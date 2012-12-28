Все новости
«Не более 60 литров в одни руки»: на липецких АЗС ажиотаж
Общество
Липецкие перевозчики намерены добиваться повышения тарифа на проезд
Общество
В Липецком районе запущен экотехнопарк для переработки отходов
Общество
Утром 1 октября в Липецке зазвучат сирены
Общество
На Октябрьском мосту столкнулись три автомобиля
Происшествия
На площади Петра столкнулись «Рено» и «Матиз»: госпитализирована пара пенсионеров
Происшествия
В Липецкой области введены штрафы за распространение фото и видео с последствиями атак БПЛА
Общество
0:6 ко дню рождения главного тренера
Спорт
В Липецкой области до +15
Погода в Липецке
Житель Липецка задержан за мошенничество с автозапчастями на сумму свыше 2 млн рублей
Происшествия
На Октябрьском мосту столкнулись три автомобиля
Происшествия
Ребёнок оставил на лавочке телефон — его тут же присвоили
Происшествия
Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки
Общество
Детский нейрохирург Руслан Васин: «Тяжелые мотоциклетные травмы никогда не остаются без последствий»
Общество
Еще одной женщине разрешили не возвращать микрозайм, который кто-то оформил на её имя
Общество
Житель Липецка задержан за мошенничество с автозапчастями на сумму свыше 2 млн рублей
Происшествия
Цены на бензин растут все быстрее
Общество
Ветеринары извлекли рыболовную блесну из пасти охотничьей собаки
Происшествия
Покупателей обманули при продаже колёс и беседки
Происшествия
В области создано представительство Информационного центра СК России
Общество
Общество
648
42 минуты назад
4

Цены на бензин растут все быстрее

Самый дешевый бензин АИ-92 перескочил отметку в 60 рублей за литр.

Рост цен на бензин в Липецкой области продолжил ускоряться на прошлой неделе. В среднем стоимость топлива выросла на 1,3% против 0,9% неделей ранее. Увеличилась стоимость всех четырех наблюдаемых видов топлива, сильнее всего подскочила цена на бензин марки АИ-92 — на 1,5%. Липецкстат представил очередные данные в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 18 по 22 сентября.

Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 1,3% и составила 63,91 рубля за литр против 63,07 рубля неделей ранее. Заметнее всего подорожал бензин марки АИ-92 – сразу на 90 копеек или 1,5% (неделей ранее рост составлял 1,2%), с 59,66 рубля до 60,56 рубля. На 1,2% подорожал бензин марки АИ-95 — с 65,09 рубля до 65,90 рубля. Цена бензина марки АИ-98 как и неделей ранее увеличилась на 0,1%, с 86,66 рубля до 86,74 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 0,5%, его стоимость составила 68,97 рубля против 68,61 рубля на 15 сентября. 

топливо
инфляция
5
0
6
0
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
xxx
4 минуты назад
"ФАС России и ее территориальные органы постоянно мониторят ситуацию на рынках нефтепродуктов, и в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства принимают соответствующие меры реагирования" все норм не нойте, губер врать не будет
Ответить
Ничего подо
13 минут назад
92й как был 59,85, так и остался
Ответить
Федора
19 минут назад
Зарплаты да пенсии росли бы с такой скоростью.
Ответить
вольдемар
23 минуты назад
ПОЗОРИЩЕ.
Ответить
