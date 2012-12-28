В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
сегодня, 15:43
Утонувшему в Грязинском районе мужчине было 40 лет
Обстоятельства и причины смерти мужчины устанавливают.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, погибшему 40 лет.
— Обстоятельства и причины смерти мужчины устанавливаются, — добавили в полиции.
