Опубликованы результаты дистанционного голосования: выдвиженцы от «ЕР» лидируют
Политика
Дети на рынке играли в…
Происшествия
В тройном столкновении пострадала женщина
Происшествия
Итоги выборов: Липецкий горсовет обновился наполовину
Политика
К концу последнего дня выборов проголосовали более 103 тысяч липчан
Политика
В небе над регионом не только беспилотники, но и бабочки
Общество
В районах Сырского и Коровино отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области сухо и до +23
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги
Общество
Отбой тревоге
Происшествия
Читать все
Политика
4176
сегодня, 07:12
10

Итоги выборов: Липецкий горсовет обновился наполовину

Данные дистанционного голосования подтвердились.

На сайте избирательной комиссии Липецкой области опубликованы итоговые данные голосования на выборах депутатов городского Совета Липецка. По сравнению с данными дистанционного голосования в них изменились только цифры, победители те же, что и по итогам ДЭГ. При этом состав горсовета сменился наполовину: из 36 победителей голосования 19 получат депутатские мандаты впервые.

Итоги выборов:

округ №1 Павел Цуканов — 1748 голоса,

округ №2 Сергей Сазонов — 1804 голоса,

округ №3 Олег Косолапов — 1181 голос,

округ №4 Василий Литовкин — 1606 голосов,

округ №5 Анна Широких — 1304 голосов,

округ №6 Вадим Негробов — 1203 голоса,

округ №7 Кирилл Иванов — 1582 голоса,

округ №8 Юрий Шкарин — 1885 голосов,

округ №9 Михаил Русаков — 2522 голоса,

округ №10 Артем Голощапов — 2380 голосов,

округ №11 Андрей Выжанов — 2497 голосов,

округ №12 Евгения Фрай — 2120 голоса,

округ №13 Сергей Попов — 1498 голосов,

округ №14 Станислав Полосин — 1053 голоса,

округ №15 Екатерина Пинаева — 2547 голосов,

округ №16 Вера Урываева — 1358 голосов,

округ №17 Глеб Гутевич — 1898 голосов,

округ №18 Игорь Подзоров — 1935 голосов,

округ №19 Светлана Тюнина — 1777 голосов,

округ №20 Наталья Щедрина — 936 голосов,

округ №21 Павел Рухлин — 1617 голосов,

округ №22 Елена Есина — 1168 голосов,

округ №23 Игорь Катасонов — 1471 голос,

округ №24 Александр Корнаухов — 1200 голосов,

округ №25 Александр Горбунов — 1460 голосов,

округ №26 Алина Теперик — 1495 голосов,

округ №27 Владислав Аленин — 2011 голосов,

округ №28 Дмитрий Гладышев — 1876 голосов,

округ №29 Дмитрий Погорелов — 2639 голосов,

округ №30 Андрей Иголкин — 1956 голосов,

округ №31 Андрей Бугаков — 2296 голосов,

округ №32 Станислав Каменецкий — 1705 голосов,

округ №33 Борис Понаморёв — 1714 голосов,

округ №34 Татьяна Шипилова — 1419 голосов,

округ №35 Александр Перевозчиков — 1545 голосов,

округ №36 Сергей Евсеев — 2876 голосов.
Комментарии (10)

Ирина
9 минут назад
Молодым везде у нас дорога, старикам у нас везде почёт! Надеюсь, что в Сселках наведется порядок. И с дорогами, тротуарами и с уличным освещением. Сделают кап. ремонт в школе. Дорожку сзади Пятерочки, которая на выезде из Сселок. Эта дорожка будет удобна и для детей и для взрослых.
Ответить
Кролик
13 минут назад
И кто все эти люди?....
Ответить
Липчанин
40 минут назад
Вот есть же хорошие новости!
Ответить
Отписка
46 минут назад
Злому . Жди следующих выборов !!!!!!! С новыми лицами активных членов Клуба городского жителя !!!!!
Ответить
Школа 35
51 минуту назад
Под роспись голосовали работники школы и Фока.
Ответить
Гость
52 минуты назад
Даже почему-то не удивлен результатам...
Ответить
злой
56 минут назад
А после выборов будут снова встречи с жителями или следующих снова ждать?
Ответить
добрый
34 минуты назад
Теперь жители сами должны идти на поклон к избранникам.
Ответить
НеИзбиратель
58 минут назад
Кто эти люди??? И что сделано для города? Убогие дворы, убогие дома…, вороватые бездельники УК и сплошные отписки по любой проблеме…
Ответить
Зина
сегодня, 07:39
Лучше бы маршрутку №300 дотации добавили, чтобы автобус ходил хотя бы раз в 30 минут. Перевод денег на эти выборы меня совсем не радует.
Ответить
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
