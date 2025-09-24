Все новости
Общество
3216
сегодня, 10:41
19

«Не более 60 литров в одни руки»: на липецких АЗС ажиотаж

92-й бензин еще можно купить по 58.95 за литр, а если не повезет, то и за 72 рубля.

24 сентября в редакцию GOROD48 позвонили из Чаплыгина: на местных заправках нет никакого бензина. Вообще. На АЗС висят таблички — бензин отпускается только для спецмашин.

b3fd17c1-b5e9-4fa7-8686-54b2aff97e14.jpg+2025-09-25-10.21.35+niz.jpg

— Ближайшая заправка с бензином — в селе Колыбельском за 16 километров от райцентра. Но там цена 92-го — 72 рубля! — жаловался звонивший.

Вчера вечером липецкие водители обменивались сообщениями о ситуации с топливом. «Дима, на заправке «Роснефть» у ресторана «Медведь» только на пятой колонке есть 95-й. Но тут очередь к ней. Торопись прям. Лети-лети!»

collage3photos1758784781113.jpg+2025-09-25-10.21.35+niz.jpg

В этом же районе города на заправке «Прогресс» 92-й бензин предлагали за 72 рубля, 95-й — за 77, 100-й — за 85, ДТ — за 72 рубля. В другой части города на АЗС «Калина Ойл» 95-го не было, хотя на табло и была указана его цена — 65.90. Водителям, у которых топливо было уже на нуле, приходилось заправляться там бензином 100-й марки за 86.15 рублей. 92-й бензин на этой заправке отпускали по 65.90, дизель — по 71.10.

WhatsApp Image 2025-09-24 at 21.20.59.jpeg+2025-09-25-10.22.34+niz.jpg

В приложении одного из банков лучшей ценой на вечер среды был бензин 95-й марки по 64.70. На другой сети АЗС цена горючего такой марки была уже 72.95. Одна крупная сеть вообще отключила свое приложение. Еще одна сеть предлагала только солярку. На ее заправках водителей встречала табличка «Внимание! Рекомендованный отпуск нефтепродуктов — не более 60 литров».

WhatsApp Image 2025-09-24 at 21.48.16.jpeg+2025-09-25-10.22.05+niz.jpg

Сегодня утром мы решили проверить, все ли так плохо в городе с топливом. Первая наша точка — АЗС «Роснефть», та самая, у ресторана «Тайга» на кольцевой развязке Воронежского шоссе с улицами Минской и Стаханова, куда надо было лететь Диме, чтобы успеть заправиться 95-м.

5380003814997881133.jpg+2025-09-25-10.22.05+niz.jpg

5380003814997881131.jpg+2025-09-25-10.22.05+niz.jpg


Впрочем, если Дима вчера сюда не долетел, он не прогадал. В 07:45 на заправке еще был 95-й бензин, но только в одной колонке. На большинстве с 95-м и ДТ висели пластиковые указатели с извинениями о нерабочих пистолетах. В наличии везде был только 92-й.

Женщина, заправляющая свои «Жигули», рассказала о перебоях даже с 92-м бензином. Заправляется она, по ее словам, часто. «Я заправляюсь только в двух сетях, в ЛТК и здесь. В ЛТК 92-го нет уже месяц. Тут перебои начались с начала этой недели».

Молодой человек на машине с рекламой монтажа водопроводных и тепловых систем по двум бортам заправляется ежедневно. Он удивлен дефициту 95-го бензина. Говорит, что пора заливать топливо в канистры про запас.

5380003814997881125.jpg+2025-09-25-10.22.05+niz.jpg

Этот процесс мы увидели на заправке ЛТК у остановки «Памятник Танкистам». Там в наличии была лишь солярка. Работяга в повидавшей виды спецовке заливает полный бак своего микроавтобуса дизелем, а потом льет его в две пластиковые канистры. «Запас не помешает», — улыбается он.

5380003814997881128.jpg+2025-09-25-10.22.05+niz.jpg

5380003814997881126.jpg+2025-09-25-10.22.05+niz.jpg

Работница заправки явно скучает. Но на вопросы отвечать категорически отказывается. «У нас на входе есть телефон горячей линии, по нему и звоните». Что ж, набираем номер липецкого филиала ООО «Трейдпроект». Из предложенного перечня вопросов «Любимой топливной компании» не было такого, чтобы пожаловаться на отсутствие бензина. Пришлось выбрать вариант «Оставить отзыв о нашей работе». На удивление, ответил не робот, а живой человек. Услышав жалобу на отсутствие бензина на заправках ЛТК, он ответил, что дефицит не только у нас, и что он не знает когда все нормализуется. В ответ на то, что в Липецке на других сетях бензин есть, последовал ответ: «Мы не идем по пути повышения цен».

У АЗС «Роснефти» на улице Второй Индустриальной у ГК «Механизатор» в 08:15 выстроилась очередь из 31 машины.

5380003814997881123.jpg+2025-09-25-10.22.05+niz.jpg

5380003814997881120.jpg+2025-09-25-10.42.34+niz.jpg

Водители говорят, что такого ажиотажа они не помнят. 95-го тут нет вообще. 92-й можно купить за 58.95, ДТ — за 68.05. Здесь мы тоже видим канистру, на этот раз ГОСТовскую алюминиевую, которую залил 92-м бензином 60-летний мужчина. Конечно, он под завязку наполнил и бак своей «Гранты». Водитель жалуется, на перебои с топливом.

5380003814997881121.jpg+2025-09-25-10.21.35+niz.jpg

— На заправке «Премьера» 92-й уже по 72 рубля. Начался ажиотаж, чем и пользуются коммерсанты, — говорит парень, заправляющий автомобиль «еще дешевым» бензином. — Это искусственная ситуация. Но у нас ведь всегда все хорошо.

На заправке «Лукойл» у ТЦ «Малибу» в наличии есть весь ассортимент топлива. Правда, и цены тут повыше, чем на «Роснефти». 92-й — 60.60, 95-й — 65.93, ДТ — 70.81. И тут — тоже очередь. Последняя машина в ней едва-едва не стоит на дороге по улице Терешковой.

5380003814997881117.jpg+2025-09-25-10.22.05+niz.jpg


Заправляющая «Шевроле» женщина заливает в бак 95-й. Она заправляется только тут. И расстраивается, что переплачивает за топливо.

Топливо в России начало резко дорожать с начала сентября. В федеральных СМИ подорожание объясняют рядом факторов, включая ремонтные работы на крупных нефтеперерабатывающих заводах, проблемы с доставкой бензина в регионы, а также ажиотажный спрос на внутреннем рынке на фоне закрытой статистики по резервам. Вчера на торгах Петербургской биржи цена бензина марки АИ-92 достигла исторического максимума, превысив отметку 73,68 тысячи рублей за тонну. Цена АИ-95, в свою очередь, поднялась почти до 79,4 тысячи рублей за тонну. А вот дизельное топливо подешевело на 0,2%, до 72 061 рубля за тонну.

Федеральная антимонопольная служба неоднократно предупреждала участников внутреннего рынка о недопустимости необоснованного повышения отпускных цен на топливо. Однако эта мера пока не имеет эффекта.
Комментарии (19)

Очень
10 минут назад
Очень большие количество бензина сейчас требуется сами знаете где. Именно бензина, дизель там востребован меньше.
Внушаемый
14 минут назад
Это было ожидаемо !Но запасов,конечно,никто не делал. НПЗ на ремонте
Кузя
16 минут назад
Неожиданно...
Наладится
22 минуты назад
Бензин не вода. Без него частным автовладельцам прожить можно. Главное, чтобы общественный и спецтран порт ходил.
Житель
23 минуты назад
Мне всегда было интересно. Вот пишут сезонное повышение спроса. Вся строительная, уборочная и другая тяжелая техника работает на дизеле. При чем тут бензин? Дальше у нас сезон отпусков якобы. ТАк прикол в том что народ часто летом машины ставит и пересаживается на мото вело транспорт, улетает на отдых. И потребление не растет, а местами даже падает. Ремонт НПЗ? Ну хорошо. А можно как то перед ремонтом сделать запасы и не создавать дефицита? И кстати ни разу не видел, чтобы потом цена снижалась, когда проходил "сезонный ажиотаж".
Для
26 минут назад
Автобусов свободнее будут дороги. Две сотни людей на машинах можно разместить в 2 или с шиком в 3 автобуса! Так, что пробкосоздатели * как в СССР.
катукова 33
29 минут назад
санкции нам на пользу!
Патриот
36 минут назад
Мечтали назад в СССР и талонам. Так вот же он.
Гонза
37 минут назад
Ну что Россия, встречай изобилие
Моргунов
41 минуту назад
Начались сказки для народа, скоро начнут спички и мыло сумками тащить
