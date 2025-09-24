«Не более 60 литров в одни руки»: на липецких АЗС ажиотаж

92-й бензин еще можно купить по 58.95 за литр, а если не повезет, то и за 72 рубля.

24 сентября в редакцию GOROD48 позвонили из Чаплыгина: на местных заправках нет никакого бензина. Вообще. На АЗС висят таблички — бензин отпускается только для спецмашин.— Ближайшая заправка с бензином — в селе Колыбельском за 16 километров от райцентра. Но там цена 92-го — 72 рубля! — жаловался звонивший.Вчера вечером липецкие водители обменивались сообщениями о ситуации с топливом. «Дима, на заправке «Роснефть» у ресторана «Медведь» только на пятой колонке есть 95-й. Но тут очередь к ней. Торопись прям. Лети-лети!»В этом же районе города на заправке «Прогресс» 92-й бензин предлагали за 72 рубля, 95-й — за 77, 100-й — за 85, ДТ — за 72 рубля. В другой части города на АЗС «Калина Ойл» 95-го не было, хотя на табло и была указана его цена — 65.90. Водителям, у которых топливо было уже на нуле, приходилось заправляться там бензином 100-й марки за 86.15 рублей. 92-й бензин на этой заправке отпускали по 65.90, дизель — по 71.10.В приложении одного из банков лучшей ценой на вечер среды был бензин 95-й марки по 64.70. На другой сети АЗС цена горючего такой марки была уже 72.95. Одна крупная сеть вообще отключила свое приложение. Еще одна сеть предлагала только солярку. На ее заправках водителей встречала табличка «Внимание! Рекомендованный отпуск нефтепродуктов — не более 60 литров».Сегодня утром мы решили проверить, все ли так плохо в городе с топливом. Первая наша точка — АЗС «Роснефть», та самая, у ресторана «Тайга» на кольцевой развязке Воронежского шоссе с улицами Минской и Стаханова, куда надо было лететь Диме, чтобы успеть заправиться 95-м.Впрочем, если Дима вчера сюда не долетел, он не прогадал. В 07:45 на заправке еще был 95-й бензин, но только в одной колонке. На большинстве с 95-м и ДТ висели пластиковые указатели с извинениями о нерабочих пистолетах. В наличии везде был только 92-й.Женщина, заправляющая свои «Жигули», рассказала о перебоях даже с 92-м бензином. Заправляется она, по ее словам, часто. «Я заправляюсь только в двух сетях, в ЛТК и здесь. В ЛТК 92-го нет уже месяц. Тут перебои начались с начала этой недели».Молодой человек на машине с рекламой монтажа водопроводных и тепловых систем по двум бортам заправляется ежедневно. Он удивлен дефициту 95-го бензина. Говорит, что пора заливать топливо в канистры про запас.Этот процесс мы увидели на заправке ЛТК у остановки «Памятник Танкистам». Там в наличии была лишь солярка. Работяга в повидавшей виды спецовке заливает полный бак своего микроавтобуса дизелем, а потом льет его в две пластиковые канистры. «Запас не помешает», — улыбается он.Работница заправки явно скучает. Но на вопросы отвечать категорически отказывается. «У нас на входе есть телефон горячей линии, по нему и звоните». Что ж, набираем номер липецкого филиала ООО «Трейдпроект». Из предложенного перечня вопросов «Любимой топливной компании» не было такого, чтобы пожаловаться на отсутствие бензина. Пришлось выбрать вариант «Оставить отзыв о нашей работе». На удивление, ответил не робот, а живой человек. Услышав жалобу на отсутствие бензина на заправках ЛТК, он ответил, что дефицит не только у нас, и что он не знает когда все нормализуется. В ответ на то, что в Липецке на других сетях бензин есть, последовал ответ: «Мы не идем по пути повышения цен».У АЗС «Роснефти» на улице Второй Индустриальной у ГК «Механизатор» в 08:15 выстроилась очередь из 31 машины.Водители говорят, что такого ажиотажа они не помнят. 95-го тут нет вообще. 92-й можно купить за 58.95, ДТ — за 68.05. Здесь мы тоже видим канистру, на этот раз ГОСТовскую алюминиевую, которую залил 92-м бензином 60-летний мужчина. Конечно, он под завязку наполнил и бак своей «Гранты». Водитель жалуется, на перебои с топливом.— На заправке «Премьера» 92-й уже по 72 рубля. Начался ажиотаж, чем и пользуются коммерсанты, — говорит парень, заправляющий автомобиль «еще дешевым» бензином. — Это искусственная ситуация. Но у нас ведь всегда все хорошо.На заправке «Лукойл» у ТЦ «Малибу» в наличии есть весь ассортимент топлива. Правда, и цены тут повыше, чем на «Роснефти». 92-й — 60.60, 95-й — 65.93, ДТ — 70.81. И тут — тоже очередь. Последняя машина в ней едва-едва не стоит на дороге по улице Терешковой.Заправляющая «Шевроле» женщина заливает в бак 95-й. Она заправляется только тут. И расстраивается, что переплачивает за топливо.Топливо в России начало резко дорожать с начала сентября. В федеральных СМИ подорожание объясняют рядом факторов, включая ремонтные работы на крупных нефтеперерабатывающих заводах, проблемы с доставкой бензина в регионы, а также ажиотажный спрос на внутреннем рынке на фоне закрытой статистики по резервам. Вчера на торгах Петербургской биржи цена бензина марки АИ-92 достигла исторического максимума, превысив отметку 73,68 тысячи рублей за тонну. Цена АИ-95, в свою очередь, поднялась почти до 79,4 тысячи рублей за тонну. А вот дизельное топливо подешевело на 0,2%, до 72 061 рубля за тонну.Федеральная антимонопольная служба неоднократно предупреждала участников внутреннего рынка о недопустимости необоснованного повышения отпускных цен на топливо. Однако эта мера пока не имеет эффекта.