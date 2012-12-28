Цены на бензин растут все быстрее

Самый дешевый бензин АИ-92 перескочил отметку в 60 рублей за литр.

Рост цен на бензин в Липецкой области продолжил ускоряться на прошлой неделе. В среднем стоимость топлива выросла на 1,3% против 0,9% неделей ранее. Увеличилась стоимость всех четырех наблюдаемых видов топлива, сильнее всего подскочила цена на бензин марки АИ-92 — на 1,5%. Липецкстат представил очередные данные в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 18 по 22 сентября.Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 1,3% и составила 63,91 рубля за литр против 63,07 рубля неделей ранее. Заметнее всего подорожал бензин марки АИ-92 – сразу на 90 копеек или 1,5% (неделей ранее рост составлял 1,2%), с 59,66 рубля до 60,56 рубля. На 1,2% подорожал бензин марки АИ-95 — с 65,09 рубля до 65,90 рубля. Цена бензина марки АИ-98 как и неделей ранее увеличилась на 0,1%, с 86,66 рубля до 86,74 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 0,5%, его стоимость составила 68,97 рубля против 68,61 рубля на 15 сентября.