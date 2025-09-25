Выходные в Липецке: юбилей маэстро, День Тракторного, билетов на Никиту Михалкова не достать
25.09.2025 11:04
В Липецкой области введены штрафы за распространение фото и видео с последствиями атак БПЛА
Для граждан они составят от 1 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 50 тысяч.
«Речь идет об установлении административной ответственности за нарушения требований губернатора, установленных в рамках мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе за съемку и распространение в социальных сетях фото и видео материалов последствий атак БПЛА», — сообщили в областном Совете.
Административный штраф за публикацию таких фото и видеоматериалов составит для граждан — от 1 до 3 тысяч рублей; для должностных лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Повторное совершение правонарушения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.
Напомним, 19 июня оперштаб Липецкой области запретил публикацию информации о применении на территории региона средств ПВО, пролете БПЛА и других специальных средств «позволяющей определить их тип, место нахождения и запуска, траекторию полета, а также установить факт поражения, оценить характер нанесенных повреждений и ущерб объектам, расположенным на территории региона. Запрет также касается информации о повреждениях и ущербе, нанесенных средствами поражения».
