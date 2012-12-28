Все новости
Происшествия
5131
сегодня, 10:47
39

Раненый во время ночной погони подросток находится в коме

Состояние 16-летнего юноши — критическое.

По данным GOROD48, раненый ночью 20 сентября в Липецке 16-летний подросток находится коме. Его состояние критическое.

Юноша, напомним, получил огнестрельное ранение когда наряд ДПС открыл огонь по колесам автомобиля «ВАЗ-2115». Водитель машины без номеров требования полицейских об остановке игнорировал и создавал во время преследования аварийные ситуации.

Когда машину все же остановили, выяснилось что одним из выстрелов ранен ее пассажир.

Раненого доставили в областную клиническую больницу, так как 17-летний водитель машины сбежал, а у его друга при себе не было никаких документов. За жизнь подростка борются врачи сразу двух больниц — взрослой и детской.

СК и областное управление МВД ведут проверки обстоятельств ранения парня.
погоня
стрельба
дети
Комментарии (39)

Липчанка
сегодня, 12:53
А почему Нам не смотрит за мотоциклистами ,которые все лето летали на бешеной скорости....
Шапокляк
сегодня, 12:53
А это случайно не в районе Дебасуса на площади Победы стреляли? Мы слышали, где в 01:00 ночи, как будто из автомата стреляли три раза, четвёртый раз, где-то уже подальше.
нет
сегодня, 13:09
Ехали от Парка Победы,приехали на конечную мик-на Университетский
Великие Октябри
сегодня, 12:01
Если честно, то сотрудники ГИБДД поступили правильно. Но вот в меткости стрельбы лучше бы попрактиковаться.
Вот
сегодня, 12:07
Из за их "меткости" и пойдут они по этапу. Попали бы только по колесам, были бы молодцы, а так нет.
Липчанка
сегодня, 12:00
Правильно всё сделали! За рулём мог быть алкаш, который через 200м людей бы убил!!! Или перевозчик оружия! Всё что угодно может быть. Родители, следите за детьми.
Вопрос
сегодня, 12:00
В колесо то хоть попали?
Фунтику
сегодня, 11:58
Ну конечно. Ничего бы не произошло, ведь все знают, что если водитель игнорирует требования ГИБДД остановиться, он стопудов законопослушный и ничего не нарушал, и не террорист с бпла в багажнике. Блин, вы каким местом думаете? В такое время, давайте не проверять автомобили, что ли?
Да уж
сегодня, 11:53
Теперь бояться будут применять табельное оружие.
Фунтик
сегодня, 11:51
Если бы ГАИ не гонялась то ничего бы не произошло доехал бы спокойно до дома да и всё
дохтор
сегодня, 12:01
увы не всех создатель умом наделил
Возможно..
сегодня, 12:01
И доехал бы. Но не весь.
Светлана
сегодня, 11:45
Парень крепись дай бог тебе здоровья .
реалист
сегодня, 11:38
если бы та кабы бы увы это статья
