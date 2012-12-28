Все новости
Ремонт теплосети на Неделина продолжается: горячую воду обещают во второй половине дня
Общество
В Добринском районе утонул мужчина
Происшествия
В Липецкую область снова возвращается сухая и теплая погода
Погода в Липецке
Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец
Общество
Лебедянец пойдет под суд за поджог машин, детских колясок и нападение с ножом на родную мать
Происшествия
Житель Грязей лишился более 2,5 млн рублей в результате инвестиционного мошенничества
Происшествия
В Добринском районе утонул мужчина

Трагедия произошла в селе Петровка.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области,  в необорудованном для купания месте утонул мужчина.

Тело достали из воды спасатели и передали сотрудникам полиции для проведения следственно-оперативных мероприятий.
Комментарии (5)

Пьяному
вчера, 22:35
море по колено !
В
вчера, 15:07
Во второй половине сентября купаться можно только в Турции!
7777777
вчера, 18:09
Не надо ля ля. Температура воды 17 градусов будет стоять ещё недели 3
B
вчера, 19:01
Не надо ля ля. Температура воды 17 градусов будет стоять ещё недели 3 17 градусов это норм. Для начинающих моржей.
Сергей Б
вчера, 15:42
И на Черноморском побережье вполне можно. Температура воды +23
