Сергей Кажакин будет обжаловать приговор
Происшествия
Кражу денег из банкомата записала камера наблюдения
Происшествия
В тройном столкновении легковых машин пострадали два водителя
Происшествия
Без труда не вытащишь пьяного из пруда: на помощь утопающему пришли спасатели
Происшествия
Суд приговорил Сергея Кажакина к 17 годам лишения свободы
Происшествия
На улице Октябрьской у областного суда убрали второстепенный выезд на улицу Карла Маркса
Общество
Припаркованные автомобили регулярно блокируют движение трамваев в Липецке
Общество
В Липецкой области автоинспекторы помогли роженице вовремя доехать до роддома
Общество
Сергей Есенин из Липецкой области утверждает, что он потомок Сергея Есенина.
Общество
С 1 октября повышается стоимость проезда в Данкове
Общество
Статистика: из зарубежных стран липчане предпочитали для отдыха Турцию и Египет
Общество
23-летний закладчик получил 10 лет колонии строгого режима
Происшествия
Липецкая вечЁка: приговор убийце психолога, потомок Сергея Есенина и экспресс роды
Общество
В тройном столкновении легковых машин пострадали два водителя
Происшествия
В Липецкой области будут судить трёх зиц-председателей
Происшествия
Липецкий дзюдоист выиграл турнир памяти двукратного чемпиона Европы
Спорт
В Воловском районе нашли минометный боеприпас
Происшествия
У Покотыло в Липецке опять не покатило
Спорт
Выходные в Липецке: юбилей маэстро, День Тракторного, билетов на Никиту Михалкова не достать
Общество
Технический кружок НЛМК поможет получить профессию уже в школе
НЛМК Live
Общество
3448
25.09.2025 11:04
29

В Липецкой области введены штрафы за распространение фото и видео с последствиями атак БПЛА

Для граждан они составят от 1 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 50 тысяч.

Сессия областного Совета внесла изменения в Кодекс Липецкой области об административных правонарушениях, в соответствии с которыми устанавливается ответственность за распространение видео и фото с последствиями атак БПЛА.

«Речь идет об установлении административной ответственности за нарушения требований губернатора, установленных в рамках мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе за съемку и распространение в социальных сетях фото и видео материалов последствий атак БПЛА», — сообщили в областном Совете.
 
Административный штраф за публикацию таких фото и видеоматериалов составит для граждан — от 1 до 3 тысяч рублей; для должностных лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
 
Повторное совершение правонарушения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

Напомним, 19 июня оперштаб Липецкой области запретил публикацию информации о применении на территории региона средств ПВО, пролете БПЛА и других специальных средств «позволяющей определить их тип, место нахождения и запуска, траекторию полета, а также установить факт поражения, оценить характер нанесенных повреждений и ущерб объектам, расположенным на территории региона. Запрет также касается информации о повреждениях и ущербе, нанесенных средствами поражения».
воздушная тревога
БПЛА
административные правонарушения
27
0
12
8
10

Комментарии (29)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Горожанин
25.09.2025 19:20
Спасибо вам, заботливые вы наши!
Ответить
Петр
25.09.2025 19:07
Внесите пунктик, на штрафы, асфальт плохо положили, перекопали и бросили...
Ответить
гостья
25.09.2025 17:52
Помните, что не все обломки БПЛА находят. По незнанию можно стать их жертвой совершенно случайно. Лучше бы называли опасные места, чтобы мы их обходили стороной.Без фото тяжелее будет получить хоть какую-то компенсацию
Ответить
Липчанин
25.09.2025 17:31
Очень хорошо. Давно надо было это сделать
Ответить
Доктор Петров
25.09.2025 16:07
Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу, ча-ча-ча
Ответить
Куда
25.09.2025 16:01
Кула обрашаться, если видишь как пролетает беспилотник?
Ответить
Эксперт
25.09.2025 18:56
На 112
Ответить
сергей
25.09.2025 15:53
свобода слова.демократия.гласность
Ответить
Mahovik
25.09.2025 15:53
А камеры то-же из-за этого недоступны ?
Ответить
Леха
25.09.2025 15:24
Единственная обл.где за это штрафы.
Ответить
Ник
25.09.2025 14:57
А еще нужно вводить налоги и НДС на штрафы
Ответить
Еще комментарии
