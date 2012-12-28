Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец
Лебедянец пойдет под суд за поджог машин, детских колясок и нападение с ножом на родную мать
Лебедянец пойдет под суд за поджог машин, детских колясок и нападение с ножом на родную мать
Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец
Происшествия
2988
вчера, 14:37
5
В Добринском районе утонул мужчина
Трагедия произошла в селе Петровка.
Тело достали из воды спасатели и передали сотрудникам полиции для проведения следственно-оперативных мероприятий.
0
7
6
0
2
Комментарии (5)