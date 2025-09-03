Все новости
Общество
сегодня, 16:20
С улицы Липовской подрядчики «РИР-Энерго» уйдут к 15 сентября — на полтора месяца позже ранее заявленного срока

Однако тут же на ремонт теплосетей перекроют еще две улицы в центре города.

Как помнят наши читатели, глава Липецка 25 августа обрушился с гневной критикой на компанию «РИР-Энерго», которая никак не могла подать горячую воду горожанам после ряда аварий на сетях — некоторые многоэтажки оставались к этому времени без горячей воды месяц и больше. Мэр установил дедлайн — 1 сентября. К этому времени он попросил энергетиков «по возможности» завершить ремонтно-восстановительные работы и дать горячую воду людям.

Однако этого не вышло. По данным GOROD48, без горячей воды до сих пор остаются 40 многоэтажек — это, как правило, дома с индивидуальными проблемами в теплоснабжении. Когда у них закончатся работы, неизвестно. А уж тем более никто не даст ответ на вопрос, когда у этих домов будет восстановлено благоустройство.

7a682add-d964-492c-a559-fef1a1a9989f.jpg+2025-09-03-15.52.52+niz.jpg

057aa2eb-2f0a-460b-b1c8-a8949cc95932.jpg+2025-09-03-15.52.52+niz.jpg


одна из сотен раскопок — на дороге к 1-й гимназии на улице 8 Марта

По данным управления главного смотрителя, только за «РИР-Энерго» с начала года числятся 453 раскопки (в том числе продленные), а за ее главным подрядчиком, «Теплосферой» — еще 127.

— В целом за этот год мы уже устранили 937 повреждений тепловых сетей с учетом двух этапов прошедших гидравлических испытаний. Что касается благоустройства, то с учетом прошлогодних мы закрыли 205 ордеров и работа продолжается. В общей сложности только за 8 месяцев этого года нами восстановлено свыше 11 тысяч квадратных метров асфальта. Там, где это возможно, мы параллельно ведём благоустройство с опережением графика, как, например, например, на улице Индустриальной, 4, где уже восстановлена пешеходная зона. По ряду адресов, где не требуется асфальт, работы будут завершаться быстрее, — сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального филиала «РИР-Энерго».

Тем временем компания продолжает реконструкцию сетей по своей инвестпрограмме. «РИР-Энерго» собирался заменить перед новым отопительным сезоном почти 16 км магистральных и квартальных сетей. В этом году главных объектов реконструкции два: на площади Победы и на улице Меркулова, где энергетики меняют большие участки старых магистральных теплосетей.

По данным «РИР-Энерго», на площади Победы работы по реконструкции магистрального трубопровода идут по графику. Подрядчик монополиста, компания «Спецстрой48», раскопала тротуар на площади Победы от угла дома №3а до угла дома №2 на проспекте Победы в середине июля и уже заменили 250 метров труб на гиблом месте, где периодически возникали порывы. Защищающий новый кусок трубопровода канал, защищающий сеть от внешних воздействий: давление грунта и перепадов температур, готов на 90%. Сейчас подрядчик монтируют тепловую камеру у ТЦ «Уют». Обратная засыпка этого участка песком выполнена больше чем наполовину. Полностью завершить работы по реконструкции этого участка с восстановлением благоустройства в «РИР-Энерго» планируют не позже начала октября. Это приятно, ведь на аншлаге подрядчика сроком завершения работ указан декабрь.

f4408655-72d1-48b2-9b09-280949b52df4.jpg+2025-09-03-15.52.52+niz.jpg

на этом фото зафиксирована утечка теплоносителя, которую уже устранили без нарушения технологии, как говорят в «РИР-Энерго»

Еще одно гиблое место — улица Меркулова. Несколько лет «Квдара», как раньше называлось «РИР-Энерго», меняла здесь магистральный трубопровод, начиная от улицы Папина и заканчивая переходом под перекрестком с улицей Катукова. В этом году энергетики решили закончить эту работу, заменив старый магистральный трубопровод на новый на участке, начиная от бывшей городской поликлиники №2 до ТЦ «Октябрьский».

— На улице Меркулова монтаж новой трубы начнется завтра. Нам предстоит заменить более километра теплосети. Завершение работ по этому участку запланировано к 10 октября. Отметим, что работы ведутся без отключения горячего водоснабжения — мы подключим потребителей к другим источникам теплоснабжения или по резервным схемам, — сообщили GOROD48 в «РИР-Энерго».

Но это еще не все. Эти летом Слобода стала самым перерытым тепловиками местом города. Выехать из этого района в центре Липецка — та еще задача!

bb5ef285-52ab-49d5-b4e9-64ca522bda95.jpg+2025-09-03-15.52.52+niz.jpg

заметьте, на аншлаге в нарушение городских правил благоустройства не указаны сроки начала и завершения работ  

69cfc216-e7a7-4126-9dda-9f8b0f9b8018.jpg+2025-09-03-15.52.52+niz.jpg

b6eeceaa-5a17-462a-9acb-650c1c3ccfe6.jpg+2025-09-03-15.52.52+niz.jpg

Самая главная раскопка в этом районе — на перекрестке улиц Липовской и Семашко. GOROD48 уже писал об этом месте как о парадоксе: Липовскую не раз перекапывали в последние годы. В 2024-м, например, ее раскапывали дважды: первый раз летом, потом осенью. Между этими раскопками компания «Инфинити Групп» укатала на Липовской новую дорогу за 25,1 млн рублей, а 25 ноября на улице опять лопнула труба, оставив без тепла и горячей воды 61 дом!

Перекресток раскопали 24 июня и сообщили, что работы по замене 30-летних сгнивших труб компаниями «Теплосфера» и «Теплогарант» закончатся к 30 июля. Но дорога не восстановлена до сих пор.

543c15d3-3b68-4678-9268-d0313ea4067c.jpg+2025-09-03-15.52.52+niz.jpg

8f12a2d5-fa9f-491f-93ab-dd32d09506e4.jpg+2025-09-03-15.52.52+niz.jpg

В пресс-службе «РИР-Энерго» нам сообщили новый срок завершения реконструкции сетей с последующим благоустройством — 15 сентября. К этому же времени нужно восстановить дорогу над раскопанной почти до Гагарина улице Липовской.

e7541189-afa4-4e6d-b980-4dff600e38de.jpg+2025-09-03-15.52.52+niz.jpg

2bc1231e-011d-47a1-b38a-481dbff6f5c3.jpg+2025-09-03-15.52.52+niz.jpg

до 5 августа у дома на Липовской, 7 должны были завершиться работы по подключению к водопроводу второго корпуса ЖК «Атмосфера», но в этом месте до сих пор яма

Водители объезжают большую раскопку через дворы. Например, сквозная магистраль, по которой почти непрерывен поток машин в обоих направлениях, появилась вдоль домов №6/4 и №7/2.


На улицу Зегеля — выезжают по внутриквартальному проезду вдоль 11-го дома по Семашко. Но этот пусть максимально усложнила другая раскопка — у торца пятиэтажки, где находится контейнерная площадка для сбора мусора. Раскопать-раскопали, но так и не закопали.

10ly4onph226fq4tfjqkiybhqxc9npa1.jpg

фото торца дома на Липовской, 11 от 25 июля...

63a69eda-87b6-4a1c-8128-1da4106c6fef.jpg+2025-09-03-15.52.52+niz.jpg

97726695-9e9a-4aee-8682-8f74404020ad.jpg+2025-09-03-15.52.52+niz.jpg

... и сегодняшнее — разницы нет

С сегодняшнего дня ситуация с проездом через Слободу стал еще хуже: компания «Инфинити Групп» перекрыла на ремонт дорогу на улице Нижней Логовой! К счастью, всего лишь до 9 сентября.

9e946b2d-0486-4121-a114-0e084baf074e.jpg+2025-09-03-15.52.52+niz.jpg

a6fd7124-8365-4d35-b83c-3d69688a18b3.jpg+2025-09-03-15.52.52+niz.jpg

Но расслабляться не стоит. Как только теплоэнергетики закончат менять трубы на Липовской и еще по одному адресу, также на полностью пока перекрытой Пролетарской, они тут же частично перекроют на замену сетей одну из центральных улиц города, а другую — полностью!
Следственный комитет
2 минуты назад
А 25 мильонов, закопанных в землю прошлым летом, на гнилые трубы, все видели, все знали, это областной бюджет или федеральный нацпроект? Сейчас, вроде, за меньшие суммы сажают героев
Во
31 минуту назад
Как, дедлайн. А бабколайн есть??
Лена
45 минут назад
Не уходи ...останься навечно
САИ
сегодня, 16:53
Что сказать, только цитатой Черномырдина:"никогда такого не было и вот опять". Я уже не раз писал (а это видно), что нарушается технология, практически нигде не устанавливаются станции защиты от вихревых токов, а это значит имеем электрохимическую корозию (пример улица индустриальная - по нескольку раз копают).
Александр Н.
сегодня, 16:52
Просто до этого никто не вкладывался в реконструкции старых сетей,а просто набивали свои карманы,теперь запас прочности подошёл к логическому концу и так долго держались на заделе советской прочности.
М.
8 минут назад
Так-то так. В чём-то Вы правы. Но почему часто копают в одном и том же месте. Пусть, этотнечасто, но такое случается. Плохо сейчас кладут?
забавно
сегодня, 16:48
Уйти - это не значит всё сделать )))
