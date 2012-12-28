В Добринском районе утонул мужчина

Трагедия произошла в селе Петровка.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, в необорудованном для купания месте утонул мужчина.Тело достали из воды спасатели и передали сотрудникам полиции для проведения следственно-оперативных мероприятий.