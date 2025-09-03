Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал маму, попросил не вызывать ребенка в суд
С улицы Липовской подрядчики «РИР-Энерго» уйдут к 15 сентября — на полтора месяца позже ранее заявленного срока
Липчанин нашёл банковскую карту и потратил с неё 2 837 рублей — ему грозит до шести лет колонии
Общество
454
сегодня, 16:20
7
С улицы Липовской подрядчики «РИР-Энерго» уйдут к 15 сентября — на полтора месяца позже ранее заявленного срока
Однако тут же на ремонт теплосетей перекроют еще две улицы в центре города.
Однако этого не вышло. По данным GOROD48, без горячей воды до сих пор остаются 40 многоэтажек — это, как правило, дома с индивидуальными проблемами в теплоснабжении. Когда у них закончатся работы, неизвестно. А уж тем более никто не даст ответ на вопрос, когда у этих домов будет восстановлено благоустройство.
одна из сотен раскопок — на дороге к 1-й гимназии на улице 8 Марта
По данным управления главного смотрителя, только за «РИР-Энерго» с начала года числятся 453 раскопки (в том числе продленные), а за ее главным подрядчиком, «Теплосферой» — еще 127.
— В целом за этот год мы уже устранили 937 повреждений тепловых сетей с учетом двух этапов прошедших гидравлических испытаний. Что касается благоустройства, то с учетом прошлогодних мы закрыли 205 ордеров и работа продолжается. В общей сложности только за 8 месяцев этого года нами восстановлено свыше 11 тысяч квадратных метров асфальта. Там, где это возможно, мы параллельно ведём благоустройство с опережением графика, как, например, например, на улице Индустриальной, 4, где уже восстановлена пешеходная зона. По ряду адресов, где не требуется асфальт, работы будут завершаться быстрее, — сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального филиала «РИР-Энерго».
Тем временем компания продолжает реконструкцию сетей по своей инвестпрограмме. «РИР-Энерго» собирался заменить перед новым отопительным сезоном почти 16 км магистральных и квартальных сетей. В этом году главных объектов реконструкции два: на площади Победы и на улице Меркулова, где энергетики меняют большие участки старых магистральных теплосетей.
По данным «РИР-Энерго», на площади Победы работы по реконструкции магистрального трубопровода идут по графику. Подрядчик монополиста, компания «Спецстрой48», раскопала тротуар на площади Победы от угла дома №3а до угла дома №2 на проспекте Победы в середине июля и уже заменили 250 метров труб на гиблом месте, где периодически возникали порывы. Защищающий новый кусок трубопровода канал, защищающий сеть от внешних воздействий: давление грунта и перепадов температур, готов на 90%. Сейчас подрядчик монтируют тепловую камеру у ТЦ «Уют». Обратная засыпка этого участка песком выполнена больше чем наполовину. Полностью завершить работы по реконструкции этого участка с восстановлением благоустройства в «РИР-Энерго» планируют не позже начала октября. Это приятно, ведь на аншлаге подрядчика сроком завершения работ указан декабрь.
на этом фото зафиксирована утечка теплоносителя, которую уже устранили без нарушения технологии, как говорят в «РИР-Энерго»
Еще одно гиблое место — улица Меркулова. Несколько лет «Квдара», как раньше называлось «РИР-Энерго», меняла здесь магистральный трубопровод, начиная от улицы Папина и заканчивая переходом под перекрестком с улицей Катукова. В этом году энергетики решили закончить эту работу, заменив старый магистральный трубопровод на новый на участке, начиная от бывшей городской поликлиники №2 до ТЦ «Октябрьский».
— На улице Меркулова монтаж новой трубы начнется завтра. Нам предстоит заменить более километра теплосети. Завершение работ по этому участку запланировано к 10 октября. Отметим, что работы ведутся без отключения горячего водоснабжения — мы подключим потребителей к другим источникам теплоснабжения или по резервным схемам, — сообщили GOROD48 в «РИР-Энерго».
Но это еще не все. Эти летом Слобода стала самым перерытым тепловиками местом города. Выехать из этого района в центре Липецка — та еще задача!
заметьте, на аншлаге в нарушение городских правил благоустройства не указаны сроки начала и завершения работ
Самая главная раскопка в этом районе — на перекрестке улиц Липовской и Семашко. GOROD48 уже писал об этом месте как о парадоксе: Липовскую не раз перекапывали в последние годы. В 2024-м, например, ее раскапывали дважды: первый раз летом, потом осенью. Между этими раскопками компания «Инфинити Групп» укатала на Липовской новую дорогу за 25,1 млн рублей, а 25 ноября на улице опять лопнула труба, оставив без тепла и горячей воды 61 дом!
Перекресток раскопали 24 июня и сообщили, что работы по замене 30-летних сгнивших труб компаниями «Теплосфера» и «Теплогарант» закончатся к 30 июля. Но дорога не восстановлена до сих пор.
В пресс-службе «РИР-Энерго» нам сообщили новый срок завершения реконструкции сетей с последующим благоустройством — 15 сентября. К этому же времени нужно восстановить дорогу над раскопанной почти до Гагарина улице Липовской.
до 5 августа у дома на Липовской, 7 должны были завершиться работы по подключению к водопроводу второго корпуса ЖК «Атмосфера», но в этом месте до сих пор яма
Водители объезжают большую раскопку через дворы. Например, сквозная магистраль, по которой почти непрерывен поток машин в обоих направлениях, появилась вдоль домов №6/4 и №7/2.
На улицу Зегеля — выезжают по внутриквартальному проезду вдоль 11-го дома по Семашко. Но этот пусть максимально усложнила другая раскопка — у торца пятиэтажки, где находится контейнерная площадка для сбора мусора. Раскопать-раскопали, но так и не закопали.
фото торца дома на Липовской, 11 от 25 июля...
... и сегодняшнее — разницы нет
С сегодняшнего дня ситуация с проездом через Слободу стал еще хуже: компания «Инфинити Групп» перекрыла на ремонт дорогу на улице Нижней Логовой! К счастью, всего лишь до 9 сентября.
Но расслабляться не стоит. Как только теплоэнергетики закончат менять трубы на Липовской и еще по одному адресу, также на полностью пока перекрытой Пролетарской, они тут же частично перекроют на замену сетей одну из центральных улиц города, а другую — полностью!
0
1
3
0
2
Комментарии (7)