Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки

А также ситуацией с ценами на рынках нефтепродуктов.

С 23 сентября липчане стали жаловаться в редакцию GOROD48 на отсутствие бензина АИ-95 на ряде заправок города. В тот же день мы обратились за комментариями Министерство торговли и ценовой политики Липецкой области и Липецкое УФАС России — из последнего сегодня пришёл ответ.В УФАС сообщили: в Липецкой области с сентября, действительно, отмечено снижение остатков бензина марок АИ-92 и АИ-95 у региональных топливных операторов.Ситуацию уже прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он отметил: «никакой критической ситуации в регионе нет».«Действительно, на отдельных АЗС могут возникать временные перебои. Это связано с логистическими сложностями при отгрузке топлива с некоторых нефтеперерабатывающих заводов. Причины объективные, и они уже отрабатываются на федеральном уровне. Важно подчеркнуть: никакой критической ситуации в регионе нет. Федеральные сети продолжают обеспечивать заправки топливом. В случае возникновения проблем компании стараются их оперативно решать. Не мгновенно, но решают. С антимонопольной службой прорабатывается вопрос по небольшим сетям, чтобы исключить ценовые перекосы. Спецтехника, экстренные службы обеспечены топливом. Все необходимые объёмы есть. Ситуация находится на контроле. Прошу сохранять благоразумие и не ударяться в панику», — cообщил в своём Telegram-канале Игорь Артамонов.— Согласно представляемым пояснениям, cнижение остатков бензина марок АИ-92 и АИ-95 у региональных топливных операторов связано с несвоевременной отгрузкой топлива нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки. Для недопущения прекращения реализации бензина принимаются соответствующие меры. Динамика розничного ценообразования на автомобильный бензин непосредственно связана с увеличением закупочных цен на топливо, в том числе на бирже. ФАС России и ее территориальные органы постоянно мониторят ситуацию на рынках нефтепродуктов, и в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства принимают соответствующие меры реагирования. Кроме того, 10 сентября на заседании Биржевого комитета ФАС России предложила участникам рынка и Петербургской бирже совместно проработать рыночные механизмы, которые позволили бы не допустить пиковых значений при проведении торгов на реализацию топлива, — рассказала GOROD48 врио руководителя Липецкого УФАС России Татьяна Беккер.