голоса,
округ №8 Юрий Шкарин — 1885 голосов,
округ №9 Михаил Русаков — 2522 голоса,
округ №10 Артем Голощапов — 2380 голосов,
округ №11 Андрей Выжанов — 2497 голосов,
округ №12 Евгения Фрай — 2120 голоса,
округ №13 Сергей Попов — 1498 голосов,
округ №14 Станислав Полосин — 1053 голоса,
округ №15 Екатерина Пинаева — 2547 голосов,
округ №16 Вера Урываева — 1358 голосов,
округ №17 Глеб Гутевич — 1898 голосов,
округ №18 Игорь Подзоров — 1935 голосов,
округ №19 Светлана Тюнина — 1777 голосов,
округ №20 Наталья Щедрина — 936 голосов,
округ №21 Павел Рухлин — 1617 голосов,
округ №22 Елена Есина — 1168 голосов,
округ №23 Игорь Катасонов — 1471 голос,
округ №24 Александр Корнаухов — 1200 голосов,
округ №25 Александр Горбунов — 1460 голосов,
округ №26 Алина Теперик — 1495 голосов,
округ №27 Владислав Аленин — 2011 голосов,
округ №28 Дмитрий Гладышев — 1876 голосов,
округ №29 Дмитрий Погорелов — 2639 голосов,
округ №30 Андрей Иголкин — 1956 голосов,
округ №31 Андрей Бугаков — 2296 голосов,
округ №32 Станислав Каменецкий — 1705 голосов,
округ №33 Борис Понаморёв — 1714 голосов,
округ №34 Татьяна Шипилова — 1419 голосов,
округ №35 Александр Перевозчиков — 1545 голосов,
округ №36 Сергей Евсеев — 2876 голосов.
