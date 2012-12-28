В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
Криминального авторитета будут судить по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии
Происшествия
5131
сегодня, 10:47
39
Раненый во время ночной погони подросток находится в коме
Состояние 16-летнего юноши — критическое.
Юноша, напомним, получил огнестрельное ранение когда наряд ДПС открыл огонь по колесам автомобиля «ВАЗ-2115». Водитель машины без номеров требования полицейских об остановке игнорировал и создавал во время преследования аварийные ситуации.
Когда машину все же остановили, выяснилось что одним из выстрелов ранен ее пассажир.
Раненого доставили в областную клиническую больницу, так как 17-летний водитель машины сбежал, а у его друга при себе не было никаких документов. За жизнь подростка борются врачи сразу двух больниц — взрослой и детской.
СК и областное управление МВД ведут проверки обстоятельств ранения парня.
2
24
7
10
4
Комментарии (39)